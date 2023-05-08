Владимир Быстров: «У «Спартака» «болезнь Заремы» – постоянные намеки на судейство. Синдром даже на детском уровне передается, играют «спартачи» маленькие, и мамашка кричит: «Судья – пидо...»
Владимир Быстров рассказал о влиянии критики судей со стороны Заремы Салиховой на футбол.
«У «Спартака» «болезнь Заремы». Ну когда Зарема постоянно намекает, что судьи – это просто... Думаете, на игроках это не отражается? Конечно, отражается.
Я занимаюсь сейчас немножко [работой с] детьми, и «синдром Заремы», «болезнь Заремы» передалась даже мамашкам. Мы идем, играют малыши, и стоит мамашка. Судья свистит, как раз-таки «спартачи» маленькие играют. И мамаша кричит: «Судья – пидо…»
Дети мимо идут, в шоке. Плачут, бегут. Папаша рядом стоит: «Да не переживайте вы, это судья все виноват».
Даже на детском уровне это все передается, хотя они играют пять на пять на маленькие воротики, и вместо линий у них фишки.
Она [Зарема] постоянно ноет, это не идет на пользу. Даже на таком уровне, малышей, это передается. Нет бы молчать…
Я бы ей в рот дал, этой мамашке, свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовала, как это на вкус, хорошо или плохо, так она бы обосралась через пять минут! А она стоит там смелая: «Судья! Да ты не понимаешь!» — сказал экс-полузащитник «Зенита».
Ну спортс, вы чего, такой заголовок пропадает
потом будет "уберите легов из МС, Реала, ПСЖ, Барселоны, а то они хорошо играют. Ахаха ))
"Свинья везде грязь найдет" (русская народная поговорка).