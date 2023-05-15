Серебряные призеры ОИ по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы за допинговые нарушения

Теги допинг сборная России жен сборная России Дмитрий Клоков Светлана Царукаева Наталья Заболотная ФТАР Апти Аухадов Ольга Зубова Алексей Косов ITA московская антидопинговая лаборатория Тяжелая атлетика

Призеры ОИ по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы за допинг-нарушения.

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA). Решение принято по итогам исследования базы LIMS и антидопинговых нарушений в период 2012–2013 годов.

Дмитрий Клоков дисквалифицирован на четыре года (до 11 мая 2027-го), Наталья Заболотная – на два (до 6 февраля 2024-го). Спортсмены являются серебряными призерами Олимпийских игр – Пекина-2008 и Лондона-2012 соответственно.

Кроме них дисквалифицированы еще четверо тяжелоатлетов: чемпион мира Апти Аухадов – на полтора года (до 6 августа 2023-го), чемпионка мира Светлана Царукаева – на два (до 6 февраля 2024-го), чемпионка Европы Ольга Зубова – на два (до 26 ноября 2025-го), а также призер юношеской Олимпиады Алексей Косов, чья дисквалификация (до 7 марта 2023 года) вошла в период временного отстранения спортсмена.

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15 комментариев

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balo1990
Никогда такого не было и вот опять
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Варлампий Варлампий
всегда знал, что Клоков допингист, но он грамотно прикидывался дурачком
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Russ Ivan
Во всём мире тяжеля атлетика крепко сидит на фармакологии...
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Bashibuzuck
Чёто подобные новости уже давно не удивляют😏
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Варлампий Варлампий
У Клокова нужно было и медаль забрать для профилактики, какой сейчас смысл в его дисквале, если он давным давно завершил
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And-Rover
Зато "олимпийская семья" гордится что были частью олимпиад. Смешно и нелепо.
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Sarumian
Допингисты РФ будут продолжать появляться как грибы после дождя.
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Денис Погодин
В таких видах спорта все сидят на чем то. Здесь чисто политика. Пусть всех проверят
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Caerly
Запретите это извращение. Совсем.
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jonnysilverhand01
Химия играет высокую роль в их жизни
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Syndycate
Ответ Russ Ivan
Во всём мире тяжеля атлетика крепко сидит на фармакологии...
Только у них это ТИ, а у нас допинг, главное не перепутать
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pyatachyok
Ответ brace
Обвинения в допинге за 08 и 12 год. Это как вообще, почему сразу не наказали? Только сейчас анализы пришли что ли? )) Что за бред, послать нахрен их.
Спасибо госпрограмме допинга: это те, у кого скорее всего все нашли, но скрыли — то есть те, по кому в базе данных нестыковки.
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Adeen
Ответ Денис Погодин
В таких видах спорта все сидят на чем то. Здесь чисто политика. Пусть всех проверят
Всех нельзя. Смысла нет. Весь мир сидит на ТИ, маскируясь. Никому ничего не будет.
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