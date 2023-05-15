«Рубин» хочет подписать Дзюбу после возвращения в РПЛ. Клуб готов предложить форварду контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год («Матч ТВ»)
Артем Дзюба может перейти в «Рубин».
По информации «Матч ТВ», казанский клуб заинтересован в подписании контракта с форвардом после возвращения в РПЛ.
«Рубин» интересовался Дзюбой еще зимой, но сам игрок не стал рассматривать выступления в Первой лиге. Теперь клуб формирует команду под первый сезон после возвращения в РПЛ, планируя сделать Артема ее лидером.
Кроме того, в «Рубине» рассчитывают, что популярность игрока положительно скажется на посещаемости домашних матчей. Казанцы готовы предложить нападающему контракт по схеме «1+1», зарплата форварда составит около 1,5 миллиона евро в год.
С февраля Дзюба выступает за «Локомотив». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.
В данный момент «Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 62 очка после 31 матча.
С подробной статистикой 34-летнего футболиста можно найти здесь.
Единственная интрига - кто займет 1-е место, все решится 20 мая в очной встрече с Балтикой
Как ты можешь называть его толстым ?)) а ? Оладушек
1. Дом и семья. Я не знаю где они находятся, но вероятнее всего в МСК или скорее в области.
2. В Локо он уже освоился, в команде себя чувствует лидером и "дядькой", тренерский штаб ему доверяет и рассчитывает ему. Да и на фоне зимних отказов других клубов, он за это благодарен руководству.
Я думаю можно было бы догадаться потому на какой комментарий я отвечал )))
То что автоисправление , исправляет частенько на часто употребляемые слова в телефоне
Только тсс
Да и Казань - очень пригодный город для жизни, это не Оренбург условный.