«Милан» уволит Пиоли, скорее всего. Владелец недоволен тренером и уже выбрал Конте (Sportitalia)
Стефано Пиоли летом может лишиться должности главного тренера «Милана».
Как сообщает Sportitalia, владелец клуба Джерри Кардинале недоволен работой специалиста, который привел команду к чемпионству в прошлом году, а в этом занимает с ней пятое место за три тура до конца Серии А.
Скорее всего, 57-летний тренер будет уволен по окончании сезона. Это связано как с выступлениями «россонери», так и с эффективностью использования игроков, в том числе подписанных летом.
Утверждается, что Кардинале уже определился с основным кандидатом – это Антонио Конте, работавший в «Интере» и «Ювентусе», а этой весной покинувший «Тоттенхэм». Они общались, когда «шпоры» и «Милан» встречались в Лиге чемпионов.
Превратил команду уровня Торино в чемпиона Италии и полуфиналиста Кубка ЛЧ.
Фантастика, сейчас шакалы будут гадости о нем писать, забывая о куче травм и сезоне на два фронта.
Учитывая, как Мальдини и Массаре выдавали скромные бюджеты на трансфер, Конте пошлет президента еще на этапе переговоров.
Лестер уволил Раньери меньше чем через год после чемпионства
Милан собирается уволить Пиоли, который дошел до полуфинала ЛЧ и выиграл долгожданное чемпионство с не самым топовым составом
В общем, что бы ты не сделал для клуба, ничего тебя не спасет от увольнения, и не важно, топовый это клуб или середняк