«Салихова очень много говорит, ей пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще российский футбол». Экс-арбитр Егоров о Зареме
Бывший арбитр Сергей Егоров выскащался о критике судейства со стороны Заремы Салиховой.
– Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол.
Они вместе со «Спартаком», который кочеряжелся и не пойми во что играл, отсудили уже все. Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что «Спартак», отставая от «Зенита» на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков.
Я отчасти согласен, что «Зенит», имея в своем активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У «Спартака» тоже есть одни ребята... Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?
– «Спартак» планирует подать жалобу в ЭСК на два момента в матче с «Зенитом». Можете прокомментировать решения Павла Кукуяна?
– Я игру не смотрел, поэтому комментировать не буду. Не видя эпизод неправильно что-то разбирать. Я вижу, что «Спартак» пытается играть в футбол, привезли нового тренера, который наладил в команде. Где-то им не везет, но судьи тут точно ни при чем.
Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое, – сказал Егоров.
Мда, и вот такое животное с унитазом во рту было судьёй ФИФА.
не привыкли, когда отвечают на понятном им языке )
Салиховой в предвзятости судей в отечественном чемпионате.
Был бы он не судьёй,а здесь по форме может и не прав,но по фактам-то.Почему ее быдлоту мы должны еженедельно читать,а ей ответить нельзя?
Напомню,что она заявила:
«Судьи — холуи у газпромовского руководства».
Он судил в бытность ее у руля КБ?Значит и ему тоже эти слова адресованы.Плохо,что ты не понимаешь этого,вроде адекват.
Ребятки, да вы не просто сектанты.
"Химки" едва ничью из Питера не увезли. "Факел" две подряд гостевые победы одержал над более сильными соперниками. На то он и принципиальный матч,что соперники бьются несмотря на занимаемые места.
Она не понимает человеческого тона. Она ..опница,..абалка ,эллочка-людоедка. И понимает только такой тон и уровень разговора.
Как говорил Заратустра с горбатым нужно разговаривать по горбатому.
И по Зареме и по Спартаку прошелся, просто фулхаус собрал
Сколько у зенита и Ростова.
Без Вара там бы и Половины не было.
Салихова: «Хватит жевать сопли и быть терпилами!»