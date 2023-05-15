Ла Лига одобрит финансовый план «Барсы» – это позволит подписать Месси. Клуб запросил документ об этом, чтобы гарантировать Лео, что его зарегистрируют

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» работает над возвращением Лионеля Месси.

Каталонский клуб сделает все возможное ради трансфера нападающего, срок контракта которого с «ПСЖ» истекает летом. «Барселона» хочет подписать Месси в июне, пишет журналистка Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Вероника Брунати.

Лео хочет вернуться в «Барсу». Стороны достигли принципиальной договоренности, которая позволяет начальные переговоры о переходе. Зарплата Месси в «Барсе» будет ниже той, что он получает в «ПСЖ», но возможное возвращение Лео обусловлено не экономическими, а сентиментальными причинами.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта наладил отношения с аргентинцем.

Ла Лига готова одобрить план жизнеспособности «Барселоны». Вероятно, это произойдет 19 мая.

«Барселона» официально попросила Ла Лигу предоставить письменный документ со словами о том, что Лео Месси может быть зарегистрирован. Каталонцы направят его игроку в качестве гарантии того, что ситуация, подобная той, что случилась два года назад, не повторится.

Статистику 35-летнего нападающего «ПСЖ», забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.

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90 комментариев

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aleksejsencov7@gmail.com
Главное, чтобы благодаря этому плану было разрешено зарегистрировать контракты Гави, Бальде, Араухо. Эти трое хребет команды на долгие годы. Ну а если это ещё и позволит вернуть Лео, тогда вообще пушка. Повторюсь самое главное это удержать молодых игроков.
+50
-3
+47
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rigobersong
Ответ Din Rizaev
где фанаты роналду??
в Узбекистане:)
+46
-17
+29
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breeze1989
Ответ Oleg Kostin
вот уж не понимаю, нафиг он барсе сейчас нужен
В команду бесплатно переходит лучший игрок чемпионата мира, лучший бомбардир и ассистент Лиги 1, один из лучших дриблеров Европы, создающий больше всего(практически) опасных моментов в Европе.
Вот зачем.
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Arman FCSM
План "Рычаг возмездия"
+31
-13
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atomio
один идет на огромное понижение ЗП, отказываясь от пол-ярда $ в год от шейхов, лишь бы вернуться в родной клуб и помочь Хави, а другой переходит в лигу любительского футбола за баснословный контракт, сбегая от родного клуба и всячески убив свою репутацию. вот и вся разница. ах, не вся. еще забыл одну. Месси - чемпион мира по футболу :)
+12
-3
+9
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bel01
Лео, ждём.
Очень сильно.
+11
-2
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Din Rizaev
Ответ СуперНегр228
Тут,Месси придет и развалит чемпионскую команду и ливнет в Аравию за баблишко)))
чемпионскую команду))) два раза из группы Лч не может выйти ))))
+11
-3
+8
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Станислав Л
Ответ СуперНегр228
Тут,Месси придет и развалит чемпионскую команду и ливнет в Аравию за баблишко)))
чемпион мира не может развалить команду - это только у "0+0 в плейофф ЧМ за 20 лет" выходит
+15
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Aydin Guliyev
Ответ СуперНегр228
Тут,Месси придет и развалит чемпионскую команду и ливнет в Аравию за баблишко)))
Да как "развалил" сб. Аргентины ЧМ 2022
+4
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Oleg
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Главное, чтобы благодаря этому плану было разрешено зарегистрировать контракты Гави, Бальде, Араухо. Эти трое хребет команды на долгие годы. Ну а если это ещё и позволит вернуть Лео, тогда вообще пушка. Повторюсь самое главное это удержать молодых игроков.
Если подробней, то Барселоне надо продать на 80 миллионов что бы быть чистыми перед ффп, тогда и Месми, Гюндоган и Гави будут без проблем зарегестрированны.
