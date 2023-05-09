«Салихова очень много говорит, ей пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще российский футбол». Экс-арбитр Егоров о Зареме

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Павел Кукуян Зарема Салихова контент Футбол

Бывший арбитр Сергей Егоров выскащался о критике судейства со стороны Заремы Салиховой.

Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол. 

Они вместе со «Спартаком», который кочеряжелся и не пойми во что играл, отсудили уже все. Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что «Спартак», отставая от «Зенита» на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков. 

Я отчасти согласен, что «Зенит», имея в своем активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У «Спартака» тоже есть одни ребята... Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?

– «Спартак» планирует подать жалобу в ЭСК на два момента в матче с «Зенитом». Можете прокомментировать решения Павла Кукуяна? 

– Я игру не смотрел, поэтому комментировать не буду. Не видя эпизод неправильно что-то разбирать. Я вижу, что «Спартак» пытается играть в футбол, привезли нового тренера, который наладил в команде. Где-то им не везет, но судьи тут точно ни при чем.

Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое, – сказал Егоров.

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193 комментария

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Жирный Лукаку
Чистый быдляк
+164
-28
+136
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Snafu
Почему он до сих пор не член комитета по этике?
+126
-5
+121
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alireal
Дык у неё и так 5 детей. Куда ещё то?
+74
-4
+70
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alireal
Полыхнуло у чувака эт однозначно.
+54
-13
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Mr.Hahn
Игру не видел, эпизоды не смотрел, судьи ни при чём, просто невезение, привезли не тех негров…
Мда, и вот такое животное с унитазом во рту было судьёй ФИФА.
+43
-12
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Колбаскер тут
Ответ alireal
Дык у неё и так 5 детей. Куда ещё то?
Было бы у меня 5 детей, я бы ими занимался, а не Зенитом
+38
-17
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Evincive
Обыкновенное хамство.
+26
-9
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filippa
Ответ Жирный Лукаку
Чистый быдляк
за исключением ыормы подачи, он так то все верно сказал. это сожительница/жена бывшего владельца .. котороя пвтается остаться в инфо просиранстве. пускац в инсие фоточки детишек выкладывает для таких же мамочек! и все будут довольны
+34
-21
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bellyashe
не соглашусь с формой высказывания, но с его сутью вполне)
+33
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Ильдар Фарукшин
Быдло
+23
-12
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МП
москвичи оказались с тонкой душевной организацией )
не привыкли, когда отвечают на понятном им языке )
+15
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Дмитрий9779
Ответ Alex Chernov
Зарема экс арбитру Егорову лично хамила? Ты точно адекват? 😁
Экс-арбитр ФИФА Сергей Егоров ответил на обвинения супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы
Салиховой в предвзятости судей в отечественном чемпионате.
Был бы он не судьёй,а здесь по форме может и не прав,но по фактам-то.Почему ее быдлоту мы должны еженедельно читать,а ей ответить нельзя?
Напомню,что она заявила:
«Судьи — холуи у газпромовского руководства».
Он судил в бытность ее у руля КБ?Значит и ему тоже эти слова адресованы.Плохо,что ты не понимаешь этого,вроде адекват.
+8
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Так дело в том, что если бы не эти судейские ошибки,то зенит мог и не выиграть.Что ж зенит не может достойно победить?
То есть пенальти не в ворота Зенита был назначен, Бальде не бил лежащего Клауда ногой в спину, Зобнин не бил в колено Мостовому с умыслом нанести травму, Тавареш не валил Малкома в штрафной?
Ребятки, да вы не просто сектанты.
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Бухгалтер2021
да сам егоров,че внуков не нянчит ?
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Jon Snow
Быдло найдет одобрение в обществе
+20
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Злобный Конь
при чём здесь " Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков. " ???
"Химки" едва ничью из Питера не увезли. "Факел" две подряд гостевые победы одержал над более сильными соперниками. На то он и принципиальный матч,что соперники бьются несмотря на занимаемые места.
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Николай Иванов
Ответ Жирный Лукаку
Чистый быдляк
разве зарема не быдл..к? Смысл с ней разговаривать на человеческом языке.

Она не понимает человеческого тона. Она ..опница,..абалка ,эллочка-людоедка. И понимает только такой тон и уровень разговора.

Как говорил Заратустра с горбатым нужно разговаривать по горбатому.
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Spartakus1984
Пасть?Ох,не мои разборки,но похоже Егоров переоценил сильно себя и свои возможности в этой жизни...,мне кажется,что скоро последуют извинения.Егоров видимо забыл,что у него и так вставные зубы))
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Julia_Lawyer
Ответ Konstantin Zorin
Ещё один "культурный мужик". А пойти ей в лицо сказать слабо? 🤡💯
Куда пойти, подскажите.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Он зенитовец)
А ты спартаковец,одно хамство оправдываешь,которое тебе выгодно,а другое,которое тебе не выгодно нет.Это лицемерие хотя кому я это объясняю.
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Kira625
Ох, сейчас начнется ;)
И по Зареме и по Спартаку прошелся, просто фулхаус собрал
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MishaFCZ
Ответ Ростов-на-Дону
Пасть Салиховой рубит правду про этих лазурных свистков!
Ты пенальти бы посчитал,свисток.
Сколько у зенита и Ростова.
Без Вара там бы и Половины не было.
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Пара Соль Ка
Мне кажется, что Зарема и Егоров должны друг друга понять, потому что они говорят на одном быдляческом языке..)

Салихова: «Хватит жевать сопли и быть терпилами!»
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Дмитрий9779
На хамство хамством ответил.
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fil_spb
С одной стороны грубо конечно. С другой стороны ответ на привычном Федунихе языке. Она сама именно его и использует. Вот сама и нарвалась.
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