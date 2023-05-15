Неймар в Барселоне отпраздновал с игроками «блауграны» победу в Ла Лиге

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Серджи Бускетс Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Футбол

Неймар разделил радость с игроками «Барселоны», вчера ставшими чемпионами Испании.

Как передает Diario Sport, Неймар, игравший за «блауграну» до 2017 года, а сейчас представляющий «ПСЖ», присоединился к бывшим партнерам в ночном клубе Carpe Diem в Олимпийском порту.

Подчеркивается, что в число игроков, с которыми бразилец поддерживает хорошие отношения, входят Марк-Андре тер Стеген, Серджи Бускетс, Серджи Роберто, Жорди Альба.

«Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги и досрочно завоевала свой 27-й титул. Больше лишь у «Реала» – 35.

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37 комментариев

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Balt39
"Парень, который не скидывался, но пришёл. "
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NartApsua
Вот видно же, как Неймар кайфует с Барселоны. Нет, надо было погнаться за деньгами. В итоге, что Барса, что он сам оказались в проигрыше.
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Бронислав Каминский
Через 2 недели лето,а значит близится выход очередного сезона "Неймар возвращается в Барселону" )))) Теперь еще и спин-офф про Месси
+13
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El illusionista
Ответ NartApsua
Вот видно же, как Неймар кайфует с Барселоны. Нет, надо было погнаться за деньгами. В итоге, что Барса, что он сам оказались в проигрыше.
Неймар реально олень. Если бы не этот глупый поступок всё бы совсем по-другому сложилось. Вывод: деньги не главное в жизни. Тем более он бы и в Барсе был не бедным человеком.
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GuruFutbola
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поколение пепси
Ответ NartApsua
Вот видно же, как Неймар кайфует с Барселоны. Нет, надо было погнаться за деньгами. В итоге, что Барса, что он сам оказались в проигрыше.
захотел всё и сразу и славы и денег и избавиться от тени месси))
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breeze1989
Ответ GuruFutbola
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В аренду без права выкупа на три года. 90 процентов зп платит ПСЖ:)
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AminO2
Клуб в порту называется, наверное все-таки "Карпе Дием" , а не "капре")
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oberkorn
Элитная неймара
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граф Якунин
Ответ maximilian_15
Очень смешно. Реал в полуфинале ЛЧ и шансы есть дальше проходить, а где Барселона?
Выиграла чемпионат
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_Amelina_ Landau
Ответ Coodesnik
Парень,который шутит,но не смешно
Парень, который делает неуместные замечания...) Посмотри его оценки и свои...)
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Саша Пушкин
Ответ _Amelina_ Landau
Парень, который делает неуместные замечания...) Посмотри его оценки и свои...)
Тем более, что учебный год уже подходит к концу.
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Амин Чич
он явно больше 11 часов не видет свою семью
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Теннисный абсолют
Ответ GuruFutbola
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ура, топ-ава вернулась)
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Бронислав Каминский
Ответ Jaxongir Shodiev
Но не богоподобным как Месси
Его таланта бы с лихвой хватило,чтобы приблизиться к этому статусу,но он зачем-то пошел по пути наименьшего сопротивления в самом расцвете своих сил.А теперь даже и не понятно кому он нужен в 30 лет весь переломанный перебитый после Франции.К примеру тот же Лео даже в 36 лет нужен Барсе обратно)
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Tristan...
Ответ maximilian_15
Очень смешно. Реал в полуфинале ЛЧ и шансы есть дальше проходить, а где Барселона?
Отмечает чемпионство, опережая тот же Реал на 14 очков на данный момент.
Из группы с Селтиками, Лейпцигами и Шахтёрами и такая Барса бы вышла
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Jaxongir Shodiev
Ответ Бронислав Каминский
Если бы до сих пор играл,как в те года,то уже был бы культовым футболистом для клуба,как Суарес к примеру
Но не богоподобным как Месси
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Бронислав Каминский
Ответ Jaxongir Shodiev
Справедливости ради, там еще и богоподобность Месси сыграло свою роль. Ней наверное тоже захотел такого, а в барселоне такое априори после Месси невозможно
Если бы до сих пор играл,как в те года,то уже был бы культовым футболистом для клуба,как Суарес к примеру
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поколение пепси
Ответ SaH4r.
атака Барсы на следующий сезон Неймар-Лёва-Месси, остальные все это защитники, ведь никто из них обораняться не будет
Да сейчас такое уже не прокатит, тогда и Месси стата была космическая и у Неймара более чем отличная, и они компенсировали недостаток в оборонительных действиях своими скилами, теперь у обоих стата добротная, но этого уже недостаточно
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Jaxongir Shodiev
Ответ NartApsua
Вот видно же, как Неймар кайфует с Барселоны. Нет, надо было погнаться за деньгами. В итоге, что Барса, что он сам оказались в проигрыше.
Справедливости ради, там еще и богоподобность Месси сыграло свою роль. Ней наверное тоже захотел такого, а в барселоне такое априори после Месси невозможно
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Максим Черкашин
Ответ Balt39
"Парень, который не скидывался, но пришёл. "
My BOY.:)))))
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Спартак Уокер
Жаль что он не остался в Барселоне
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Alexlagodny
В ночном клубе? Опасно, как бы истории Алвеса не повторилось 😅
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неймару наверное всё равно где тусить - у вас есть вечеринка - тогда мы идём к вам)
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поколение пепси
у месси и у неймара уже столько денег, если бы они мечтали снова за барсу поиграть хотя бы сезончик, и попытаться что-то выиграть, то присоединились за символическое вознаграждение, думаю не было бы проблем, и место в составе им нашлось бы.
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