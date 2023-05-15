«Кто не скачет, тот мадридист!» Игроки «Барсы» с фанатами скандировали про «Реал» после победы в Ла Лиге

Теги Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Серджи Бускетс Жорди Альба Серджи Роберто Франк Кессиэ Гави Футбол

Футболисты «Барселоны» присоединились к кричалке фанатов про «Реал» после чемпионства.

Как передает As, одержав победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги и досрочно завоевав титул, футболисты отправились на базу за своими автомобилями. Там их встретили болельщики, рассчитывавшие отпраздновать вместе с командой.

Некоторые игроки «блауграны» при поддержке фанатов начали скандировать «Кто не скачет, тот мадридист!» В этом поучаствовали Жорди Альба, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Франк Кессиэ и другие футболисты.

Некоторые из членов команды, например Гави, хотели бросить в толпу памятные футболки, но клубная охрана попросила этого не делать во избежание проблем.

Далее некоторые игроки отправились в ночной клуб, представители тренерского штаба – в ресторан вместе с руководством.

Отмечается, что футболисты в ходе ночи нередко использовали кричалки, связанные с «Реалом», в том числе с его соперничеством с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

98 комментариев

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Arman FCSM
Зинченко на всякий случай заплакал
+199
-30
+169
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Юрий Суетин
И от кого только нахваталась про скачки эти..
+138
-7
+131
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Циник Петербургский
Это что, заразно??
+69
-9
+60
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Wild91688
Ахаха,секта даже праздновать без Реала не может,комплексы
+94
-37
+57
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DekiB
Ответ Юрий Суетин
И от кого только нахваталась про скачки эти..
Действительно, Мудрик вроде в Челси пошёл...
+42
-9
+33
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savik-A.M.
Ответ DekiB
Действительно, Мудрик вроде в Челси пошёл...
Лунин в Реале )
+38
-5
+33
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deadjoker
А остальной репертуар типа мадридисту на Гиляку они еще не освоили?
+32
-6
+26
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ARIGAMI ARIGAMI
Закомплексованные...
+40
-18
+22
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Эркинбек Апаканов
Ответ Wild91688
Ахаха,секта даже праздновать без Реала не может,комплексы
Что поделаешь , в прошлом сезоне выиграли по личным встречам и хвастались как будто Ла Лигу выиграли.
+34
-12
+22
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Андрей Хенто
Чигринский оставил свой след в истории Барселоны)
+22
-4
+18
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Tiffozi
Ну этой кричалке уже очень много лет. Суть в том, что кричат фанаты ее на каталонском языке: "Madridista qui no boti". И понятное дело, что фаны Мадрида не прыгают потому что язык не понимают.
+18
-4
+14
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Хороший троллинг зеротребольных, бгг)
Во избежание позора вернул прежнюю аву?
+10
-2
+8
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Syndycate
Ответ GuruFutbola
Как там твой прогноз на эту ла лигу прошлым летом? До сих пор ржу 🤣
А про свой прогноз забыл? Загляни в мой статус, всё задокументировано)
+7
-1
+6
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Ответ Юрий Суетин
И от кого только нахваталась про скачки эти..
От Чигринского )
+6
-1
+5
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футбольщик
Даже во время празднования они думают о Реале
+9
-6
+3
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Tiffozi
Ответ Kasilas__1
Фаны Мадрида не прыгают, потому что не идиоты
https://youtu.be/DokkQnaoyk4
+3
0
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Вера Алексеевна
Ответ Arman FCSM
Зинченко на всякий случай заплакал
У паренька уже и так обезвожживание, прекратите.
+9
-7
+2
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гель кристины
Ответ Очевидное невероятное
Скакать это полезно для здоровья, но никак в обречённом киеве
Ну как там, взяли за три дня?)
+8
-6
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Asad Nizamov
Реально, когда нибудь в новой истории замечалили что то подобное от игроков Реала ?
Если да то напомните (без шуток)
+5
-3
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Однажды в Космосе
Скакать нужно правильно, но не как сородичи зинченко
+7
-5
+2
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Андрей Хенто
Ответ saionera
ето хто ?
Украинский футболист, которого Барселона купила в 2009 году у Шахтера, но он не смог выиграть конкуренцию у пары Пике-Пуйоль и был продан обратно через год.
+4
-2
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Arshavin10
Перспективно, зайду попозже.
+2
0
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M93
То что кричат игроки черт с ним. Зато фанаты Барсы это настоящий позор. Скандировать на улице "Винисиус умри" во время празднования - это уже не дно они пробили, это портал в АД.
https://twitter.com/sanchezberger/status/1658060145274888192?s=20
+2
0
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Gravdaar Iyaad
Лан, пускай порадуются
Жалко пацанов
+11
-9
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NikoVinkovic
Ответ Александр Романов
Данный лозунг кстати придумали в Москве на националистических антимиграционных митингах, только после этого он уже перекачивал в другие страны
Данный лозунг придумали в Латинской Америке, любые вариации "кто не скачет - тот ..." оттуда родом. Уж там было достаточно разного политических демонстраций и волнений, а футбольные фанаты всегда в них принимали участие, через них это проникло в спорт.

Не знаю у кого стащили, но в восточной Европе первыми заряжали про "кто не скачет, тот не чех" чешские хоккейные фанаты.
+2
-1
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