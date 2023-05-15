«Рубин» хочет подписать Дзюбу после возвращения в РПЛ. Клуб готов предложить форварду контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Футбол

Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

По информации «Матч ТВ», казанский клуб заинтересован в подписании контракта с форвардом после возвращения в РПЛ

«Рубин» интересовался Дзюбой еще зимой, но сам игрок не стал рассматривать выступления в Первой лиге. Теперь клуб формирует команду под первый сезон после возвращения в РПЛ, планируя сделать Артема ее лидером.

Кроме того, в «Рубине» рассчитывают, что популярность игрока положительно скажется на посещаемости домашних матчей. Казанцы готовы предложить нападающему контракт по схеме «1+1», зарплата форварда составит около 1,5 миллиона евро в год.

С февраля Дзюба выступает за «Локомотив». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона. 

В данный момент «Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 62 очка после 31 матча.

С подробной статистикой 34-летнего футболиста можно найти здесь

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Агентские игры?😏
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
Пусть заодно еще Слуцкого вернут в Рубин. Для полноценного футбольного пиршества
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ну это явно вброс для переговоров с Локо
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trollando
Ответ Никита Самарин
Агентские игры?😏
слишком очевидно, что да)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казанский парень
Ответ Gordon Brown
Ну в вышку ещё выйти надо.
Осталось 3 тура, разрыв до Алании 7 очков, у Рубина 5 побед подряд, так что можно сказать, что уже вышли
Единственная интрига - кто займет 1-е место, все решится 20 мая в очной встрече с Балтикой
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Алексей Сигаев
Ещё надо толстого Лёню вернуть. И снова в пердив.
У Лени кстати морда гораздо худее твоей
Как ты можешь называть его толстым ?)) а ? Оладушек
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Не думал, что когда-то такое скажу, но Дзюба нужен Локомотиву
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пушка_Кутепова
Он Локо нужен
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Тут собрание конспирологов? С чего вы решили, что данная информация не может быть правдой, особенно учитывая результативность Дзюбы весной? Не знаю сможет ли Локо тягаться по части ЗП, но пара факторов ЗА имеются.
1. Дом и семья. Я не знаю где они находятся, но вероятнее всего в МСК или скорее в области.
2. В Локо он уже освоился, в команде себя чувствует лидером и "дядькой", тренерский штаб ему доверяет и рассчитывает ему. Да и на фоне зимних отказов других клубов, он за это благодарен руководству.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gordon Brown
Ответ Казанский парень
Осталось 3 тура, разрыв до Алании 7 очков, у Рубина 5 побед подряд, так что можно сказать, что уже вышли Единственная интрига - кто займет 1-е место, все решится 20 мая в очной встрече с Балтикой
Я только за!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Маловато будет!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Юрий Кечко
Там Рубин автоматически исправился на Путин Я думаю можно было бы догадаться потому на какой комментарий я отвечал )))
Рубин... У меня не исправилось. Ладно, не суть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Чётко_как_чечётка
Что?
Там Рубин автоматически исправился на Путин
Я думаю можно было бы догадаться потому на какой комментарий я отвечал )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален пользователем
Что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ box2box2
Класс команд примерно одинаковый, у Рубина даже немного выше, поэтому вполне возможен такой переход, тем более из него там звезду сделают и команду под него будут строить, а если еще и Бердыева вернут, будет бомба)
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Чётко_как_чечётка
Рубин... У меня не исправилось. Ладно, не суть.
Я тебе открою большую тайну , только не кому не говори 🤫
То что автоисправление , исправляет частенько на часто употребляемые слова в телефоне
Только тсс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Юрий Кечко
Я тебе открою большую тайну , только не кому не говори 🤫 То что автоисправление , исправляет частенько на часто употребляемые слова в телефоне Только тсс
Может сам нажал на соседнюю клавишу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Baltika39
Балтике его отдайте )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамазан Сарвардинов
врядли передет рубин, локомотиве он останется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KozlikX
Артёму главное сейчас держать себя в руках и сделать правильный выбор касательно своего будущего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Д. без Слуцкого--деньги на ветер :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Чётко_как_чечётка
Тут собрание конспирологов? С чего вы решили, что данная информация не может быть правдой, особенно учитывая результативность Дзюбы весной? Не знаю сможет ли Локо тягаться по части ЗП, но пара факторов ЗА имеются. 1. Дом и семья. Я не знаю где они находятся, но вероятнее всего в МСК или скорее в области. 2. В Локо он уже освоился, в команде себя чувствует лидером и "дядькой", тренерский штаб ему доверяет и рассчитывает ему. Да и на фоне зимних отказов других клубов, он за это благодарен руководству.
Если будет предложение условно: 1 или 1,5 миллиона в год, Дзюба побежит туда, где будет 1,5.
Да и Казань - очень пригодный город для жизни, это не Оренбург условный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Caniball
Если будет предложение условно: 1 или 1,5 миллиона в год, Дзюба побежит туда, где будет 1,5. Да и Казань - очень пригодный город для жизни, это не Оренбург условный.
Если брать проживание в вакууме, то да. А если учитывать семью, переезжать им, не переезжать? Переезжать на год, а дальше? Плохо, что Локо раньше не договорился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Это хитрый план по заманиванию Слуцкого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olegovich1007
Рубину он не нужен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий