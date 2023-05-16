Чемпионский парад «Барселоны» посетили 76 000 человек. Хави угощал фанатов пивом, игроки сбрасывали шарфы и футболки
Мужская и женская команды «Барселоны» отметили завоевание чемпионских титулов.
Как передает Marca со ссылкой на сведения полиции, парад посетили 76 тысяч человек. Автобусы с командами проследовали от «Камп Ноу» к Триумфальной арке.
Футболисты сбрасывали болельщикам шарфы и футболки – в том числе на ходу подписанные Рональдом Араухо и Рафиньей Диасом. Главный тренер «блауграны» Хави поделился с фанатами несколькими банками пива.
Отмечается, что Франк Кессиэ и Роберт Левандовски охотно демонстрировали свои танцевальные навыки, а Жюль Кунде прибыл на парад в футболке Усмана Дембеле.
Женская команда «Барселоны» выиграла чемпионат Испании в 4-й раз подряд, мужская – впервые за 4 года.
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff ; East News/AP Photo/Joan Monfort, JOSEP LAGO/AFP, Lluis GENE / AFP; instagram.com
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