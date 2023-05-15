«Тулуза» отстранила Абухляля и расследует обвинения в неподобающих высказываниях в адрес заммэра

Хавбек, не игравший с «Нантом» из-за отказа от антигомофобной акции, вновь отстранен.

Сегодня сообщалось, что футболист сборной Марокко и «Тулузы» в ответ на призыв вести себя тише на церемонии в честь победы клуба в Кубке Франции заявил заместительнице мэра города: «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране».

«В связи с серьезными обвинениями, опубликованными RMC Sport в отношении Абухляля, клуб объявляет, что до последующего уведомления игрок будет тренироваться вне основной группы в ожидании результатов внутреннего расследования», – сказано в заявлении «Тулузы».

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч