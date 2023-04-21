«Увидеть Фернандеса в майке ЦСКА – обоюдное желание. Надо дождаться окончания сезона». Директор клуба об уходе игрока из «Интернасьонала»

ЦСКА прокомментировал уход Марио Фернандеса из «Интернасьонала».

Ранее стало известно, что Фернандес расторг контракт с бразильским клубом.

«Разумеется, для нас решение покинуть « » не стало сюрпризом.

Мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы.

Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА.

Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», – сообщил директор по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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