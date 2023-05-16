«Даллас» вышел в финал Запада во 2-й раз за 4 сезона. Сыграет там с «Вегасом», как и в 2020-м
«Даллас» вышел в финал Запада во 2-й раз за 4 сезона, сыграет с «Вегасом», как и в 2020-м.
«Старс» выиграли серию второго раунда Кубка Стэнли у «Сиэтла» (4-3, 2:1 в седьмом матче).
Клуб вышел в финал Западной конференции во 2-й раз за 4 сезона. Как и в 2020 году, на этой стадии предстоит встреча с «Вегасом».
Тот розыгрыш плей-офф проходил в Канаде в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. «Даллас» под руководством Рика Боунесса выиграл серию у «Голден Найтс» под руководством Питера Дебура (нынешнего тренера «Старс») со счетом 4-1.
В финале Кубка Стэнли «звезды» уступили «Тампе».
В техасской истории клуба «звезды» вышли в финал Запада в 6-й раз (ранее – 1998, 1999, 2000, 2008, 2020). В 1999 году «Даллас» выиграл свой единственный Кубок Стэнли, обыграв в финале «Баффало».
И "Вегас", и "Даллас" очень симпатичны.
Но наверное немного больше буду склоняться к техасцам. Из-за ДеБура.
Помню как болел за его "Шаркс" в финале 2016 года. Очень тогда хотелось, чтоб банда "старых акул" взяла Кубок Стэнли. Но не удалось...
Но теперь у одного из них (Джо Павелски) всё-таки будет такая возможность. И опять под руководством ДеБура. ))
Команды очень похожи друг на друга, но "Даллас" всеж поталантливей по именам будет.