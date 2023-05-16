«Даллас» вышел в финал Запада во 2-й раз за 4 сезона. Сыграет там с «Вегасом», как и в 2020-м

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Сиэтл Хоккей

«Даллас» вышел в финал Запада во 2-й раз за 4 сезона, сыграет с «Вегасом», как и в 2020-м.

«Старс» выиграли серию второго раунда Кубка Стэнли у «Сиэтла» (4-3, 2:1 в седьмом матче). 

Клуб вышел в финал Западной конференции во 2-й раз за 4 сезона. Как и в 2020 году, на этой стадии предстоит встреча с «Вегасом». 

Тот розыгрыш плей-офф проходил в Канаде в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. «Даллас» под руководством Рика Боунесса выиграл серию у «Голден Найтс» под руководством Питера Дебура (нынешнего тренера «Старс») со счетом 4-1. 

В финале Кубка Стэнли «звезды» уступили «Тампе». 

В техасской истории клуба «звезды» вышли в финал Запада в 6-й раз (ранее – 1998, 1999, 2000, 2008, 2020). В 1999 году «Даллас» выиграл свой единственный Кубок Стэнли, обыграв в финале «Баффало». 

13 комментариев

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Марсель Объелся
Юг США тащит! Все матчи будут играться при +30
+9
0
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
В тот раз тренером Вегаса был Дебур, который сейчас... тренер Далласа. Очередь Вегаса идти в финал?
+7
-2
+5
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iluvatar
Боевой финал запада нас ожидает, думаю 7 игр плотной зарубы !
+4
0
+4
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Ryan T.
Даже не знаю за кого болеть в финале Запада.
И "Вегас", и "Даллас" очень симпатичны.
Но наверное немного больше буду склоняться к техасцам. Из-за ДеБура.
Помню как болел за его "Шаркс" в финале 2016 года. Очень тогда хотелось, чтоб банда "старых акул" взяла Кубок Стэнли. Но не удалось...
Но теперь у одного из них (Джо Павелски) всё-таки будет такая возможность. И опять под руководством ДеБура. ))
+4
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+4
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борецЗАнеСправедливость
Перед началов по видел даллас в финале кс, но тут блин играющий вегас в полуфинале, даже не знаю... Все таки Даллас кмк
+2
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СпутникНТ
Let’s Go Dallas!!!
+2
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Bangal88
Сейчас выскочит Йозе Марино и расскажет что в НХЛ тож в финале запада одни и те же команды играют)))
+1
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Макс
Больше за Даллас, но кмк дальше Вегас. Ну а там посмотрим. За красивый хоккей
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Deathspell Omega
Представляю какое бодалово будет в этой серии..
Команды очень похожи друг на друга, но "Даллас" всеж поталантливей по именам будет.
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VintDV
Звезды красавцы!!! Засушили таки кальмар:))
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vizaslayer
Теперь в финале будут русские ребят, классно.
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