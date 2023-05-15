Министр спорта Франции выступила за санкции клубов в отношении отказавшихся от радужных футболок: «Мы в стране, всегда выступавшей за уважение и права человека»
Во Франции призвали провести работу с игроками, отказавшимися от радужных футболок.
Сообщалось, что «Тулуза», «Нант» и «Генгам» приняли решение не включать в состав на ближайший матч футболистов, которые не захотели принять участие в акции против гомофобии.
«Хочу поприветствовать действия футбольного руководства, которое проводит акцию в пятый раз – под девизом «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».
Мне очень жаль, что не все игроки поддержали это антидискриминационное послание. О чем тут вообще можно говорить? Это крайне важно. Мы находимся в стране, которая всегда выступала за уважение, за права человека. И очень важно, что все мы объединены базовой идеей сосуществования.
Я думаю, что на клубах лежит ответственность по принятию мер – в диалоге с игроками. Когда во Франции организуется такая акция, в основе которой лежит выступление всех клубов против дискриминации, участвовать должен каждый. Я считаю, что это необходимо», – сказала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч
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Не, а я не удивлюсь, если скоро это будет не шуткой...
"Слушай, а ловко ты это придумал, я даже сначала не понял"
Наши чернокожие друзья, обращаюсь к вам из холодной России! Когда в Соединенных штатах вы все еще не могли сидеть на одной скамейке с предствителями белой расы, у нас в Союзе, в его Столице, уже был учрежден Университет Дружбы Народов имени товарища Патриса Лумумбы! мы всегда поддерживали вашу борьбу против колониального гнета, поддерживаем вас и сейчас в вашей борьбе против гнета неоколониального! Если раньше европейцы вас эксплуатрировали экономически, то сейчас они пошли дальше. Им мало вашего труда и ваших налогов! Им нужны ваша совесть, ваша душа, ваши убеждения! Будте стойкими, проявляйте мужество, не позволяйте неоколонизаторам указывать вам как жить и во что верить! Вместе - мы выстоим и победим! И на развалинах Вавилона 21го века будет реять не шестицветное радужное знамя, но знамя независимости и чести!
Всегда? Ахахах.
Кстати, а уважение чужого мнения и свободы слова там уже не в моде?