«Тулуза» отстранила Абухляля и расследует обвинения в неподобающих высказываниях в адрес заммэра
Хавбек, не игравший с «Нантом» из-за отказа от антигомофобной акции, вновь отстранен.
Сегодня сообщалось, что футболист сборной Марокко и «Тулузы» Закария Абухляль в ответ на призыв вести себя тише на церемонии в честь победы клуба в Кубке Франции заявил заместительнице мэра города: «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране».
«В связи с серьезными обвинениями, опубликованными RMC Sport в отношении Абухляля, клуб объявляет, что до последующего уведомления игрок будет тренироваться вне основной группы в ожидании результатов внутреннего расследования», – сказано в заявлении «Тулузы».
4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч
Но не читать даже заголовок ..
А вот оскорбление это совсем другая ситуация и реакция другая.
А вы все в одну кучу, это все равно что сказать "вы восхищались его игрой, значит теперь не смейте осуждать его за изнасилование!" — идиотизм же.