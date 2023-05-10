«Фернандес ездил на экономтакси. Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи, скромность – главная его черта характера». Кучаев о Марио

Константин Кучаев рассказал о скромности защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

В апреле игрок расторг контракт с «Интернасьоналом», права на Фернандеса принадлежат ЦСКА.

— Главный трансферный слух этой весны — возвращение в . Ты бы хотел, чтобы это случилось?

— Будет суперкруто, если Марио вернется! Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес — очень крутой человек!

— История, с которой сразу ассоциируется Марио?

— Когда я только пришел в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах — а Фернандес катается на экономе и вообще не парится! Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта характера, – сказал хавбек ЦСКА.