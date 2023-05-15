Министр спорта Франции выступила за санкции клубов в отношении отказавшихся от радужных футболок: «Мы в стране, всегда выступавшей за уважение и права человека»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция Д2 Франция Генгам ЛГБТ Политика дискриминация Амели Удеа-Кастера Футбол

Во Франции призвали провести работу с игроками, отказавшимися от радужных футболок.

Сообщалось, что «Тулуза», «Нант» и «Генгам» приняли решение не включать в состав на ближайший матч футболистов, которые не захотели принять участие в акции против гомофобии.

«Хочу поприветствовать действия футбольного руководства, которое проводит акцию в пятый раз – под девизом «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».

Мне очень жаль, что не все игроки поддержали это антидискриминационное послание. О чем тут вообще можно говорить? Это крайне важно. Мы находимся в стране, которая всегда выступала за уважение, за права человека. И очень важно, что все мы объединены базовой идеей сосуществования.

Я думаю, что на клубах лежит ответственность по принятию мер – в диалоге с игроками. Когда во Франции организуется такая акция, в основе которой лежит выступление всех клубов против дискриминации, участвовать должен каждый. Я считаю, что это необходимо», – сказала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

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124 комментария

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Чиф
почему она нарушает права этих пятерых футболистов?
+124
-6
+118
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Crazy Writer
Уважаем права человека, но штрафуем людей, когда они этими правами пользуются.
+83
-5
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Криштиану Роналду
Некоторым религия не позволяет это поддерживать, вводить против них санкции это тоже неуважение прав человека.
+72
-6
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Алексей Ильин
"Мы выступаем за права человека. Поэтому любой мясоедящий должен отказаться от потребления мяса, ибо это дискриминирует вегетарианцев. А если кто-то против - мне жаль, что не все поддерживают это антидискриминационное послание. О чем тут вообще можно говорить? Это крайне важно. Поэтому любой мясоед не поддержавший вегетарианцев будет подвергнут санкциям".
...
Не, а я не удивлюсь, если скоро это будет не шуткой...
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mean machine/
Вообще, ни разу не левый диктат, ага.
+44
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Нейтральный критик
Эти толерантные чего-то совсем не толерантные.
+38
-5
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Бронислав Каминский
Как у них там все это совмещается,понять не могу?Сначала акции в поддержку постящихся футболистов-мусульман,потом этих же мусульман заставляют нацеплять радужные повязки))
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Алексей Иванов
Права человека работают, когда проводишь акции в честь геев только? Когда из за религии или других моментов, ты не готов поддержать эту акцию, права человека тут не работают?
"Слушай, а ловко ты это придумал, я даже сначала не понял"
+15
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+11
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gleboloco
Лучше уважьте права большинства французов, ненавидящих вашу нынешнюю власть
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Spartakus1984
сегда выступавшей за уважение и права человека(с) Так какого фига вы не уважаете права гетеросексуалистов?
+12
-2
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Марат Ибрагимов
Ответ Чиф
почему она нарушает права этих пятерых футболистов?
Потому что толерантная Европа....
+13
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Guillermo
А может не зря мы от них дистанцируемся всё дальше? Там кажется совсем крышу сносит
+13
-4
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Ответ Нейтральный критик
Эти толерантные чего-то совсем не толерантные.
Хоть гильотинировать не предложила. Пока что.
+10
-2
+8
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Melnikov1968
Иными словами права есть только у ЛГБТ, а нормальные люди прав не имеют. Давить на людей, которые не хотят поддерживать эту бесовщину, и есть дискриминация.
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Slanselap
Правильные нравы светлоликого западного эльфийcкого Валинора, смотрите не перепутайте с тоталитаризмом орков из Мордора.
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kolokolo22
Лицемеры.
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MikhaL
Ну раз вы за уважение, то научитесь уважать чужое мнение, даже если оно вам не нравится.
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trav
Скажите спасибо, что пока не меряем черепа - добавила министр
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Адекватник
Аахаххаха :)))

Наши чернокожие друзья, обращаюсь к вам из холодной России! Когда в Соединенных штатах вы все еще не могли сидеть на одной скамейке с предствителями белой расы, у нас в Союзе, в его Столице, уже был учрежден Университет Дружбы Народов имени товарища Патриса Лумумбы! мы всегда поддерживали вашу борьбу против колониального гнета, поддерживаем вас и сейчас в вашей борьбе против гнета неоколониального! Если раньше европейцы вас эксплуатрировали экономически, то сейчас они пошли дальше. Им мало вашего труда и ваших налогов! Им нужны ваша совесть, ваша душа, ваши убеждения! Будте стойкими, проявляйте мужество, не позволяйте неоколонизаторам указывать вам как жить и во что верить! Вместе - мы выстоим и победим! И на развалинах Вавилона 21го века будет реять не шестицветное радужное знамя, но знамя независимости и чести!
+5
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Никита Давыдкин
Ответ Виктор Никитин
а кто этот пролетариат? чё прямо вот коллективный разум? это по факту такая же левая риторика как любая другая.. репрессивная толерантность
Как связаны продвижение ЛГБТ-СЖВ повестки и левизна?
+4
0
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riverman1980
Это та самая европейская свобода, о которой нам так любят рассказывать наши иноагенты-либералы.
+4
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Сан Санчос
«Мы в стране, всегда выступавшей за уважение и права человека»

Всегда? Ахахах.
Кстати, а уважение чужого мнения и свободы слова там уже не в моде?
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кракадил
оруэлл какой-то)) выступаем за уважение и права человека - получай штраф...
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Metalloid
Прочитал про эту тётка, забавная карьера, конечно. Была перспективной теннисисткой, вышла замуж за Густава Куэртена, кто помнит такого, порезвилась в молодости, короче, а потом вышла за директора Сосьете Женераль и теперь лоббирует интересы правящей верхушки. Всё как у нас, а говорите различий много )
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Tiestorzn17
Это лицемерие господа
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