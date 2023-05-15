Геркус о самом популярном клубе РПЛ: «Не факт, что «Спартак». В Москве – точно нет. «Динамо» забрало пальму первенства»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Илья Геркус Футбол

Илья Геркус считает «Динамо» самым популярным клубом Москвы.

– Как вы смотрите на дискуссию о самом популярном клубе РПЛ – почему это «Спартак»?

– Не факт, кстати, что «Спартак». В Москве – точно нет. «Динамо» забрало пальму первенства. Они поднимают молодую аудиторию, у них Овечкин в футбол играет.

И потом, Fan ID обнулил ситуацию, все с нуля начинают. «Спартаку» предстоит много работать, чтобы доказать популярность, – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

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95 комментариев

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Павел Колесников
В Динамо должности освобождаются, Геркус долго не думает
+141
-2
+139
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Aleksey Yashin
"Fan ID обнулил ситуацию, все с нуля начинают"

Да, все болельщики теперь в растерянности, не знают за кого болеть теперь, поэтому пока и не ходят на стадион, не определились с любимой командой ещё
+119
0
+119
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Мукунку хороший
Ответ Rundatgame
Надеюсь у серверов спортса хорошее охлаждение, а то подгорит ща у некоторых мощно.
Пока подгорает у одного тебя)
+50
-9
+41
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Невский баклан
Финал на Лужниках видимо не отражает реальности для Геркуса.
+40
-4
+36
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Полуэктов Пётр
Ответ Rundatgame
Надеюсь у серверов спортса хорошее охлаждение, а то подгорит ща у некоторых мощно.
Это ты желаемое выдал за действительное. Не может такой откровенный бред привести к подгоранию. Все понимают, что Динамо даже в тройку не входит в Москве
+32
-5
+27
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Abriel
ловите нракамана
+27
-5
+22
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Snag
Что они курят?)
+14
-1
+13
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SPB Patriot
А че не Химки?
+11
0
+11
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Какао Боб
Смешнее ничего давно не слышал, при всем уважении к Динамо
+10
-1
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OldRedWhite
Ответ Павел Колесников
В Динамо должности освобождаются, Геркус долго не думает
Геркусу с его пальмы видней !
+9
-1
+8
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Peter Parker
Да, есть у Динамо Овечкин. И уж больно привыкли футбольные функционеры хайпить на нем
+10
-2
+8
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Пользователь Имени
Угу, помню прошлогодний финал кубка, где 90% стадиона болела за Динамо, потом ещё с Максим пели )
+8
-2
+6
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WizerionII
Ответ trav
дома на диване и на стадионе - разные вещи. а пока мы видим сколько и на кого ходит. абсолютно правильно сказал. пусть все эти активные болельщики придут на Спартак - только почему-то уже полгода не приходят
Финал кубка тебе в помощь.
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Peter Parker
Ответ Егор Крид58
Овечкин мировая легенда спорта - фан Динамо. у Спартака и ЦСКА есть такие популярные фанаты?
Овечкин не просто фанат, а воспитанник общества Динамо, причем потомственный. А у Спартака хватает болельщиков, можешь их в специальном разделе Википедии посмотреть, но я не хочу об этом, не для этого я писал свой комментарий.
+7
-2
+5
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MagicWithoutBorders
ну у него Дзюба лучший бомбардир РПЛ в составе Торпедо, а Динамо самый популярный клуб в России!
Да что там в России, в Москве!!!
+6
-2
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Гусейн Магомедрасулов
Обнулили болельщиков, теперь по фан-айди считают. Те кто смотрит по телевизору и болеет , без фан-айди не учитывать 🤣
+4
0
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Rundatgame
Надеюсь у серверов спортса хорошее охлаждение, а то подгорит ща у некоторых мощно.
+34
-30
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Вадим Григорьев
Ответ Егор Крид58
Овечкин мировая легенда спорта - фан Динамо. у Спартака и ЦСКА есть такие популярные фанаты?
Да чего там подумаешь Овечкин. Вот Люся Чеботина и Егор Крид ,вот это уровень
+4
0
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Алексей Степанюк
Ответ Snag
Что они курят?)
дорогие сигары. хочется продолжать курить их, вот и приходится говорить такое)
+4
0
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Уся Ваткин
О самой популярной каше:
«Не факт, что геркулес»
+4
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Алексей Иванов
Аххаахахахаха,Динамо самый популярный клуб в Москве лол,Геркус совсем бредит
+5
-2
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Михаил Лубянский
Вчера на матче было видно как много у динамо болельщиков, скоро футболисты по именам будут каждого болельщика динамо знать
+3
-1
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аdidаs
не знаю как по Москве, но на юге особо за Динамо не болеют, насколько я могу судить, тут в топе Зенит и Спартак
+5
-3
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FilinMD
Ответ SPB Patriot
А че не Химки?
Химки не в Москве. Тогда уж Торпедо - у них форма модная
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NRNG
Ответ Егор Крид58
Овечкин мировая легенда спорта - фан Динамо. у Спартака и ЦСКА есть такие популярные фанаты?
Иногда лучше жевать, чем говорить.
+1
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