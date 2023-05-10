«Фернандес ездил на экономтакси. Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи, скромность – главная его черта характера». Кучаев о Марио
Константин Кучаев рассказал о скромности защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
В апреле игрок расторг контракт с «Интернасьоналом», права на Фернандеса принадлежат ЦСКА.
— Главный трансферный слух этой весны — возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА. Ты бы хотел, чтобы это случилось?
— Будет суперкруто, если Марио вернется! Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес — очень крутой человек!
— История, с которой сразу ассоциируется Марио?
— Когда я только пришел в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах — а Фернандес катается на экономе и вообще не парится! Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта характера, – сказал хавбек ЦСКА.
Плюс ты сказал про цз, условно если вылетит Роша, Марио правого цз в тройке спокойно сыграет