Чемпионский парад «Барселоны» посетили 76 000 человек. Хави угощал фанатов пивом, игроки сбрасывали шарфы и футболки

Теги Барселона Хави Ла Лига женский футбол происшествия болельщики Камп Ноу Роберт Левандовски Франк Кессиэ Усман Дембеле Рафинья Диас Жюль Кунде Рональд Араухо Футбол

Мужская и женская команды «Барселоны» отметили завоевание чемпионских титулов.

Как передает Marca со ссылкой на сведения полиции, парад посетили 76 тысяч человек. Автобусы с командами проследовали от «Камп Ноу» к Триумфальной арке.

Футболисты сбрасывали болельщикам шарфы и футболки – в том числе на ходу подписанные Рональдом Араухо и Рафиньей Диасом. Главный тренер «блауграны» Хави поделился с фанатами несколькими банками пива.

Отмечается, что Франк Кессиэ и Роберт Левандовски охотно демонстрировали свои танцевальные навыки, а Жюль Кунде прибыл на парад в футболке Усмана Дембеле.

Женская команда «Барселоны» выиграла чемпионат Испании в 4-й раз подряд, мужская – впервые за 4 года.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff ; East News/AP Photo/Joan Monfort, JOSEP LAGO/AFP, Lluis GENE / AFP; instagram.com

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16 комментариев

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Фут.Боль
Скромный Юра Жирков на фото как всегда сзади.
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Burel
Это вам не полторы тыщи бюджетников в Питере
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TaR
Отмечают что успели убежать со стадиона Эспаньола
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Игорь Климов
Отличный получился праздник!
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rigobersong
Какой же Хави щедрый!:)
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Fan of Sport
😍
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Красная стрела
Да…сравните с нашим чемпионом. А масштабы городов разные. Петербург раз в 15 больше. Масштабы клубов тоже отличаются. Но уже в другую сторону.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Фут.Боль
Скромный Юра Жирков на фото как всегда сзади.
значит я не один такой к о заметил
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За Сити с 2008 года
Ответ Фут.Боль
Скромный Юра Жирков на фото как всегда сзади.
Это лучший коммент😁
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Илья Сутурин
Ответ Фут.Боль
Скромный Юра Жирков на фото как всегда сзади.
а ха-ха я сразу так подумал)))
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Антон Абызов
Ответ Владимир Владимирович
Вспомнился автобус Барсы на улице Барселоны в 2005 году, когда фирменная улыбка Роналдиньо на всех обложках глянцевых журналах красовалась , эххх куда же ты время бежишь )
мне вспомнилась Валенсия в аэропорту Питера. Я тогда бабушку встречал, а попал на них)
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