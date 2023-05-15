«Тулуза» отстранила Абухляля и расследует обвинения в неподобающих высказываниях в адрес заммэра

Теги Тулуза лига 1 Франция происшествия Политика девушки и спорт Закария Абухляль дискриминация Футбол

Хавбек, не игравший с «Нантом» из-за отказа от антигомофобной акции, вновь отстранен.

Сегодня сообщалось, что футболист сборной Марокко и «Тулузы» Закария Абухляль в ответ на призыв вести себя тише на церемонии в честь победы клуба в Кубке Франции заявил заместительнице мэра города: «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране».

«В связи с серьезными обвинениями, опубликованными RMC Sport в отношении Абухляля, клуб объявляет, что до последующего уведомления игрок будет тренироваться вне основной группы в ожидании результатов внутреннего расследования», – сказано в заявлении «Тулузы».

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

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23 комментария

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igls54
Не в ту лузу попал Абухляль
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Иван Тасминский
Скоро у Тулузы игроки кончатся
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master_of_dzen
не ну тут игрок сам еще тот провокатор) по делу уже как бы. портит имидж команде
+5
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Фут.Боль
Во Франции одни отстранения игроков в последнее время.
+3
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Nicolas Erfe
Одно дело просто ненадевать повязку, а другие дело - оскорбления человека и мелкое хулиганство.
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Гамарджоба Генацвале
Министр спорта публично призвала наказать футболистов, которые отказались надевать футболки. Абухляль вступил в конфликт с зам.мэра. 1-1.
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раскаявшийся жиробас
Чемодан, вокзал, Танжер)
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Юрий Кечко
Ответ инок
Акт лицемерия и нарушения прав Абухляля. Это что, в контракте разве прописано "участие в акциях в поддержку ЛГБТ" и что ещё взбредет в голову другим нефутбольным активистам...
Я понимаю когда не читают новость ещё
Но не читать даже заголовок ..
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Константин Кв
Ответ Three Days Grace
на спортсе как всегда: когда надо с радугой бороться - "молодец и мужик". Сейчас уже в свою страну отправляют))) уверен, это все те же люди
Он не боролся с радугой. Он отказал в поддержке тому, что противоречит его взглядам. А современный мир, он как СССР — отказался выступить в поддержку политики партии — лови проблемы в жизни.

А вот оскорбление это совсем другая ситуация и реакция другая.

А вы все в одну кучу, это все равно что сказать "вы восхищались его игрой, значит теперь не смейте осуждать его за изнасилование!" — идиотизм же.
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окечуква
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Не уверен!!
Теперь не нужно даже подставлять человека, можно просто написать чушь и у человека проблема. RMC Sport на полном серьёзе кроме слов никак не подтвердила ничего. Но боюсь этот человек не сможет выиграть суд из-за клеветы, так как система будет против него. И наверное из-за этого его и начали так мочить, так как он не сможет получить защиту...
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Фан Рубина
Таким темпом лишь приближают восстание правоверных Нового Магриба против французских угнетателей.
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Pb-SE
Гомофобия, домострой. Завтра выяснится, что он шансон слушает.
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Vedved
Ответ max bogomazov
Пусть Валит в Алжир!
Причём тут Алжир?🤦🏻‍♂️
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Юрий Кечко
Ответ Не уверен!!
Теперь не нужно даже подставлять человека, можно просто написать чушь и у человека проблема. RMC Sport на полном серьёзе кроме слов никак не подтвердила ничего. Но боюсь этот человек не сможет выиграть суд из-за клеветы, так как система будет против него. И наверное из-за этого его и начали так мочить, так как он не сможет получить защиту...
Если ты намекаешь что это все таки да отказ от акции, то там отказался много кто , а акцент только на этом кебабе, с чего вдруг ?
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