«Рубин» хочет подписать Дзюбу после возвращения в РПЛ. Клуб готов предложить форварду контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год («Матч ТВ»)

Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

По информации «Матч ТВ», казанский клуб заинтересован в подписании контракта с форвардом после возвращения в .

«Рубин» интересовался Дзюбой еще зимой, но сам игрок не стал рассматривать выступления в Первой лиге. Теперь клуб формирует команду под первый сезон после возвращения в РПЛ, планируя сделать ее лидером.

Кроме того, в « » рассчитывают, что популярность игрока положительно скажется на посещаемости домашних матчей. Казанцы готовы предложить нападающему контракт по схеме «1+1», зарплата форварда составит около 1,5 миллиона евро в год.

С февраля Дзюба выступает за « ». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

В данный момент «Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблице лиги, набрав 62 очка после 31 матча.

С подробной статистикой 34-летнего футболиста можно найти здесь.