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Ришад Хайруллин
если перейдёт в барсу, это же траур будет у персофанов кринжа они же недавно писали что ему деньги важнее и поедет к верблюдам
+6
-2
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Greatest Of All Time
А теперь сравните ситуация с алчным португеем, который ради 200 домов оскорблял родной клуб МЮ.
А другой отказался от 500 лямов ради Барсы.
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Greatest Of All Time
Какую боль почувствовали только что фанаты 200 лиги.
Они так мечтали что бы Месси перешёл в Верблюдшип.
Продолжайте мечтать, рюналду будет бороться пробиться в Азиатский ЛЧ а Месси будет играть в ЛЧ Европы.
+7
-4
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Oleg
Ответ Костя Соловьев
Гюндоган сейчас в сити один из лучших, вряд ли Пеп его отпустит по итогам сезона.
Он вроде свободный агент с лета, так что там желание Пепа не сыграет роли, будет решать игрок.
+3
0
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Men77
Ответ Екн Лор
В случае с Месси это не работает) Какого тогда ему дали ЗМ в 2021, когда он провалил начало сезона за ПСЖ? Вот Рон в 2013 выдал потрясающее начало сезона, поэтому дали ЗМ ему, а не Рибери)
начало какого сезона Месси провалил? и кто в том сезоне получил ЗМ? Ты знаешь, что такое сезоны в футболе?
+3
0
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Greatest Of All Time
Ответ Oleg Kostin
так может ещё Роналду позовём он обладатель 5зм и многочисленных рекордов, у тебя логика как у 11 летнего
Не сравнивай балласта рюналду с ЧЕМПИОНОМ МИРА Месси.
С Месси клуб со 2 место стабильно занимал 1 места.
С рюналду гегемон СерииА занял 4 место, а ещё со 2 место в АПЛ МЮ занял 6 место.
+5
-2
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Din Rizaev
где фанаты роналду??
+14
-11
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Oleg
Ответ lordblack
Источник заслуживает доверия? Что за Вероника из твиттера?
Вероника не очень, так себе, пишет все что ей Жерар Ромеро напоет.
А вот сам Ромеро знает инфу от первых лиц клуба и у него эта информация в твиттере есть.
+3
0
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Oleg Kostin
вот уж не понимаю, нафиг он барсе сейчас нужен
+7
-5
+2
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Tun
Ответ bel01
Лео, ждём. Очень сильно.
Не фанат ни Барсы, ни Лео, всеми руками за его возвращение в Барсу, 2 года в фермер лиге почти не смотрел на него
+2
0
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Игорь Климов
Ответ atomio
один идет на огромное понижение ЗП, отказываясь от пол-ярда $ в год от шейхов, лишь бы вернуться в родной клуб и помочь Хави, а другой переходит в лигу любительского футбола за баснословный контракт, сбегая от родного клуба и всячески убив свою репутацию. вот и вся разница. ах, не вся. еще забыл одну. Месси - чемпион мира по футболу :)
Да, Лео Месси - это и есть футбол!
+3
-1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Din Rizaev
чемпионскую команду))) два раза из группы Лч не может выйти ))))
И ПСЖ который каждый год в финале ЛЧ играет)
+2
0
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breeze1989
Ответ Oleg Kostin
так может ещё Роналду позовём он обладатель 5зм и многочисленных рекордов, у тебя логика как у 11 летнего
Ты о чем вообще? Причем тут арабский пенсионер? Я перечислил достижения Месси в этом сезоне. Он сейчас на этом уровне играет.
+2
0
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Станислав Л
позитивная новость!
+4
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Экспертное мнение
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Главное, чтобы благодаря этому плану было разрешено зарегистрировать контракты Гави, Бальде, Араухо. Эти трое хребет команды на долгие годы. Ну а если это ещё и позволит вернуть Лео, тогда вообще пушка. Повторюсь самое главное это удержать молодых игроков.
Месси и пытаются вернуть, чтобы он своими умениями усилил эту молодую перспективную команду. Смысла никакого не было бы, если Месси вернулся в старую Барсу.
+2
0
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