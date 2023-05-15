Павел Алпатов стал и. о. главного тренера «Динамо». Его представили игрокам («СЭ»)
Павел Алпатов будет руководить «Динамо» в ближайших матчах.
Сегодня на базе в Новогорске игрокам представили Алпатова в качестве исполняющего обязанности главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс». На первой тренировке ему помогали тренер вратарей Дмитрий Изотов и тренер по физподготовке Иван Карадашов. Также на занятии присутствовал спортивный директор Желько Бувач.
Вместе со Славишей Йокановичем, отправленным в отставку после вчерашнего поражения от «Ахмата» (0:3), клуб покинули Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.
32-летний Алпатов ранее работал в академии «Динамо», «Динамо-2», а в первой команде помогал Сандро Шварцу и Славише Йокановичу.
Прямо-таки динамовский золушок
"А чем он лучше?"
"А чем он хуже?"
"Тоже верно. Давайте!"
Новиков вообще самый унылый тренер Динамо в 21 веке
А Николич официально станет ГТ летом, как закончится контракт с Йокановичем. Как вариант.
А вот версия о том, что с Николичем еще до конца не договорились, куда более похожа на правду.
Охрененно «получалось»
В принципе, для Динамо неплохо было бы, если он пришел сейчас.
ЭТО дало бы возможность лучше узнать возможности всех.
Наверное, техническая проблема.
А может он ведет переговоры со сборной Англии? Не знаю.
привет, Виталь!!!