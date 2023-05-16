«Даллас» вышел в финал Запада во 2-й раз за 4 сезона. Сыграет там с «Вегасом», как и в 2020-м

«Даллас» вышел в финал Запада во 2-й раз за 4 сезона, сыграет с «Вегасом», как и в 2020-м.

«Старс» выиграли серию второго раунда Кубка Стэнли у « » (4-3, 2:1 в седьмом матче).

Клуб вышел в финал Западной конференции во 2-й раз за 4 сезона. Как и в 2020 году, на этой стадии предстоит встреча с « ».

Тот розыгрыш плей-офф проходил в Канаде в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. «Даллас» под руководством Рика Боунесса выиграл серию у «Голден Найтс» под руководством Питера Дебура (нынешнего тренера «Старс») со счетом 4-1.

В финале Кубка Стэнли «звезды» уступили «Тампе».

В техасской истории клуба «звезды» вышли в финал Запада в 6-й раз (ранее – 1998, 1999, 2000, 2008, 2020). В 1999 году « » выиграл свой единственный , обыграв в финале «Баффало».