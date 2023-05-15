«Кто не скачет, тот мадридист!» Игроки «Барсы» с фанатами скандировали про «Реал» после победы в Ла Лиге
Футболисты «Барселоны» присоединились к кричалке фанатов про «Реал» после чемпионства.
Как передает As, одержав победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги и досрочно завоевав титул, футболисты отправились на базу за своими автомобилями. Там их встретили болельщики, рассчитывавшие отпраздновать вместе с командой.
Некоторые игроки «блауграны» при поддержке фанатов начали скандировать «Кто не скачет, тот мадридист!» В этом поучаствовали Жорди Альба, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Франк Кессиэ и другие футболисты.
Некоторые из членов команды, например Гави, хотели бросить в толпу памятные футболки, но клубная охрана попросила этого не делать во избежание проблем.
Далее некоторые игроки отправились в ночной клуб, представители тренерского штаба – в ресторан вместе с руководством.
Отмечается, что футболисты в ходе ночи нередко использовали кричалки, связанные с «Реалом», в том числе с его соперничеством с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
Если да то напомните (без шуток)
https://twitter.com/sanchezberger/status/1658060145274888192?s=20
Жалко пацанов
Не знаю у кого стащили, но в восточной Европе первыми заряжали про "кто не скачет, тот не чех" чешские хоккейные фанаты.