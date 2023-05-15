Серебряные призеры ОИ по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы за допинговые нарушения

Призеры ОИ по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы за допинг-нарушения.

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA). Решение принято по итогам исследования базы LIMS и антидопинговых нарушений в период 2012–2013 годов.

Дмитрий Клоков дисквалифицирован на четыре года (до 11 мая 2027-го), Наталья Заболотная – на два (до 6 февраля 2024-го). Спортсмены являются серебряными призерами Олимпийских игр – Пекина-2008 и Лондона-2012 соответственно.

Кроме них дисквалифицированы еще четверо тяжелоатлетов: чемпион мира Апти Аухадов – на полтора года (до 6 августа 2023-го), чемпионка мира Светлана Царукаева – на два (до 6 февраля 2024-го), чемпионка Европы Ольга Зубова – на два (до 26 ноября 2025-го), а также призер юношеской Олимпиады Алексей Косов, чья дисквалификация (до 7 марта 2023 года) вошла в период временного отстранения спортсмена.