Заменить Месси «ПСЖ» хочет Силвой. Бернарду готов уйти из «Сити» в парижский клуб, переговоры идут

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва – основной кандидат на замену Лионелю Месси.

Как сообщает Le Parisien, именно полузащитник «Манчестер Сити» рассматривается парижанами как футболист, способный занять место аргентинца, контракт с которым не будет продлен. Переговоры уже начались.

Отмечается, что у действующих чемпионов Франции есть преимущество в борьбе за Силву с «Барселоной».

По данным L’Equipe, португалец хочет уйти из «Манчестер Сити» и заинтересован в подписании контракта с «ПСЖ».

В текущем сезоне он провел 33 матча в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Расул Байрамкулов
Ответ Никанор Еселев
Бенадо никуда не пойдет 👅
Но даже если и пойдёт мы будем вспоминать о нем и том что он дал Сити с большим уважением
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Никанор Еселев
Бенадо никуда не пойдет 👅
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Ман Сити
Так игроки вообще разного амплуа
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Евгений Лифшиц
Эмм, а кто в сити играть будет? Новости об уходе Гюндогана, Силвы, а новостей с возможными переходами в сити я не особенно вижу.
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Pechn!k
Заменить Месси «ПСЖ» хочет Силвой, юный падаван!
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jonnysilverhand01
Ответ London.is.blue
Несмотря на то, что Сильва величайший португальский игрок современности, он все таки слабее величайшего игрока всех времен Месси.
Не слабее, а сильнее, Месси в тепличных условиях всегда жил
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Михо
Ответ Ман Сити
Так игроки вообще разного амплуа
Почему же, правые атакующие полузащитники оба. Оба опускаются в глубину при начале атак, только в завершении Месси больше смещается в центр
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