Зарема – Быстрову: «Как только газпромовское руководство РФС перестанет раздавать свистки, появятся и квалифицированные судьи. Или «Зениту» нужна третья звезда?»
Зарема Салихова ответила на критику ее слов о судействе со стороны Владимира Быстрова.
Напомним, после матча 26-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2) и оформления чемпионства питерцев Салихова критиковала судейство в лиге, намекая на взаимодействие «Зенита» с арбитрами.
В ответ бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал заявления красно-белых о судействе «синдромом Заремы».
«Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся.
Главный свой KPI (ключевые показатели эффективности – Sports.ru), две звезды «Зенита», руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом.
Сейчас можно поэкспериментировать и впервые за долгие годы назначить в руководство людей не из «Газпрома» и аффилированных с ними организаций. Или им нужна третья звезда?» – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
1. Единственный раз когда главу судейства в России меняли по требованию клуба, после безобразной истерики и массированной травли в СМИ, было увольнение Иванов и истерика Спартака.
2. Знаете кто самый "спартаковский" судья, при котором кб набирали максимальный % очков? 82% если быть точным. Это Лапочкин. А знаете еще один интересный факт про Лапочкина? УЕФА забанил Лапочкина на 10 лет за мутные делишки связанные с договорными матчами.
Во-вторых, постоянное нытье Спартака уже достало всех. Они вечно ноют про судей всегда, когда проигрывают. Зато когда судят в их пользу, то тишина и благодать.
О судействе на моей памяти не ныли только Каррера и Абаскаль не ноет.
И не боссы ли Спартака всем говорили в свое время, играйте лучше нас, а не нойте.
Теперь всё иначе. Футбол - это контактный вид спорта. Не хоккей, конечно, но всё же.
В-третьих, вот почему другие клубы не ноют. Да, они недовольны бывают, но не несут бредни вроде Заремы.
В-четвертых, Зареме посмотреть бы АПЛ, там намного все жестче и контактнее.
В-пятых, я как-то не увидел комментарии Заремы про неудаление балабола Соболева в матче с Ростовым и излишнее добавленное время в том же матче.
Наезжаешь на судей, на РФ, тогда будь объективна, а не позорь команду. Вы с Федуном и так ее достаточно успели унизить и опозорить.
Зенит - на эмблему
Спартак - яркую и эпатажную Зарему
Да и кроме этого было еще дело с расследованием игры на ставках родственника помощника Лапочкина. Правда не знаю чем кончилось. Но не с такими вводными кб о судействе рассказывать. Столько грязи, чаепитий и прочего околосудейского больше ни у кого нет. Да чего там, у Спартака такого больше чем у всех остальных вместе взятых.