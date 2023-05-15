«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране». Хавбек Марокко Абухляль – на просьбу заммэра потише вести себя на церемонии после победы «Тулузы» в Кубке Франции
Хавбек «Тулузы» Закария Абухляль указал на неравный статус мужчин и женщин.
Как передает RMC Sport, 30 апреля в городской ратуше состоялось праздничное мероприятие в честь победы команды в Кубке Франции.
Во время выступления главного тренера Филиппа Монтанье футболисты «Тулузы» начали шуметь, и заместитель мэра по вопросам спорта Лоран Аррибаже попросила их соблюдать тишину.
В ответ на это Абухляль, рожденный в Нидерландах и выступающий за сборную Марокко, произнес: «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране».
Услышав это, политик напомнила игроку, что он находится в ратуше – «доме Республики».
После выступления Монтанье, когда все гости и участники мероприятия отправились в буфет, футболист подошел к Аррибаже и настойчиво попросил ее извиниться.
В ответ на запрос RMC Sport заммэра Тулузы отметила, что «никакой проблемы не возникло», и отрицала произошедшее.
«Игрокам просто не очень нравится, когда их просят вести себя потише», – сказала чиновница.
Источник информации при этом настаивает на своих сведениях о ссоре, которая произошла на глазах у нескольких свидетелей. Никаких мер по отношению к футболисту со стороны клуба в связи с этим не последовало.
Следует отметить, что на минувших выходных Абухляль был отстранен от участия в матче с «Нантом» в чемпионате Франции из-за отказа принять участие в акции против гомофобии.
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