«Фернандес ездил на экономтакси. Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи, скромность – главная его черта характера». Кучаев о Марио

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Марио Фернандес Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев рассказал о скромности защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

В апреле игрок расторг контракт с «Интернасьоналом», права на Фернандеса принадлежат ЦСКА.

— Главный трансферный слух этой весны — возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА. Ты бы хотел, чтобы это случилось?

— Будет суперкруто, если Марио вернется! Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес — очень крутой человек!

— История, с которой сразу ассоциируется Марио?

— Когда я только пришел в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах — а Фернандес катается на экономе и вообще не парится! Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта характера, – сказал хавбек ЦСКА.

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25 комментариев

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Pushkin Sasha
Ответ HI MARS
Или жадность
Молодняк армейцев писал, что Марио самый не жадный и отзывчивый из ветеранов - стоило попросить, и он тут же шел, снимал 100 штук и отдавал. Сейчас уже не вспомню фамилию, но если нужно, могу погуглить.
+26
0
+26
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Настоящий гражданин своей страны, катается по 49₽ и нелюбим таксистами за это 😂
+31
-8
+23
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Евгений Кузнецов
Фернандес - топ-профессионал и боец на поле - такие люди нужны для развития молодых футболистов! а когда ещё и человеческие качества на уровне - это вообще огромный плюс для любой команды!
+20
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+20
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apossym
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Настоящий гражданин своей страны, катается по 49₽ и нелюбим таксистами за это 😂
Где вы такие тарифы видели?
+12
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+10
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Антимосковский
Ответ Доктор Броманталь
Фернандес же серьезно увлекался христианством. А в нем первая добродетель отказ от гордыни.
поэтому проповедники христианства ходят все в золоте
+11
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Доктор Броманталь
Фернандес же серьезно увлекался христианством. А в нем первая добродетель отказ от гордыни.
+6
-1
+5
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Babusya
Ответ Антимосковский
поэтому проповедники христианства ходят все в золоте
Священники и христианская вера человека понятия разные. Не надо путать!
+3
0
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mallowan
Ответ TravenS
Помню в Локо играл такой жмот, что требовал подключить интернет дома за счёт клуба
К чему тут это?
+4
-1
+3
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Сергей Храмов
Ответ TravenS
Помню в Локо играл такой жмот, что требовал подключить интернет дома за счёт клуба
Сапатер это
+2
0
+2
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Юрий Кечко
Ответ Федор Шерстобитов
Не вижу практического смысла в возвращении Фернандеса сейчас. Да, легенда клуба и этого у него уже не отнять. Но его позиция закрыта Гайичем вполне достойно, на подмене молодой свой игрок. При этом есть явно проблемные позиции - центрального защитника явно не хватает, приходится затыкать дыру Набабкиным и не по месту использовать Мойзеса, от чего страдает левый фланг. Также неплохо было бы нападение усилить, т.к. проблема с реализацией остается.
Марио это другой уровень по сравнению с Гаиичем, это все равно будет усиление правого фланга
Плюс ты сказал про цз, условно если вылетит Роша, Марио правого цз в тройке спокойно сыграет
+2
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Babusya
Марио отличный профессионал своего дела. Вернется - дай то Бог! Любим его.
+1
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Михаил Дворников
Ответ Юрий Кечко
Марио это другой уровень по сравнению с Гаиичем, это все равно будет усиление правого фланга Плюс ты сказал про цз, условно если вылетит Роша, Марио правого цз в тройке спокойно сыграет
Как он может быть другим уровнем, если в Бразилии он начисто проиграл конкуренцию и сидел на лавке?
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Федор Шерстобитов
Ответ Андрей Федоров
Не знаю, Мойзес мне кажется гармонично выглядит как цз с левой ногой, по габаритам так вообще вылетый цз
Да, в центре он играет хорошо, но левый фланг страдает из-за его отсутствия, особенно в атаке. Оттуда создается мало остроты и в целом игра команды становится более предсказуемой. Считаю, из-за этого команда уже недобрала 4-5 очков весной.
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Федор Шерстобитов
Ответ Юрий Кечко
Марио это другой уровень по сравнению с Гаиичем, это все равно будет усиление правого фланга Плюс ты сказал про цз, условно если вылетит Роша, Марио правого цз в тройке спокойно сыграет
Это *был* другой уровень. По факту, он уже год не играет и в каком состоянии приедет (если приедет), неизвестно. Зачем заставлять Марио подменять кого-то в центре, если можно взять профильного молодого ЦЗ?
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Толик Вдовенко
Ответ Андрей Федоров
Не знаю, Мойзес мне кажется гармонично выглядит как цз с левой ногой, по габаритам так вообще вылетый цз
Мойзесу лучше ближе к атаке играть, нельзя такой потенциал глушить, да и в центре с его стилем больше вероятность допустить ошибку, на фланге он может обыгрывать, корпусом прикрывать, потому что с одной стороны точно никого не будет, а в центре это будет критично
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Андрей Федоров
Ответ Федор Шерстобитов
Не вижу практического смысла в возвращении Фернандеса сейчас. Да, легенда клуба и этого у него уже не отнять. Но его позиция закрыта Гайичем вполне достойно, на подмене молодой свой игрок. При этом есть явно проблемные позиции - центрального защитника явно не хватает, приходится затыкать дыру Набабкиным и не по месту использовать Мойзеса, от чего страдает левый фланг. Также неплохо было бы нападение усилить, т.к. проблема с реализацией остается.
Не знаю, Мойзес мне кажется гармонично выглядит как цз с левой ногой, по габаритам так вообще вылетый цз
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Игорь Бубльгумов
Ответ apossym
Где вы такие тарифы видели?
в поселке Бабынино Калужской области в 2012 году. Цена действительна при поездках в пределах поселка.
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rodjer22
Не в обиду, вспомнил героя книги "Золотой телёнок", Александра Корейко. Тот тоже вел очень скромный образ жизни, подпольный советский миллионер Александр Иванович ибн Корейко.
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An Kr
Такие самые опасные для общества
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Кирилл.С-Пб
Настолько привык к Москве, что на родине не прижился...
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