«Увидеть Фернандеса в майке ЦСКА – обоюдное желание. Надо дождаться окончания сезона». Директор клуба об уходе игрока из «Интернасьонала»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА прокомментировал уход Марио Фернандеса из «Интернасьонала».

Ранее стало известно, что Фернандес расторг контракт с бразильским клубом.

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом.

Мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы.

Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА.

Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», – сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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28 комментариев

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Aleksey Yashin
С учетом того, что Дзюба, пол года сидевший на лавке в Турции, и потом несколько месяцев тренировавшийся самостоятельно, сейчас один из лучших в чемпионате, и Карвальо с пузом был одним из лучших в выставочном матче, то Фернандес еще 2-3 года сможет в нашем чемпионате высокий уровень показывать.
+49
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+48
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Aleks_92
думаю, что это лучший вариант завершения карьеры игрока в любимом клубе и с болельщиками, которые так любят этого игрока)
+31
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Юрий Кечко
Если Марио сейчас вернётся , Спартак может забыть о втором месте )))
+42
-11
+31
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angry horse
Ответ Aleksey Yashin
С учетом того, что Дзюба, пол года сидевший на лавке в Турции, и потом несколько месяцев тренировавшийся самостоятельно, сейчас один из лучших в чемпионате, и Карвальо с пузом был одним из лучших в выставочном матче, то Фернандес еще 2-3 года сможет в нашем чемпионате высокий уровень показывать.
Я уже не говорю про Вагнера, который в свои 39 до сих пор разрывает в Бразилии, здесь он 20 мячей своих спокойно наколотит 😎
+17
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Дим Димыч
Ответ Юрий Кечко
Если Марио сейчас вернётся , Спартак может забыть о втором месте )))
🤣🤣а он мечтал о втором месте?🤣🤣🤣
+18
-3
+15
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Stepan32R
Ответ Aleksey Yashin
С учетом того, что Дзюба, пол года сидевший на лавке в Турции, и потом несколько месяцев тренировавшийся самостоятельно, сейчас один из лучших в чемпионате, и Карвальо с пузом был одним из лучших в выставочном матче, то Фернандес еще 2-3 года сможет в нашем чемпионате высокий уровень показывать.
Причём Гайича он легко из состава потеснит. Серб не плохой игрок, но слишком уж суетливый, бегунок без мысли, удары по воробьям и пасы в никуда в его стиле. Единственное, он хорош в контратаках, и когда нужно создать ширину в атаке. Марио все же на порядок выше классом, даже в плохой физической форме он будет лучше Гайича.
+16
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+15
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dimslav
Ответ Юрий Кечко
Если Марио сейчас вернётся , Спартак может забыть о втором месте )))
не вернётся в текущем сезоне. поэтому и сказали тут, что ждут конца сезона
+10
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инок
Приезжай в ЦСКА, Марио. Болелы тебя уважают!
+6
0
+6
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Aleks_92
Ответ Юрий Кечко
Если Марио сейчас вернётся , Спартак может забыть о втором месте )))
а если вернётся Калачёв и Гацкан то и о третьем?)))))
+3
0
+3
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Kirkoroff
Ответ Ростов-на-Дону
Деньги наверное у Марио на исходе, а экономить на всём не хочется. Жизнь заставляет приехать.
Думаю он достаточно заработал, чтобы своих внуков обеспечить
+2
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Илья Храбров
Марио всегда будут рады дома)
+2
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leon74
Марио возвращайся,мы ждём тебя!
+2
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Aleks_92
Ответ Maluma Amulam
Думаю лучший вариант с российским паспортом сюда не возвращаться. Болельщики поймут!
думаю, что на спортивном портале такие комменты ни к чему)
+2
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Ростов-на-Дону
Деньги наверное у Марио на исходе, а экономить на всём не хочется. Жизнь заставляет приехать.
+4
-2
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Olga.t
О, боги! Неужели Марио вернётся в ЦСКА?
Все болельщики будут невероятно рады этому, тьфу-тьфу чтобы не сглазить...
+1
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utsh44psmr
Ответ Юрий Кечко
Если Марио сейчас вернётся , Спартак может забыть о втором месте )))
Ага, пять игр за сезон и то не полных, это очень мощно, растренированный бразил с пляжа, даже для нашего болота этого не достаточно
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Ростов-на-Дону
Ответ Дим Димыч
🤣🤣а он мечтал о втором месте?🤣🤣🤣
о третьем.
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Babusya
Ответ dudufufu
Деньги закончились. Вахта ждет.
Деньги еще никто не отменял. (С) :)
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Egor Aleksandrovich
Ответ olander
Да уж простились со слезами на глазах, зачем портить? Он что, Гайича на лавку усадит?
усадит, даже не сомневайся.
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Кондаша42
Ответ Stepan32R
Причём Гайича он легко из состава потеснит. Серб не плохой игрок, но слишком уж суетливый, бегунок без мысли, удары по воробьям и пасы в никуда в его стиле. Единственное, он хорош в контратаках, и когда нужно создать ширину в атаке. Марио все же на порядок выше классом, даже в плохой физической форме он будет лучше Гайича.
Не можем этого знать, пока не увидим. Уже последний свой сезон он несколько сдал
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Kirkoroff
Ответ Aleksey Yashin
С учетом того, что Дзюба, пол года сидевший на лавке в Турции, и потом несколько месяцев тренировавшийся самостоятельно, сейчас один из лучших в чемпионате, и Карвальо с пузом был одним из лучших в выставочном матче, то Фернандес еще 2-3 года сможет в нашем чемпионате высокий уровень показывать.
Ну Дзюба всё равно пешеходом был, а сейчас стал ещё большим пешеходом. Это хорошо видно во время их матчей. Он хорошо играет засчёт физической силы, неплохой техники для своих габаритов и голевого чутья, а это всё с возрастом не так быстро уходит. А позиция Марио подразумевает взрывные рывки, а вот это уже у любого игрока после тридцатки сходит на нет. Сложно ему будет вернуться. По крайней мере всю бровку пахать как раньше он точно не сможет. Если только в атаку его ставить и Гаича под ним. Интересно было бы на это посмотреть.
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Евгений Спартак
Не хочу слушать этот БРЕйД))
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Babusya
Хотелось бы снова увидеть Марио в основе ЦСКА. Поживем - увидим, дай то Бог!
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dudufufu
Деньги закончились. Вахта ждет.
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olander
Да уж простились со слезами на глазах, зачем портить? Он что, Гайича на лавку усадит?
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