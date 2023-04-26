Бабаев о возвращении Фернандеса в ЦСКА: «Нельзя исключать, мы в постоянном контакте»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев не исключил возвращения Марио Фернандеса.
В мае прошлого года Фернандес приостановил соглашение с ЦСКА, с января 2023 года он выступал бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. Ранее сообщалось, что защитник расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.
– По Марио говорить пока ничего не будем. Конечно, нельзя исключать его возвращение в ЦСКА, мы находимся с ним в постоянном контакте.
Он расторг контракт с «Интернасьоналом», возможно, что скоро с ним встретимся и обсудим его перспективы и желания.
– Он достаточно много травмировался. Нет ли риска, что он завершит карьеру?
– Мы об этом думаем. Ему нужно взять паузу и оценить свое состояние и свои силы.
Действительно, травм было очень много за последнее время. Марио расстроен. Чтобы не торопиться и не принимать резких решений, мы подождем и все обсудим.
– Нет ли желания дать возможность провести прощальный матч Марио за команду?
– На мой взгляд, мы достойно проводили Марио. Да, мы держали в уме, что еще возможно не прощаемся с ним, но проводили его достойно.
В любом случае, если Марио решит закончить, то мы обязательно с ним что-то подобное проведем.
– Есть ли возможность, что он будет работать в клубе?
– Есть такая возможность, но все будет зависеть от его планов, – сказал Бабаев.
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