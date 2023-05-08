Зарема об РПЛ: «Можно сколько угодно приглашать судей на чай с печенюшками, это не работает! Когда надо – сделают по установке свыше»
Зарема Салихова намекнула на нечестность судей в Мир РПЛ.
«Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает!
Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» (2:3). В первом тайме защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, но главный арбитр игры Павел Кукуян решил не назначать пенальти.
Затем хавбек Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника Романа Зобнина в центре поля перед вторым голом петербуржцев – нарушение также не было зафиксировано.
После матча «Спартак» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.
Зарема Салихова: «Спартак» легко победил бы «Зенит» при нормальном судействе. Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали и звания почетных граждан Петербурга»
Салют в честь чемпионства Зенита, Зарема устроила знатный, конечно, второй день бабахает. Жалко Федуна, если он это дома постоянно выслушивает.
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Интересно, что СЭКС об этом пишет, как о факте, хотя наступа там не было в принципе. Ничего нового.
Когда надо – наклонюсь пониже»
Да и в целом успокойте тетеньку. А то она сейчас на эмоциях, кроме подкармливания судей красно-белыми печенюшками, и всю остальную спартаковскую грязь сдаст.
В ином же случаю - просто понос
В матче Спартак Динамо все видели, что именно так
У нас судьи просто судить не умеют, и правила меняются каждую неделю. Не только для Зенита со Спартаком, для всех клубов...
Дамочка открытым текстом сообщила, что всенародный "Спартак" пытался подкупить судей, чтобы удержаться хотя бы на втором месте.