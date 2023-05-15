Неймар разделил радость с игроками «Барселоны», вчера ставшими чемпионами Испании.

Как передает Diario Sport, , игравший за «блауграну» до 2017 года, а сейчас представляющий «ПСЖ», присоединился к бывшим партнерам в ночном клубе Carpe Diem в Олимпийском порту.

Подчеркивается, что в число игроков, с которыми бразилец поддерживает хорошие отношения, входят тер Стеген, , , .

«Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги и досрочно завоевала свой 27-й титул. Больше лишь у «Реала» – 35.

Символ чемпионства «Барсы» – сухие матчи. Хороший базис для великого будущего, но у Хави еще много работы