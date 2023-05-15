Единая лига ВТБ. За 3-е место. ЦСКА примет «Зенит» в 5-м матче серии
В понедельник, 15 мая, в пятом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Серия за 3-е место (до четырех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 15 мая, 19.30, «Мегаспорт»
ЦСКА ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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