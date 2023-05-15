Ла Лига одобрит финансовый план «Барсы» – это позволит подписать Месси. Клуб запросил документ об этом, чтобы гарантировать Лео, что его зарегистрируют

«Барселона» работает над возвращением Лионеля Месси.

Каталонский клуб сделает все возможное ради трансфера нападающего, срок контракта которого с «ПСЖ» истекает летом. « » хочет подписать Месси в июне, пишет журналистка Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Вероника Брунати.

Лео хочет вернуться в «Барсу». Стороны достигли принципиальной договоренности, которая позволяет начальные переговоры о переходе. Зарплата Месси в «Барсе» будет ниже той, что он получает в «ПСЖ», но возможное возвращение Лео обусловлено не экономическими, а сентиментальными причинами.

Президент «Барселоны» наладил отношения с аргентинцем.

готова одобрить план жизнеспособности «Барселоны». Вероятно, это произойдет 19 мая.

«Барселона» официально попросила Ла Лигу предоставить письменный документ со словами о том, что Лео Месси может быть зарегистрирован. Каталонцы направят его игроку в качестве гарантии того, что ситуация, подобная той, что случилась два года назад, не повторится.

Статистику 35-летнего нападающего « », забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.