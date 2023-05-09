«Салихова очень много говорит, ей пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще российский футбол». Экс-арбитр Егоров о Зареме

Бывший арбитр Сергей Егоров выскащался о критике судейства со стороны Заремы Салиховой.

– уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол.

Они вместе со « », который кочеряжелся и не пойми во что играл, отсудили уже все. Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что «Спартак», отставая от « » на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков.

Я отчасти согласен, что «Зенит», имея в своем активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У «Спартака» тоже есть одни ребята... Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?

– «Спартак» планирует подать жалобу в ЭСК на два момента в матче с «Зенитом». Можете прокомментировать решения Павла Кукуяна?

– Я игру не смотрел, поэтому комментировать не буду. Не видя эпизод неправильно что-то разбирать. Я вижу, что «Спартак» пытается играть в футбол, привезли нового тренера, который наладил в команде. Где-то им не везет, но судьи тут точно ни при чем.

Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое, – сказал Егоров.