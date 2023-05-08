Зарема об РПЛ: «Можно сколько угодно приглашать судей на чай с печенюшками, это не работает! Когда надо – сделают по установке свыше»

Зарема Салихова намекнула на нечестность судей в Мир РПЛ.

«Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает!

Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

В 26-м туре Мир «Спартак» уступил « » (2:3). В первом тайме защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, но главный арбитр игры решил не назначать пенальти.

Затем хавбек Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника Романа Зобнина в центре поля перед вторым голом петербуржцев – нарушение также не было зафиксировано.

После матча «Спартак» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.

Зарема Салихова: «Спартак» легко победил бы «Зенит» при нормальном судействе. Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали и звания почетных граждан Петербурга»