Ротенберг о «России 25» и Беларуси: «Смотрим плей-офф НХЛ – наши игры ни в чем не уступают. Даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире»

Роман Ротенберг считает, что матчи «России 25» и Беларуси не уступают играм плей-офф НХЛ.

– Почему хоккейная общественность должна смотреть хоккей сборной команды? Еще два матча в Минске. Чем удивите? Расскажите, может быть, что-то закулисное.

– Самое главное для нас – яркой игрой радовать наших болельщиков.

Каждый игрок в нашей сборной бьется на все сто процентов в каждом моменте. Очень серьезные битвы идут.

Если вы посмотрите на наши матчи, то там очень много серьезнейших силовых приемов, которые ни в чем не уступают – вот сейчас смотрим плей-офф НХЛ, и плей-офф КХЛ, и чемпионат мира.

Наши игры ни в чем не уступают – даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире, они достойны играть на чемпионате мира. Обе команды – что белорусы, что мы.

Все бьются. Там двухметровый защитник Степан Фальковский в прошлой игре просто улетел в борт после силового приема. Там много таких моментов.

Забиваются красивейшие голы, красивые комбинации, ребята играют все дружно вместе.

Они играют в современный хоккей, агрессивный, который ни чем не уступает лучшим сборным командам мира. Это как раз наш болельщик должен сам оценить – посмотреть матчи.

А мы будем делать все возможное, чтобы и сегодня радовать наших болельщиков ярким хоккеем, победами и показывать тот уровень хоккея, который мы обязаны показывать как игроки сборной России, – сказал главный тренер сборной «России 25».