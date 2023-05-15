Единая лига ВТБ. За 3-е место. ЦСКА примет «Зенит» в 5-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 15 мая, в пятом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Серия за 3-е место (до четырех побед)

Пятый матч

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
15 мая, 19.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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A. V.
Представить себе не мог, что когда нибудь увижу такой заголовок
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