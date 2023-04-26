Бабаев о возвращении Фернандеса в ЦСКА: «Нельзя исключать, мы в постоянном контакте»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Роман Бабаев Марио Фернандес Футбол

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев не исключил возвращения Марио Фернандеса.

В мае прошлого года Фернандес приостановил соглашение с ЦСКА, с января 2023 года он выступал бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. Ранее сообщалось, что защитник расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.

– По Марио говорить пока ничего не будем. Конечно, нельзя исключать его возвращение в ЦСКА, мы находимся с ним в постоянном контакте.

Он расторг контракт с «Интернасьоналом», возможно, что скоро с ним встретимся и обсудим его перспективы и желания.

– Он достаточно много травмировался. Нет ли риска, что он завершит карьеру?

– Мы об этом думаем. Ему нужно взять паузу и оценить свое состояние и свои силы.

Действительно, травм было очень много за последнее время. Марио расстроен. Чтобы не торопиться и не принимать резких решений, мы подождем и все обсудим.

– Нет ли желания дать возможность провести прощальный матч Марио за команду?

– На мой взгляд, мы достойно проводили Марио. Да, мы держали в уме, что еще возможно не прощаемся с ним, но проводили его достойно.

В любом случае, если Марио решит закончить, то мы обязательно с ним что-то подобное проведем.

– Есть ли возможность, что он будет работать в клубе?

– Есть такая возможность, но все будет зависеть от его планов, – сказал Бабаев.

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2 комментария

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qiqe
фернандес и в 50 лет будет лучше недоразумения Гаиича
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