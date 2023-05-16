Заменить Месси «ПСЖ» хочет Силвой. Бернарду готов уйти из «Сити» в парижский клуб, переговоры идут
Бернарду Силва – основной кандидат на замену Лионелю Месси.
Как сообщает Le Parisien, именно полузащитник «Манчестер Сити» рассматривается парижанами как футболист, способный занять место аргентинца, контракт с которым не будет продлен. Переговоры уже начались.
Отмечается, что у действующих чемпионов Франции есть преимущество в борьбе за Силву с «Барселоной».
По данным L’Equipe, португалец хочет уйти из «Манчестер Сити» и заинтересован в подписании контракта с «ПСЖ».
В текущем сезоне он провел 33 матча в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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