Ротенберг о «России 25» и Беларуси: «Смотрим плей-офф НХЛ – наши игры ни в чем не уступают. Даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире»

Теги Сборная России по хоккею Кубок Стэнли НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает, что матчи «России 25» и Беларуси не уступают играм плей-офф НХЛ.

– Почему хоккейная общественность должна смотреть хоккей сборной команды? Еще два матча в Минске. Чем удивите? Расскажите, может быть, что-то закулисное.

– Самое главное для нас – яркой игрой радовать наших болельщиков.

Каждый игрок в нашей сборной бьется на все сто процентов в каждом моменте. Очень серьезные битвы идут.

Если вы посмотрите на наши матчи, то там очень много серьезнейших силовых приемов, которые ни в чем не уступают – вот сейчас смотрим плей-офф НХЛ, и плей-офф КХЛ, и чемпионат мира.

Наши игры ни в чем не уступают – даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире, они достойны играть на чемпионате мира. Обе команды – что белорусы, что мы.

Все бьются. Там двухметровый защитник Степан Фальковский в прошлой игре просто улетел в борт после силового приема. Там много таких моментов.

Забиваются красивейшие голы, красивые комбинации, ребята играют все дружно вместе.

Они играют в современный хоккей, агрессивный, который ни чем не уступает лучшим сборным командам мира. Это как раз наш болельщик должен сам оценить – посмотреть матчи.

А мы будем делать все возможное, чтобы и сегодня радовать наших болельщиков ярким хоккеем, победами и показывать тот уровень хоккея, который мы обязаны показывать как игроки сборной России, – сказал главный тренер сборной «России 25».

32 комментария

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IzhStyle
Если он под НХЛ, подразумевает ночную хоккейную лигу, то да, игры "его сборной России" действительно чуточку получше будут
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tommy_hell_trigger
Кто-нибудь, скажите, что это такой толстый троллинг 🙏
Ведь невозможно на серьёзных щщах нести такую чепуху
+15
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Oleg Olegov
На ютубе есть канал, где выложили записи разговоров врачей с людьми, больными разными психическими заболеваниями. Вот их бред гораздо понятнее, чем то, что рассказывает этот человек.
+16
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oberkorn
Он на какой планете живёт? Его пора лечить, а он деньгами Газпрома распоряжаться.
+3
0
+3
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Олег
Ответ oberkorn
Он на какой планете живёт? Его пора лечить, а он деньгами Газпрома распоряжаться.
Роме в дурдоме прогулы ставят.
Какая там планета. 🤣
+3
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DevilsFan
Похоже, он или стебается, или неизлечимо болен, или пытается всех переплюнуть в своём холуйстве.
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Вовщик
И именно поэтому вы не знаете вылетевших НХЛовцев в вашу суперсерию, тупо не потянут
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Sever12
Он точно спятил. Да никто не смотрит ваши тухлые игры с чыкчырыками, в городах понятно люди приходят на стадион, не каждый день увидишь сборную а по ТВ этот тухляк никто не смотрит, даже ЧМ без нашей сборной смотрят больше чем ваши беспонтовые междусобойчики, какое НХЛ, ромасик, ты точно шизик.
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Олег
Рома ты окуляры надень клоун 🤡
Сам себя придумал великую серию, и радуется. 😁
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Мистер Блин
всем прихвостням в стране роздано задание нести чушь, они его с удовольствием выполняют
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Амфитрион
Роман не остановится никогда. Достигнув невероятных глубин своего развития, пробив дно, он продолжает преодолевать все новые слои литосферы, никто и ничто его не остановит.
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mexicantushkan
невыносимая тяжесть огромного таланта
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личные рекорды это не хоккей
это как дальтоник , который цвета не различает, а вообще надо задуматься врачам, человек с такими мыслями социально опасен, он укусить на улице может кого нибудь
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Serge Vendino
Да что там в мире, в России.. они не лучшие
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_Абырвалг_
По моему кто - то пропустил прием лекарства !
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личные рекорды это не хоккей
Ответ личные рекорды это не хоккей
это как дальтоник , который цвета не различает, а вообще надо задуматься врачам, человек с такими мыслями социально опасен, он укусить на улице может кого нибудь
его в палату к Наполеонам надо
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Алексей Каракорум
Ответ Костя Кот
под чем ты, йозе?
Так что в этот раз с дипломатической почтой из Южной Америки прилетели, под тем и Йозе.
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Эрик Бадретдинов
🤡🤡🤡🤡🤡
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suomi95
да блин! может хватит?))
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Костя Кот
под чем ты, йозе?
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Ебздрогыч
Все так. Думаю, Макдэвид и Драйзайтль даже в четвертое звено к нашим бы по уровню не попали. Про белорусов вообще молчу - там просто космос
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Елочка мне нравится
Есть старая русская поговорка: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт»
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Oleg Olegov
Ответ tommy_hell_trigger
Кто-нибудь, скажите, что это такой толстый троллинг 🙏 Ведь невозможно на серьёзных щщах нести такую чепуху
Да даже если толстый толстый троллинг, что это меняет?(
Но, судя по всему, нет, он реально так думает.
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BW_world
Ответ tommy_hell_trigger
Кто-нибудь, скажите, что это такой толстый троллинг 🙏 Ведь невозможно на серьёзных щщах нести такую чепуху
Я очень тебя понимаю, но он действительно серьезно это говорит, как бы не прискорбно это звучало
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Сергей Орлов
Ответ tommy_hell_trigger
Кто-нибудь, скажите, что это такой толстый троллинг 🙏 Ведь невозможно на серьёзных щщах нести такую чепуху
Так вы послушайте недавних Чуйченко или Бастрыкина. Ну или Путина с Патрушевым, там ещё забористее.
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