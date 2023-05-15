«Милан» уволит Пиоли, скорее всего. Владелец недоволен тренером и уже выбрал Конте (Sportitalia)

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Антонио Конте Джерри Кардинале Футбол

Стефано Пиоли летом может лишиться должности главного тренера «Милана».

Как сообщает Sportitalia, владелец клуба Джерри Кардинале недоволен работой специалиста, который привел команду к чемпионству в прошлом году, а в этом занимает с ней пятое место за три тура до конца Серии А.

Скорее всего, 57-летний тренер будет уволен по окончании сезона. Это связано как с выступлениями «россонери», так и с эффективностью использования игроков, в том числе подписанных летом.

Утверждается, что Кардинале уже определился с основным кандидатом – это Антонио Конте, работавший в «Интере» и «Ювентусе», а этой весной покинувший «Тоттенхэм». Они общались, когда «шпоры» и «Милан» встречались в Лиге чемпионов.

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92 комментария

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Николай Васильков
Стоит ли говорить о том, что парик максимум через 2 года уйдёт с очередным скандалом?
+103
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dutchtrio
Ну тупые
+89
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Теннисный абсолют
Маэстро Пиоли сделал настоящий подвиг у руля Милана.
Превратил команду уровня Торино в чемпиона Италии и полуфиналиста Кубка ЛЧ.
Фантастика, сейчас шакалы будут гадости о нем писать, забывая о куче травм и сезоне на два фронта.
+93
-7
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Григорий Гашников
Пиоли отличный вариант для Милана, нужно дать ему ещё сезон
+43
-3
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Джони Уай
Ответ Николай Васильков
Стоит ли говорить о том, что парик максимум через 2 года уйдёт с очередным скандалом?
И не выйдет из группы в ЛЧ даже если туда попадёт.
+39
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Конте сожрет это Джерри. Он сразу попросит лямов 100, чтобы бы ему купили обойму, а потом через полтора года подойдет его типичный цикл и он свалит в закат. Купленный под него игроки будут чемоданом без ручки.

Учитывая, как Мальдини и Массаре выдавали скромные бюджеты на трансфер, Конте пошлет президента еще на этапе переговоров.
+32
0
+32
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Андрей Хенто
А руководство готово потратиться под приход Конте, который всегда требует усиления?
+24
0
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Седесим Куиндесимов
Почеттино вывел Тоттенхэм в финал ЛЧ (до него даже толком не квалифицировались туда) - уволили в том же году

Лестер уволил Раньери меньше чем через год после чемпионства

Милан собирается уволить Пиоли, который дошел до полуфинала ЛЧ и выиграл долгожданное чемпионство с не самым топовым составом

В общем, что бы ты не сделал для клуба, ничего тебя не спасет от увольнения, и не важно, топовый это клуб или середняк
+22
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добрый грек
Конте это тупиковая ветвь в развитии Милана.
+19
-4
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pelmehi
Ответ !!!Bata!!!
Который по счету сезон ему дают? А прогресс?
Скудетто...
+13
-1
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Godare88
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Конте сожрет это Джерри. Он сразу попросит лямов 100, чтобы бы ему купили обойму, а потом через полтора года подойдет его типичный цикл и он свалит в закат. Купленный под него игроки будут чемоданом без ручки. Учитывая, как Мальдини и Массаре выдавали скромные бюджеты на трансфер, Конте пошлет президента еще на этапе переговоров.
Глядя на состав Милана, Конте пол ярда запросит
+11
0
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Football Forever
Милану не тренера нужно менять, а адекватно усиляться
+11
-1
+10
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El Fenomeno 9️⃣
Опять собрались на 6-10 места
+8
0
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d.xoxlov
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Конте сожрет это Джерри. Он сразу попросит лямов 100, чтобы бы ему купили обойму, а потом через полтора года подойдет его типичный цикл и он свалит в закат. Купленный под него игроки будут чемоданом без ручки. Учитывая, как Мальдини и Массаре выдавали скромные бюджеты на трансфер, Конте пошлет президента еще на этапе переговоров.
Ещё и Лукаку привезут под Антошку, поди.
+7
0
+7
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d.xoxlov
Полуфинал ЛЧ с их инвестициями – это мало?
+8
-2
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Tahir Turk
только не это...
+5
0
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Толстяк ТОТО
Ждём 3-5-2, 5 новых вингеров, Лукаку, Чемпионство, провал в ЛЧ, увольнение со скандалом.
+4
0
+4
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Юрий Кечко
Хотел пошутить что Милан в следующем году тогда не выйдет из группы лч, но их там наверно не будет ..
+4
0
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Максим Черкашин
Ответ Николай Васильков
Стоит ли говорить о том, что парик максимум через 2 года уйдёт с очередным скандалом?
И сгоревшим Сан-Сиро.😅
+5
-1
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2RIN
Ответ Николай Васильков
Стоит ли говорить о том, что парик максимум через 2 года уйдёт с очередным скандалом?
С очередным скандалом и чемпионством
+4
0
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Anton Fedorov
Ответ Седесим Куиндесимов
Почеттино вывел Тоттенхэм в финал ЛЧ (до него даже толком не квалифицировались туда) - уволили в том же году Лестер уволил Раньери меньше чем через год после чемпионства Милан собирается уволить Пиоли, который дошел до полуфинала ЛЧ и выиграл долгожданное чемпионство с не самым топовым составом В общем, что бы ты не сделал для клуба, ничего тебя не спасет от увольнения, и не важно, топовый это клуб или середняк
Айнтрахт уволил тренера, взявшего ЛЕ
+3
0
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Sergey Troshin
Сказали бы кому 2 года назад, что великий Милан возьмёт чемпионат и сыграет в полуфинале ЛЧ, либо не поверили бы, либо помечтали бы... а сейчас такую уютную, НЕ токсичную команду смешивать с Конте?????
+3
0
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whereissuso
Ответ d.xoxlov
Полуфинал ЛЧ с их инвестициями – это мало?
Мало, потому что Милану не нужен был полуфинал ЛЧ. От него ждали 1/8 ЛЧ и борьбу за чемпионство, а в итоге клуб на след сезон идет мимо ЛЧ и успех в этом сезоне такого провала не перекрывает в финансовом плане.
+3
0
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Сергей Лимонников
Ответ Dimonty
Для скудетто хватит
взять скудето и развалить клуб лет на 5. Хотя чемпионство вряд-ли будет
+3
-1
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Владимир Владимирович
Состав в первую очередь укрепить надо , я матчей 17 смотрел Милана в этом году , играют нормально , ещё раз повторюсь надо нормальных игроков покупать , а не Де Кетеларе. Кроме Леау топа почти нету
+2
0
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