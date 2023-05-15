Павел Алпатов стал и. о. главного тренера «Динамо». Его представили игрокам («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Изотов Павел Алпатов Саша Филипович Желько Бувач Спорт-Экспресс Футбол

Павел Алпатов будет руководить «Динамо» в ближайших матчах.

Сегодня на базе в Новогорске игрокам представили Алпатова в качестве исполняющего обязанности главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс». На первой тренировке ему помогали тренер вратарей Дмитрий Изотов и тренер по физподготовке Иван Карадашов. Также на занятии присутствовал спортивный директор Желько Бувач.

Вместе со Славишей Йокановичем, отправленным в отставку после вчерашнего поражения от «Ахмата» (0:3), клуб покинули Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.

32-летний Алпатов ранее работал в академии «Динамо», «Динамо-2», а в первой команде помогал Сандро Шварцу и Славише Йокановичу.

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51 комментарий

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goshforever
"И.о. главного тренера «Динамо» до конца сезона станет 32-летний Павел Алпатов: ещё в 2015 году он работал в магазине adidas, а затем перешёл на работу в академию бело-голубых, где первое время «мыл раздевалки и носил воду детям"

Прямо-таки динамовский золушок
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MstAndreev
"Вон, мужик какой-то идет. Давайте его назначим!"
"А чем он лучше?"
"А чем он хуже?"
"Тоже верно. Давайте!"
+10
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ws357
Ответ Dmitry Orlov
А второе время?
А второе время мыл детей и носил воду в раздевалки
+8
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Ебздрогыч
Тут самое интересное, что Йоканович и парочка тренеров даже не попрощались с командой. Хотя бы просто сказать пару напутственных слов, поблагодарить за работу, пожелать удачи - ведь не сложно же. В общем, к человеческим качествам вопросов еще больше, чем к тренерским способностям
+8
-1
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Ape1sin
интересно, а Симутенков так и будет сидеть помощником-переводчиком? Я бы посмотрел на него в Динамо, человек понабрался опыта много с кем
+4
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Рагнар Лодброк
Ну все,капец всем!!!
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Юрий Кечко
Ответ Кино Музыка
У тренеров из системы обычно получалось. Ожидания скорее хорошие.
Что получалось и главное у кого ? Силкин проехал один круг на багаже , а как сам стал готовить команду жидко обделался
Новиков вообще самый унылый тренер Динамо в 21 веке
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goshforever
Ответ Viktor Martunov
Вот зачем? Сразу надо ставить этого Николича, или руководство ещё думает?
Наверно, не хотят платить Йокановичу за разрыв контракта, и до конца сезона будут тупо платить ему зарплату.

А Николич официально станет ГТ летом, как закончится контракт с Йокановичем. Как вариант.
+3
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Evgeny Trifonov
один телеграмм канал написал что еще в 2015 работал в магазине Адидас. потом попал в академию Динамо и носил детям воду и мыл раздевалки. Нормальный карьерный путь
+2
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RikkiQuaresma
Павлу удачи, очень талантливый тренер! Пусть все получится
+2
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Виталии Пархоменко
Шуню и Смола в запас. Тюку и Леща в старт. Наигрывать на следующий сезон надо ребят и обязательно Майсторовича в старт.
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Фантом
Ответ goshforever
Наверно, не хотят платить Йокановичу за разрыв контракта, и до конца сезона будут тупо платить ему зарплату. А Николич официально станет ГТ летом, как закончится контракт с Йокановичем. Как вариант.
Это разные вещи. Клуб обязан платить Йокановичу зарплату, но не обязан привлекать его к работе. Проще говоря, на зарплате в клубе могут быть сразу два "главных тренера", это ничему не противоречит.

А вот версия о том, что с Николичем еще до конца не договорились, куда более похожа на правду.
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Александр Громов
Ответ Ебздрогыч
Тут самое интересное, что Йоканович и парочка тренеров даже не попрощались с командой. Хотя бы просто сказать пару напутственных слов, поблагодарить за работу, пожелать удачи - ведь не сложно же. В общем, к человеческим качествам вопросов еще больше, чем к тренерским способностям
Ну тут хорошо бы узнать, какие слова напутствия ему сказало руководство после окончания матча.
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Юрий Кечко
Ответ Кино Музыка
У тренеров из системы обычно получалось. Ожидания скорее хорошие.
Кто там ещё был? Кобелев благополучно спустил команду в пердив
Охрененно «получалось»
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Виталии Пархоменко
Ответ Александр Громов
Лещук своё время упустил нужен стабильно надёжный вратарь.
Ну а у Шунина психологический срыв, Скопинцева в лицо ткнул, с Лаксальтом на повышенных тонах общался. Пусть отдохнёт "Легенда"
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goshforever
Ответ Кино Музыка
У тренеров из системы обычно получалось. Ожидания скорее хорошие.
Очищение пердивом - тоже результат
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А.Э.РАСИМ
Ответ Viktor Martunov
Чего тянуть то?
Наверное он такое условие поставил.
В принципе, для Динамо неплохо было бы, если он пришел сейчас.
ЭТО дало бы возможность лучше узнать возможности всех.
Наверное, техническая проблема.
А может он ведет переговоры со сборной Англии? Не знаю.
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argentina10
Ответ Виталии Пархоменко
Шуню и Смола в запас. Тюку и Леща в старт. Наигрывать на следующий сезон надо ребят и обязательно Майсторовича в старт.
ага, Лещ без Полины играть не будет..
привет, Виталь!!!
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nikita nikita
Ответ Viktor Martunov
Вот зачем? Сразу надо ставить этого Николича, или руководство ещё думает?
Что бы сразу поставить нужно для начала заключить с ним контракт а что бы его заключить нужно его согласовать. Николич это всего лишь один из кандидатов с которым ещё ведутся переговоры.
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валя_стакан
примерно с таким же успехом уборщицу динамовской базы могли назначить. Путь конечно грандиозный проделан за последнии годы - от иностранных физруков до отечественных недофизручков.
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argentina10
молодой парнишка, думаю должен найти общий язык с игроками....трепещи, Торпедо!!!
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инок
Вот уже и потеряло руководство Динамо все доверие выданное вам!
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PkA46
И сразу проверочка от Торпедо!
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Dmitry Orlov
Ответ goshforever
"И.о. главного тренера «Динамо» до конца сезона станет 32-летний Павел Алпатов: ещё в 2015 году он работал в магазине adidas, а затем перешёл на работу в академию бело-голубых, где первое время «мыл раздевалки и носил воду детям" Прямо-таки динамовский золушок
А второе время?
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Nik Yeremich
Нагельсманн. Начало😄😄😄
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