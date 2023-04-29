Федотов о Марио Фернандесе: «Стал настолько русским, что не адаптировался в родной Бразилии. Удивительный человек, пришедший к Богу за время в России»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Владимир Федотов Марио Фернандес Матч ТВ религия Футбол

Тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что Марио Фернандес не смог адаптироваться к Бразилии.

– Вам известно, почему Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом»?

– Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов. Футбол там – религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал.

– А он скорее приедет или скорее не приедет?

– Поговорим с ним и пригласим, чтобы оценить текущее состояние.

– Не обижая словом «просмотр»?

– Марио – удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к Богу за время выступлений в России. Для него слова «просмотр» не существует, это не является «просмотром» и для нас. Марио самозабвенно любит футбол и готов отвечать за свое состояние, я это так понимаю, – сказал Федотов.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022 года он приостановил карьеру, а в декабре возобновил ее, перейдя в «Интернасьонал» на правах аренды. В апреле 2023-го Марио покинул бразильский клуб «по личным причинам».

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39 комментариев

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cmorblr
Стал настолько русским, что по-русски не умеет разговаривать
+86
-20
+66
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ДиспетчерАВС3
пришёл к Богу - это как Малком и Клаудинью за паспортами?
+25
-1
+24
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Юрий Кечко
Ответ cmorblr
Стал настолько русским, что по-русски не умеет разговаривать
Первый есть
+30
-10
+20
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Shilo_za_CSKA
Не знаю как всем, а мне кажется, что он бы нам очень сильно пригодился. Не думаю, что он сильно потерял в навыках и скорости. Для нашей РПЛ он все равно будет топ. Да и, думается, посильнее Гайича в плане креативности в атаке будет. Милан, к сожалению, полноценно не смог заменить Фернандеса. Ну, в общем, будем посмотреть.
+10
-1
+9
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Юрий Кечко
Я знаю тут будут шутки про то что стал настолько русским что ни слова сказать не может

Читаю вас как книгу , ребята
+20
-13
+7
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sp.msk.86
Ответ Юрий Кечко
Я знаю тут будут шутки про то что стал настолько русским что ни слова сказать не может Читаю вас как книгу , ребята
В уме держим, писать не будем)
+7
-2
+5
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Кирилл
Марио за эти годы в России стал абсолютно «своим» )

Было бы круто, если бы вернулся в ЦСКА и закончил карьеру в родном для сердца клубе )
+8
-4
+4
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Tigo_Volchara93
Обязательно надо было Бога приплести ?
+5
-1
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Ксяоми Ноутов
Федотов какой-то блаженный
+4
-1
+3
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Marat_NJL
Ответ fkded
Без дефиса это пишется. По русски. Садись. Два!
Что..?)))
+3
0
+3
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Marat_NJL
Ответ Сергей Невыездной
Отслеживаешь
Комментарий можно редактировать, а не поправлять ошибку новым)
+4
-1
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Сергей Невыездной
Ответ Юрий Кечко
Первый есть
А ты отслеживает?
+9
-7
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Орыс-орыс онбаган
Ответ cmorblr
Стал настолько русским, что по-русски не умеет разговаривать
У русских это ещё ладно, а вот у нас, казахов, настолько берегут свой язык, что даже не говорят на нем)
+2
0
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Екатерина Макарова
Ответ fkded
Без дефиса это пишется. По русски. Садись. Два!
Разрешите до*баться, так сказать, но вообще наречия с приставкой "по" и суффиксом "и" (образованные от прилагательных) пишутся через дефис)
+3
-1
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Marat_NJL
Комментарий можно редактировать, а не поправлять ошибку новым)
С телейона вроде нельзя
+2
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Сергей Невыездной
Ответ Сергей Невыездной
А ты отслеживает?
Отслеживаешь
+4
-2
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Сергей Невыездной
Русский не выучил, бразильский забыл
+5
-3
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Direct free kick
Ответ Юрий Кечко
Я знаю тут будут шутки про то что стал настолько русским что ни слова сказать не может Читаю вас как книгу , ребята
Вот Роман Березовский может считаться армянином
+2
-1
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Marat_NJL
Ответ Roman Dementiev
Это адекватные люди
Я вообще не уверен, что Федотов придерживается стороны подобных взглядов во всем происходящем)
+1
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Astin
Ответ ДиспетчерАВС3
пришёл к Богу - это как Малком и Клаудинью за паспортами?
вообще-то он нашел в Москве бразильскую церковь и регулярно ее посещал.
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Astin
Ответ Юрий Кечко
Ну да , учитывая что бразильского языка в природе не существует )))
про бразильский вариант португальского не слышал? Даже в настройках виндовс есть португальский а есть португальский(бразил)
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Ковид 07.10.52
Вот и встретятся два чудоковатых ....тренер с игроком...
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Северный болельщик
Русский сложнее Португальского, как сказал бы классик Валентинович.
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freeman123
Ответ a.k.a. DRAGON0928
С телейона вроде нельзя
Можно)
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