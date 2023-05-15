«ПСЖ» готов расстаться с Верратти. Им недовольны – он вернулся с 4 лишними кг из отпуска в декабре
«ПСЖ» не будет препятствовать уходу Марко Верратти этим летом.
Как пишет Le Parisien, парижане готовы расстаться с 30-летним полузащитником.
Отношение Верратти к делу вызвало большое раздражение в «ПСЖ» – в начале декабря он вернулся из отпуска, который он получил из-за того, что Италия не играла на ЧМ-2022, с четырьмя лишними килограммами. Игроки «ПСЖ» отрицательно отнеслись к этому.
В «ПСЖ» недовольны не только образом жизни Верратти, но и его снизившимся влиянием на игру команды – полузащитник сделал всего 1 голевую передачу в 35 матчах во всех турнирах. Кроме того, Марко получает в «ПСЖ» очень высокую зарплату – более 1 млн евро до уплаты налогов в месяц.
Парижане готовы расстаться с центральным полузащитником несмотря на то, что контракт с ним был продлен в декабре 2022 года. Нынешнее соглашение итальянца рассчитано до июня 2026-го.
Верратти стал одним из тех, против кого недавно протестовали ультрас «ПСЖ».
Сообщалось, что интерес к Марко проявляют саудовский «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».
Полную статистику Верратти можно найти здесь.
Уверен, работа с Пепом даст ему мотивацию работать усерднее
Скорее всего вернется в Италию.