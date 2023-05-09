Зарема – Быстрову: «Как только газпромовское руководство РФС перестанет раздавать свистки, появятся и квалифицированные судьи. Или «Зениту» нужна третья звезда?»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия РФС судьи Газпром КДК РФС Зарема Салихова ЭСК РФС Футбол

Зарема Салихова ответила на критику ее слов о судействе со стороны Владимира Быстрова.

Напомним, после матча 26-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2) и оформления чемпионства питерцев Салихова критиковала судейство в лиге, намекая на взаимодействие «Зенита» с арбитрами.

В ответ бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал заявления красно-белых о судействе «синдромом Заремы».

«Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся.

Главный свой KPI (ключевые показатели эффективности – Sports.ru), две звезды «Зенита», руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом.

Сейчас можно поэкспериментировать и впервые за долгие годы назначить в руководство людей не из «Газпрома» и аффилированных с ними организаций. Или им нужна третья звезда?» – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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65 комментариев

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fil_spb
А теперь, как говорится, только факты:

1. Единственный раз когда главу судейства в России меняли по требованию клуба, после безобразной истерики и массированной травли в СМИ, было увольнение Иванов и истерика Спартака.

2. Знаете кто самый "спартаковский" судья, при котором кб набирали максимальный % очков? 82% если быть точным. Это Лапочкин. А знаете еще один интересный факт про Лапочкина? УЕФА забанил Лапочкина на 10 лет за мутные делишки связанные с договорными матчами.
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luu
И третья и четвёртая, Зарема не расслабляйся!
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Фантом
Вот чем точно стоит заняться руководству РФС - подачей в суд иска о клевете. В конце концов, если гражданка Салихова так болеет за российский футбол, то пусть оплачивает его развитие из своего кармана (ну или из кармана мужа, это уже их дело).
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Антон Романов
Во-первых, Быстров играл и за Спартак и за Зенит поэтому упрекать его предвзятости будет смешно.
Во-вторых, постоянное нытье Спартака уже достало всех. Они вечно ноют про судей всегда, когда проигрывают. Зато когда судят в их пользу, то тишина и благодать.

О судействе на моей памяти не ныли только Каррера и Абаскаль не ноет.

И не боссы ли Спартака всем говорили в свое время, играйте лучше нас, а не нойте.

Теперь всё иначе. Футбол - это контактный вид спорта. Не хоккей, конечно, но всё же.

В-третьих, вот почему другие клубы не ноют. Да, они недовольны бывают, но не несут бредни вроде Заремы.

В-четвертых, Зареме посмотреть бы АПЛ, там намного все жестче и контактнее.

В-пятых, я как-то не увидел комментарии Заремы про неудаление балабола Соболева в матче с Ростовым и излишнее добавленное время в том же матче.

Наезжаешь на судей, на РФ, тогда будь объективна, а не позорь команду. Вы с Федуном и так ее достаточно успели унизить и опозорить.
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий удален модератором
О чем тут говорить, если я под статьей где Сергей Федоров поздравляет с праздником Победы написал комментарий поздравления всех с Праздником Победы и словил кучу минусов. Это вообще как? что за йододефецитный токсичный народ тут сидит?
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tull
В хоккее то же есть команда с финансированием от Газпрома - СКА, но есть куда более титулованные команды. В Баскетболе и волейболе аналогично. И только в футболе разруха. Почему в других видах спорта есть ЦСКА, Ак барс, Металлург, Динамо и Авангард. Есть Зенит Казань, Кузбас и Динамо, есть ЦСКА. А почему в футболе выжженное поле??? В руководстве большинства клубов одни сплошные Заремы. Разве газпром виноват в том, что в Спартаке каждый год новый тренер и в Локо тоже. Разве газпром виноват в том, что Динамо по пердива докатилось и все никак не восстановится. Разве ЦСКА виноват, что ЦСКА берет тренера, который психует и сбегает на родину.
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Михо
Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий удален модератором
Браво! Присоединяюсь! Всех с Днем Победы!
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Кирилл.С-Пб
Хватит ныть, федунья.
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Trash Talking
После чемпионского матча все получили по звезде:
Зенит - на эмблему
Спартак - яркую и эпатажную Зарему
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riverman1980
Не переживай, экспертница, ты еще и пятую звезду Зенита увидишь ))
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HRYNDEL
Товарищи, дайте уже кто-то пожалуйста барышне огнетушитель!!!
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Милитаризм
ПУЗ - подгорело у Заремы
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MironSM84
Мне как КБ звиздец противна вся это глупая полемика!!!
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Алексей Кузнецов
Кстати, а когда были судейские ошибки в матчах "Спартака" с "Краснодаром", "Динамо", "Локомотивом", "Ростовом" и "Ахматом" она также возмущалась судейскому беспределу? Ах да, ошибки были в пользу одной команды, даже кого-то хвалила. Ах да Иванова, которого сейчас чертветует. Добра не помнит.Печально.
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Owen_the_Simple
Много шума, жалоб и трэш-тока при сомнительных спортивных результатах. Это Спартак.
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Алексей Кузнецов
Ответ Ivan Petrov
Помечтай,Миллер столько не протянет
А Федун Зарему?
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fedorbazaykin
Лучше либо промолчать, либо поздравить "Зенит" с победой, потому как "Спартак" играет весеннюю часть чемпионата в тройке бы хорошо оказаться
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Архитектор Мендисабаль
Недолго свисток молчал у эксжены эксвладельца
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fil_spb
Ответ Жорег Борщофф
Не за мутные делишки, а за то, что не сообщил о предложении обеспечить результат.
Причиной бана было именно это, да. Общался? Общался. Обязан был сообщить? Обязан. Сообщил? Нет. Ну так это и есть мутные делишки. Потому и 10 лет.
Да и кроме этого было еще дело с расследованием игры на ставках родственника помощника Лапочкина. Правда не знаю чем кончилось. Но не с такими вводными кб о судействе рассказывать. Столько грязи, чаепитий и прочего околосудейского больше ни у кого нет. Да чего там, у Спартака такого больше чем у всех остальных вместе взятых.
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Stas Politik
Ответ Evgeny Trifonov
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Не понимаю, за что удалили твой комментарий, если честно. Видимо, кому-то не охота видеть нормальное мнение на сайте)
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Доктор Броманталь
Зарема мечтает чтобы руководство судейского корпусам как в 90е было благосклонно к Спартаку.
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Циник Петербургский
Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий удален модератором
+!! 👍
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Evgeny Trifonov
браво редакция, оперативно потерли. а какое правило я нарушил?
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ZenitTop
Когда судья помогают Спартаку Зарема этого не видит,а когда помогают Зениту она сразу говорит об этом.Ну как говорится свое не пахнет
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Александр Жердин
Ответ Жорег Борщофф
Не за мутные делишки, а за то, что не сообщил о предложении обеспечить результат.
Это что-то меняет? И о скольких таких предложениях он не сообщил? А сколько принял и не сообщил?
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