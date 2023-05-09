Зарема – Быстрову: «Как только газпромовское руководство РФС перестанет раздавать свистки, появятся и квалифицированные судьи. Или «Зениту» нужна третья звезда?»

Зарема Салихова ответила на критику ее слов о судействе со стороны Владимира Быстрова.

Напомним, после матча 26-го тура Мир между « » и « » (3:2) и оформления чемпионства питерцев критиковала судейство в лиге, намекая на взаимодействие «Зенита» с арбитрами.

В ответ бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» назвал заявления красно-белых о судействе «синдромом Заремы».

«Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся.

Главный свой KPI (ключевые показатели эффективности – Sports.ru), две звезды «Зенита», руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом.

Сейчас можно поэкспериментировать и впервые за долгие годы назначить в руководство людей не из «Газпрома» и аффилированных с ними организаций. Или им нужна третья звезда?» – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.