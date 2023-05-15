Футболисты «Барселоны» присоединились к кричалке фанатов про «Реал» после чемпионства.

Как передает As, одержав победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре и досрочно завоевав титул, футболисты отправились на базу за своими автомобилями. Там их встретили болельщики, рассчитывавшие отпраздновать вместе с командой.

Некоторые игроки «блауграны» при поддержке фанатов начали скандировать «Кто не скачет, тот мадридист!» В этом поучаствовали , , , и другие футболисты.

Некоторые из членов команды, например Гави, хотели бросить в толпу памятные футболки, но клубная охрана попросила этого не делать во избежание проблем.

Далее некоторые игроки отправились в ночной клуб, представители тренерского штаба – в ресторан вместе с руководством.

Отмечается, что футболисты в ходе ночи нередко использовали кричалки, связанные с «Реалом», в том числе с его соперничеством с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.