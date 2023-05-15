Стефано Пиоли летом может лишиться должности главного тренера «Милана».

Как сообщает Sportitalia, владелец клуба Джерри Кардинале недоволен работой специалиста, который привел команду к чемпионству в прошлом году, а в этом занимает с ней пятое место за три тура до конца Серии А.

Скорее всего, 57-летний тренер будет уволен по окончании сезона. Это связано как с выступлениями «россонери», так и с эффективностью использования игроков, в том числе подписанных летом.

Утверждается, что Кардинале уже определился с основным кандидатом – это , работавший в «Интере» и «Ювентусе», а этой весной покинувший «Тоттенхэм». Они общались, когда «шпоры» и « » встречались в Лиге чемпионов.