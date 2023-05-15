«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране». Хавбек Марокко Абухляль – на просьбу заммэра потише вести себя на церемонии после победы «Тулузы» в Кубке Франции

Теги Тулуза лига 1 Франция Кубок Франции происшествия Сборная Марокко по футболу Филипп Монтанье Политика девушки и спорт Закария Абухляль дискриминация Футбол

Хавбек «Тулузы» Закария Абухляль указал на неравный статус мужчин и женщин.

Как передает RMC Sport, 30 апреля в городской ратуше состоялось праздничное мероприятие в честь победы команды в Кубке Франции.

Во время выступления главного тренера Филиппа Монтанье футболисты «Тулузы» начали шуметь, и заместитель мэра по вопросам спорта Лоран Аррибаже попросила их соблюдать тишину.

В ответ на это Абухляль, рожденный в Нидерландах и выступающий за сборную Марокко, произнес: «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране».

Услышав это, политик напомнила игроку, что он находится в ратуше – «доме Республики».

После выступления Монтанье, когда все гости и участники мероприятия отправились в буфет, футболист подошел к Аррибаже и настойчиво попросил ее извиниться.

В ответ на запрос RMC Sport заммэра Тулузы отметила, что «никакой проблемы не возникло», и отрицала произошедшее.

«Игрокам просто не очень нравится, когда их просят вести себя потише», – сказала чиновница.

Источник информации при этом настаивает на своих сведениях о ссоре, которая произошла на глазах у нескольких свидетелей. Никаких мер по отношению к футболисту со стороны клуба в связи с этим не последовало.

Следует отметить, что на минувших выходных Абухляль был отстранен от участия в матче с «Нантом» в чемпионате Франции из-за отказа принять участие в акции против гомофобии.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

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54 комментария

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Екн Лор
Ну так езжай назад в свою страну))
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dreamstep
Ну тётка ответила правильно, напомнила где он находится, а хочет вести себя так пусть едет к себе в страну.
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СБГ СПБ
Так пускай в своей стране себя с женщинами так и ведёт
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Ivan Tsioply
Феминистки и гомосексуалисты против мусульман. Наконец-то мы дождались этой битвы!
+49
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Joey Ramone
Закомплексованное чучело, боящееся женщин.
+28
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раскаявшийся жиробас
Закария Абухляль:"В моей стране последнее слово всегда за мужчиной и это слово "Слушаюсь"
+25
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feanor
В прошлой новости про этого персонажа все восторгались его стальной волей и готовностью отстаивать свою позицию вопреки повестке. Но теперь оказывается, что он уже дикарь, которому пора домой. Прям в полете люди переобуваются, настоящие мастера
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Давид Agabekyan
В его стране это в Нидерландах, если он там рождён и всю жизнь там?
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Месси из Сибири
Ответ Газонокосильщик Хави
еще бы вату туда добавить. было бы вообще шикарно
сейчас по комсомольской путёвке тебя отправим
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Xm.md
Какое интересное двуличие в комментах. Если не надел ЛГБТ футболку, так это все верно делает. А тут значит пусть домой едет если что-то не нравится.
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kiper88
Пусть тогда и платят ему, как в его стране
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T622222
- На колени, неверная! Добавил он)
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Константин Попов
Чувствую, в коментах полыхнет.
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OldRedWhite
Ответ Екн Лор
Ну так езжай назад в свою страну))
Сейчас поборники Религии Добра и Света налетят !
Что-то они сегодня укрылись в пещерах
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ivan Tsioply
Феминистки и гомосексуалисты против мусульман. Наконец-то мы дождались этой битвы!
еще бы вату туда добавить. было бы вообще шикарно
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Hardy
ты не в своей стране
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maximilian_15
Ответ Константин Попов
Чувствую, в коментах полыхнет.
Как обычно в Париже на арабских праздниках
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DeltaForce
Ответ feanor
В прошлой новости про этого персонажа все восторгались его стальной волей и готовностью отстаивать свою позицию вопреки повестке. Но теперь оказывается, что он уже дикарь, которому пора домой. Прям в полете люди переобуваются, настоящие мастера
Типичные обитатели спорца)
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Hunteralex
Ответ piggy87
В Нидерланды?
В ту страну, где женщины так не разговаривают с мужчинами
+4
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Jeremy Fraser
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Две недели молчали, а тут всплыло - аккуратно после того, как Абухляль не захотел участвовать в пропаганде ЛГБТ. Совпадение? Не думаю.
Ну это же в корне всё меняет (нет).
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Давид Agabekyan
Ответ Газонокосильщик Хави
не рассказывай сказок. ты как и все поняли, что он про Марокко
И? Он голландец. От марокканца у него только отец
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Jeremy Fraser
Да всё норм, похоже парень просто домой захотел, на новую/старую родину, в Африку. Эти ваши западные ценности, свободы, деньги, удобства, толи дело в Марокко, рай для таких индивидов.
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Gepard_GRIN
Полтора века назад европейцы колонизировали Африку, а теперь наоборот.
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Макс Николаев
Feminists vs. Muslims. LET’S GET READY TO RRRRRRRUMBLE!!!
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DenSpM
Эти прекрасные поборники аллаха)))
У них шорты даже не вздумайте надеть. Зато здесь их жены должны ходить в паранже.
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