Ротенберг встал на бортик по ходу матча с Беларусью. Перед этим Порядина удалили за оскорбление судей и неспортивное поведение

Теги СКА Сборная России по хоккею фото Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Павел Порядин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поднялся на бортик в ходе матча против сборной Беларуси.

Беларусь победила «Россию 25» (3:2) в рамках турне сборных.

На 58-й минуте третьего периода нападающий российский сборной Павел Порядин был удален на две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Незадолго до этой ситуации Максим Джиошвили оказался на льду в результате контакта с Владиславом Еременко.

Главный тренер команды Роман Ротенберг выражал недовольство арбитрам из-за полученного дисциплинарного штрафа.

Матч продолжился и в следующей остановке, когда вратарь Дмитрий Николаев прижал шайбу после броска белорусского хоккеиста, телекамеры показали Романа Ротенберга, который встал на бортик.

 

Фото: трансляция ФХР на YouTube

42 комментария

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МакДи 97
Вы понимаете уровень КХЛ и гениального тренера, если лучшие (ладно, без учета ЦСКА и АКБ) игроки нашей лиги 2 раза проигрывают юниорам из Беларуси? И этот великий тренер ещё хочет обыграть Канаду.
+110
-3
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Maksmen1995
Позорище галимое
+69
-2
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BW_world
Жалкая пародия
+43
0
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Тюменский медвежонок
чисто поведение 15-летнего подростка, всеми действиями кричит "обратите на меня внимание - я тут, Я ТРЕНЕР"
+34
0
+34
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Кеша
Ну это вообще хамство! Я не припомню за 60 лет ни одного такого случая . Вот, что значит его уровень, вот что значит не хоккейный человек. Это , как некоторые пытаются на памятник залезть .
+32
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Алмаз Фахрутдинов
Это в каком из восьмисот матчей он подсмотрел? Или уже пошла импровизация от маэстро?
+31
-1
+30
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Pupkin
Брагин по телефону позвонил, сказал, что только так можно этот матч спасти, он поверил
+26
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+26
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Ivan Juniorovich
Ответ Алмаз Фахрутдинов
Это в каком из восьмисот матчей он подсмотрел? Или уже пошла импровизация от маэстро?
Там где Брагин вставал так
+20
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+20
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GerbertS
странно что он болт там не положил еще. метафорически они это делают уже 20 лет со страной
+18
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Кеша
Кто-нибудь может представить Быкова , Федорова, Ларионова или Билялетдинова на бортике? Еще Знарок мог может быть, но и он до такого не додумался. Это полный алес капут.
+18
0
+18
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Хрен Винтов
Кто нибудь, отберите у него балон с веселящим газом...
Он похож на придурка.
+14
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metalinguz
Копия всегда хуже оригинала особенно китайская
+11
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guizzy
какой идиот...
+9
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_Абырвалг_
Нарцисс !
+8
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ Ivan Juniorovich
Там где Брагин вставал так
Спасибо) пропустил эту серию)
+8
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Buharoid
А почему в него шайбой не зарядили?
+8
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ metalinguz
Копия всегда хуже оригинала особенно китайская
Финская тоже не ахти, получается))
+7
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Nick Crosier
Когда что-то делал Знарок.Это вызывало уважение А вот это только смех.
+6
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brig_Mercury
Вот кто те игроки, которые в этот момент были на площадке? Ребят, у Вас такой был шанс случайно выбить шайбу за пределы площадки.
+6
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Donbass
Цирк Дюссолей просто отдыхает в сравнении с Романом Борисовичем))
+6
0
+6
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Romano1985
Господи ….. спаси и сохрани эту страну ! Вразуми ! Не кому больше ! Что вообще происходит ! Сколько можно ! Ну устали уже мы ! Везде , во всем !
+4
0
+4
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Al561
Пижонство и клоунада(((
+4
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nemo
объясните, что за Россия 25. Почему 25?
+3
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amra73
Ответ Олег
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В Брагина
+3
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Atsuktuvas
Выкинул бортель
+2
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