Министр спорта Франции выступила за санкции клубов в отношении отказавшихся от радужных футболок: «Мы в стране, всегда выступавшей за уважение и права человека»

Во Франции призвали провести работу с игроками, отказавшимися от радужных футболок.

Сообщалось, что « », « » и « » приняли решение не включать в состав на ближайший матч футболистов, которые не захотели принять участие в акции против гомофобии.

«Хочу поприветствовать действия футбольного руководства, которое проводит акцию в пятый раз – под девизом «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».

Мне очень жаль, что не все игроки поддержали это антидискриминационное послание. О чем тут вообще можно говорить? Это крайне важно. Мы находимся в стране, которая всегда выступала за уважение, за права человека. И очень важно, что все мы объединены базовой идеей сосуществования.

Я думаю, что на клубах лежит ответственность по принятию мер – в диалоге с игроками. Когда во Франции организуется такая акция, в основе которой лежит выступление всех клубов против дискриминации, участвовать должен каждый. Я считаю, что это необходимо», – сказала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч