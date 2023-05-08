Владимир Быстров: «У «Спартака» «болезнь Заремы» – постоянные намеки на судейство. Синдром даже на детском уровне передается, играют «спартачи» маленькие, и мамашка кричит: «Судья – пидо...»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи детский футбол брань Зарема Салихова Футбол

Владимир Быстров рассказал о влиянии критики судей со стороны Заремы Салиховой на футбол.

«У «Спартака» «болезнь Заремы». Ну когда Зарема постоянно намекает, что судьи – это просто... Думаете, на игроках это не отражается? Конечно, отражается.

Я занимаюсь сейчас немножко [работой с] детьми, и «синдром Заремы», «болезнь Заремы» передалась даже мамашкам. Мы идем, играют малыши, и стоит мамашка. Судья свистит, как раз-таки «спартачи» маленькие играют. И мамаша кричит: «Судья – пидо…»

Дети мимо идут, в шоке. Плачут, бегут. Папаша рядом стоит: «Да не переживайте вы, это судья все виноват».

Даже на детском уровне это все передается, хотя они играют пять на пять на маленькие воротики, и вместо линий у них фишки.

Она [Зарема] постоянно ноет, это не идет на пользу. Даже на таком уровне, малышей, это передается. Нет бы молчать…

Я бы ей в рот дал, этой мамашке, свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовала, как это на вкус, хорошо или плохо, так она бы обосралась через пять минут! А она стоит там смелая: «Судья! Да ты не понимаешь!» — сказал экс-полузащитник «Зенита».

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103 комментария

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whereissuso
>>Я бы ей в рот дал, этой мамашке,
Ну спортс, вы чего, такой заголовок пропадает
+269
-8
+261
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Пирс Морган
Последний абзац - это нечто просто, особенно начало)
+127
-4
+123
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Араик Оганесян
у Спартака "болезнь Заремы". я бы ей в рот дал, этой мамаше
+97
-6
+91
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rasso
В зависимости от контекста, Быстров то экс-игрок Зенита, то экс-игрок Спартака)
+52
0
+52
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Красная стрела
Быстров это кадр🤣такого еще акробата не было на нашем тв😵‍💫😵‍💫😵‍💫
+55
-7
+48
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Барсик91
Ответ Пирс Морган
Последний абзац - это нечто просто, особенно начало)
Я лучше еще не видел))
+37
-2
+35
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Lampo
Мне одному показалось, что Володька на Матч ТВ приходит экспертить после грамм так 200 крепенького. Какой-то он агрессивный, кидается на всех
+37
-2
+35
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Дядя Вадя
Ответ Пирс Морган
Последний абзац - это нечто просто, особенно начало)
Странно, что Спортс в заголовок не выделил его 😂
+30
-2
+28
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blaugrano
Быстров - лучший кадр на Матч-тв. Даже лучше Григоряна.
+28
-3
+25
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Lampo
Мне одному показалось, что Володька на Матч ТВ приходит экспертить после грамм так 200 крепенького. Какой-то он агрессивный, кидается на всех
Флэшбэки из "Голубой устрицы" не дают покоя.
+30
-8
+22
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Кеша
Быстров прав . Я частенько смотрю футбольные матчи юниоров в живую. Так женщины «разбираются» в футболе больше тренера( кого куда поставить из пацанов) и больше судьи. Порой, смешно слышать , а порой «уши вянут». В хоккее все не так. Но тоже обидки у женщин есть на судей, но к тренеру не лезут. И не оскорбляют никого. Весело болеют в хоккее , молодцы . В хоккее многие женщины знают правила неплохо. Ну это 14-15 летних пацанов родители - что называется уже на опыте .
+18
-3
+15
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sob4kin.s@yandex.ru
Знатно Володька подорвал спартаковских
+34
-19
+15
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Алексей Смолин
Почему все хотят дать в рот Зареме?
+18
-5
+13
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1футбол1
Ответ Marduhai
Хороший парень Володя; говорит то, что думает, а не хитрожопит как Аршавин. Но не догоняет Володя главного в той линии, которую ведет Зарема и подтекст которой должен понимать современный аналитик. Да, Зарема часто говорит о судействе, но главный объект критики у неё значительно важнее - это система организации и управления российским футболом. Порочная, поскольку вместо наличия РФС как органа общественной организации, действующего на демократических принципах, страна годами имеет питерских назначенцев. Эти деятели от Вертикали и определяют у нас места команд, с постоянным водружением Зенита во главе, а также кого и на какие еврокубки запускать, Интрига напрочь убита, первенство превращено в фикцию, а использование судей - это лишь способ реализации этой тупой авторитарной линии, которая опустила клубы и сборную на задворки мировых рейтингов. Так что не о малышах идёт речь, а о взрослых дядях и пора тебе, Володя, это понять...
Это Вы красиво расписали. Но есть одно "Но". Почему Зарема не выступает с гневными тирадами про судей, когда судьи в открытую помогают Спартаку? Дают липовые пенальти не удаляют Соболева? Как то однобоко получается.
+13
-1
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Максим Заворин
Вы назовёте слово сразу или будем угадывать по буквам?)
+11
0
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sega megabitovich
Ответ несахар
бубнова не хватает
да, Викторыч мочил всех нещадно... кайфовые были эфиры ещё на спортбоксе 🤭
+9
-1
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SPB Patriot
Володька дело говорит. Особенно про рот.
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Шухрат Казыев
Правильно сказано про Спартак.
+11
-5
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несахар
Ответ blaugrano
Быстров - лучший кадр на Матч-тв. Даже лучше Григоряна.
бубнова не хватает
+6
-1
+5
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heathen
так у них сейчас новая уже болезнь "уберите легов из Зенита!"
потом будет "уберите легов из МС, Реала, ПСЖ, Барселоны, а то они хорошо играют. Ахаха ))
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Константин Эсперов
Алло ,это Володька, вы даёте мамашам на вкус в рот попробовать ?
+5
-1
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Celsius
Ответ Филипп Юзбашев
Какой то чересчур… тут нет ничего файлового и веселого. Мне очень жаль, но Питер точно не культурная столица. Одни нарки и бары. И Володька отличный продукт этого города.
Если ты ходишь исключительно по барам и наркопритонам, то это характеризует только лично тебя, а вовсе не город, где ты находишься.
"Свинья везде грязь найдет" (русская народная поговорка).
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S.S.S.R.
Дайте зареме в рот свисток, пусть она судит. Хотя она не раз свистела.
+4
0
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Alon Raven
Ответ Lampo
Мне одному показалось, что Володька на Матч ТВ приходит экспертить после грамм так 200 крепенького. Какой-то он агрессивный, кидается на всех
А ты сам попробуй с идиотами поработать.. Как тут не быть агрессивным, когда вокруг идиоты, мнящие себя гением? Я бы всем выписал порцию свинца...
+8
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Мужанов Дмитрий Александрович
Давал бы уже и Зареме сразу что ли)
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