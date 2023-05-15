Геркус о самом популярном клубе РПЛ: «Не факт, что «Спартак». В Москве – точно нет. «Динамо» забрало пальму первенства»

Илья Геркус считает «Динамо» самым популярным клубом Москвы.

– Как вы смотрите на дискуссию о самом популярном клубе – почему это « »?

– Не факт, кстати, что «Спартак». В Москве – точно нет. « » забрало пальму первенства. Они поднимают молодую аудиторию, у них Овечкин в футбол играет.

И потом, Fan ID обнулил ситуацию, все с нуля начинают. «Спартаку» предстоит много работать, чтобы доказать популярность, – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».