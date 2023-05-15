«ПСЖ» готов расстаться с Верратти. Им недовольны – он вернулся с 4 лишними кг из отпуска в декабре

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Марко Верратти Футбол

«ПСЖ» не будет препятствовать уходу Марко Верратти этим летом.

Как пишет Le Parisien, парижане готовы расстаться с 30-летним полузащитником.

Отношение Верратти к делу вызвало большое раздражение в «ПСЖ» – в начале декабря он вернулся из отпуска, который он получил из-за того, что Италия не играла на ЧМ-2022, с четырьмя лишними килограммами. Игроки «ПСЖ» отрицательно отнеслись к этому.

В «ПСЖ» недовольны не только образом жизни Верратти, но и его снизившимся влиянием на игру команды – полузащитник сделал всего 1 голевую передачу в 35 матчах во всех турнирах. Кроме того, Марко получает в «ПСЖ» очень высокую зарплату – более 1 млн евро до уплаты налогов в месяц.

Парижане готовы расстаться с центральным полузащитником несмотря на то, что контракт с ним был продлен в декабре 2022 года. Нынешнее соглашение итальянца рассчитано до июня 2026-го.

Верратти стал одним из тех, против кого недавно протестовали ультрас «ПСЖ».

Сообщалось, что интерес к Марко проявляют саудовский «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».

Полную статистику Верратти можно найти здесь.

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48 комментариев

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Фарид Харисов
Лучше спросить у менеджмента ПСЖ почему жирный Вератти это единственный нормальный полузащитник в их денежном гранде.
+39
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Benner
Надо Сити его к себе забирать.
Уверен, работа с Пепом даст ему мотивацию работать усерднее
+22
-5
+17
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ORP BVK
Ответ Benner
Надо Сити его к себе забирать. Уверен, работа с Пепом даст ему мотивацию работать усерднее
Зачем Гвардиоле тот кто за своей формой не следит?
Скорее всего вернется в Италию.
+19
-3
+16
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AnMe
Ответ Фарид Харисов
Лучше спросить у менеджмента ПСЖ почему жирный Вератти это единственный нормальный полузащитник в их денежном гранде.
Вот именно) с 4 кг, в возрасте 30 лет и даже с привозами, он остается лучшим в полузащите ….
+8
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+8
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Pb-SE
Ответ Marcus-light
Удивительно, что ему только 30 лет. Но вообще с его ростом нажрать 4 кг за зимний отпуск - это надо как не в себя жрать
Сразу представил себе итальянскую бабушку с кастрюлей Болоньезе.
+5
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Marcus-light
Удивительно, что ему только 30 лет. Но вообще с его ростом нажрать 4 кг за зимний отпуск - это надо как не в себя жрать
+5
-1
+4
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Артём Толоконников
Ответ ORP BVK
Зачем Гвардиоле тот кто за своей формой не следит? Скорее всего вернется в Италию.
Или в Челси перейдёт
+6
-2
+4
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Peter Parker
Ответ Benner
Надо Сити его к себе забирать. Уверен, работа с Пепом даст ему мотивацию работать усерднее
Какой Сити. Там думают что с Гюндоганом 32 летним делать. Да и Кдб 31 год, даже Бернарду под вопросом, а ему 28. А ты говоришь 30 летний Верратти, который никогда и близко не играл футбол философии Пепа
+3
-1
+2
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XavIniesta2008-2015
Ответ ORP BVK
Зачем Гвардиоле тот кто за своей формой не следит? Скорее всего вернется в Италию.
Я удивлён, что в Сити активно сватают Ковачича. Игрок отличный, но они скорее будут покупать кого-то молодого
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Артем Андреев
Помнится, Барселона его когда-то получить хотела. И что-то мне кажется, заплати за него теперь же деньги, что и за Коута с Дембеле, он бы перешёл.
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SkyCarrier
Все мы немного «Верратти».
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whereissuso
Ответ Имя Фамилия
Верратти никуда не уйдёт, на своей позиции он лучший в мире. Чуть попугают трансфером, чтобы начал соблюдать режим и всё равно оставят. Так же делают с Неймаром каждое лето для профилактики.
Травматичный он да и мотивация с возрастом падает
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ ORP BVK
Зачем Гвардиоле тот кто за своей формой не следит? Скорее всего вернется в Италию.
В Италии никто и близко не потянет его з/п
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Vinnipukh Vinni
Ответ Benner
Надо Сити его к себе забирать. Уверен, работа с Пепом даст ему мотивацию работать усерднее
Поздно. Возраст уже не тот. Ну или за еду. Но тут уже вопрос, зачем ему играть за еду в 30 лет?
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Budabuda
Ответ Marcus-light
Удивительно, что ему только 30 лет. Но вообще с его ростом нажрать 4 кг за зимний отпуск - это надо как не в себя жрать
c его ростом? лол. чем ниже рост, тем проще наращивать и жировую и мышечную массу.
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Иван Егурнов
Ответ Marcus-light
Удивительно, что ему только 30 лет. Но вообще с его ростом нажрать 4 кг за зимний отпуск - это надо как не в себя жрать
тоже об этом подумал. 4кг это очень много
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Иван Иванов
Ответ Peter Parker
Какой Сити. Там думают что с Гюндоганом 32 летним делать. Да и Кдб 31 год, даже Бернарду под вопросом, а ему 28. А ты говоришь 30 летний Верратти, который никогда и близко не играл футбол философии Пепа
Прикалываешься? Вератти - это готовый гвардиоловский футболист. Его, как раз таки, даже переучивать не надо. Он придёт и будет играть, будто с академии ещё в Ман Сити играл.
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kaka10
Ответ Marcus-light
Удивительно, что ему только 30 лет. Но вообще с его ростом нажрать 4 кг за зимний отпуск - это надо как не в себя жрать
по конспектам Хазарда
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Иван Иванов
Ответ Benner
Надо Сити его к себе забирать. Уверен, работа с Пепом даст ему мотивацию работать усерднее
На замену, уходящему Гюндогану? Шаришь, Беннер, шаришь! 😉
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Футбол, хоккей итд
Он уже во всех смыслах наелся французским (парижским) футболом, теперь можно домой вернуться на пару сезонов, а потом МЛС или в СА.
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Evgen_Hazard
Если бы они расформировали ПСЖ — миру стало бы намного лучше. Ну или продали за 1 рубль
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Итачи Учиха
В Барсу вместо Бускетса))) А вдруг
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NartJordan
Паста, пицца…мамма миа!
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Джанлука Нальюка
В клубе пошло разложение.
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Алан Гудушаури
В Сити идеальный вариант
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