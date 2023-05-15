Ротенберг встал на бортик по ходу матча с Беларусью. Перед этим Порядина удалили за оскорбление судей и неспортивное поведение
Роман Ротенберг поднялся на бортик в ходе матча против сборной Беларуси.
Беларусь победила «Россию 25» (3:2) в рамках турне сборных.
На 58-й минуте третьего периода нападающий российский сборной Павел Порядин был удален на две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Незадолго до этой ситуации Максим Джиошвили оказался на льду в результате контакта с Владиславом Еременко.
Главный тренер команды Роман Ротенберг выражал недовольство арбитрам из-за полученного дисциплинарного штрафа.
Матч продолжился и в следующей остановке, когда вратарь Дмитрий Николаев прижал шайбу после броска белорусского хоккеиста, телекамеры показали Романа Ротенберга, который встал на бортик.
Фото: трансляция ФХР на YouTube
Он похож на придурка.