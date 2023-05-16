Заменить Месси «ПСЖ» хочет Силвой. Бернарду готов уйти из «Сити» в парижский клуб, переговоры идут

Бернарду Силва – основной кандидат на замену Лионелю Месси.

Как сообщает Le Parisien, именно полузащитник « » рассматривается парижанами как футболист, способный занять место аргентинца, контракт с которым не будет продлен. Переговоры уже начались.

Отмечается, что у действующих чемпионов Франции есть преимущество в борьбе за с «Барселоной».

По данным L’Equipe, португалец хочет уйти из «Манчестер Сити» и заинтересован в подписании контракта с « ».

В текущем сезоне он провел 33 матча в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.