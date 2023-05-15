Павел Алпатов стал и. о. главного тренера «Динамо». Его представили игрокам («СЭ»)

Павел Алпатов будет руководить «Динамо» в ближайших матчах.

Сегодня на базе в Новогорске игрокам представили Алпатова в качестве исполняющего обязанности главного тренера, сообщает « ». На первой тренировке ему помогали тренер вратарей и тренер по физподготовке Иван Карадашов. Также на занятии присутствовал спортивный директор .

Вместе со Славишей Йокановичем, отправленным в отставку после вчерашнего поражения от «Ахмата» (0:3), клуб покинули Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.

32-летний Алпатов ранее работал в академии «Динамо», « -2», а в первой команде помогал Сандро Шварцу и Славише Йокановичу.