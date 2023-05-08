Зарема об РПЛ: «Можно сколько угодно приглашать судей на чай с печенюшками, это не работает! Когда надо – сделают по установке свыше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Павел Кукуян Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова намекнула на нечестность судей в Мир РПЛ.

«Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает!

Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» (2:3). В первом тайме защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, но главный арбитр игры Павел Кукуян решил не назначать пенальти.

Затем хавбек Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника Романа Зобнина в центре поля перед вторым голом петербуржцев – нарушение также не было зафиксировано.

После матча «Спартак» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.

Зарема Салихова: «Спартак» легко победил бы «Зенит» при нормальном судействе. Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали и звания почетных граждан Петербурга»

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крэнг
Интересно, она сама поняла, что призналась?😂
+109
-4
+105
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Efimov
Т.е по её мнению за чай с плюшками судьи должны судить автоматом против другой команды ? или какая логика?)
+74
-1
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
Зря вы так увлеченно ее постите. Ну проведи серию из 10 матчей Зенит-Спартак, пригласи судей английских на контракт под эти матчи, результат будет печален для Спартака. Для Зенита сейчас нет равных в стране. И списывать сие на продажность местных судей - признать свою глупость
+58
-1
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
Фатима даже не стесняется, что Спартак заряжал чаем судей на предвзятось
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Крэнг
Интересно, она сама поняла, что призналась?😂
Зарема и «сама поняла» - хорошая шутка вообще )))
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Уууу сюки, мы им чай с печенюшками, а нам против Зенита не подсуживают, с остальными подсуживают, а против Зенита - нет. Непорядок, нужно другие печенюшки покупать.

Салют в честь чемпионства Зенита, Зарема устроила знатный, конечно, второй день бабахает. Жалко Федуна, если он это дома постоянно выслушивает.
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ Вечно в бане
Уууу сюки, мы им чай с печенюшками, а нам против Зенита не подсуживают, с остальными подсуживают, а против Зенита - нет. Непорядок, нужно другие печенюшки покупать. Салют в честь чемпионства Зенита, Зарема устроила знатный, конечно, второй день бабахает. Жалко Федуна, если он это дома постоянно выслушивает.
Я прям представил, как Федун дома ест, спит, работает, а рядом ходит Зарема и бубнит - Газпром, заговор, судьи, фыр фыр.
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Спалила Спартак, выходит, что приглашали для того, чтобы повлиять на судей)
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Иногда природное любопытство тянет спросить(у Вселенной, там, или просто самого себя) "Как в параноидальный мир красно-белого делирия, заполненного масонами и розенкрейкерами, вписывается пенальти на 85 минуте?", но тут же лавкрафтианский опыт общения с носителями борща и духа одёргивает "Не надо. Есть вещи, которых лучше не знать!".
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Old Vyaine
" В первом тайме защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, но главный арбитр игры Павел Кукуян решил не назначать пенальти."
__________________

Интересно, что СЭКС об этом пишет, как о факте, хотя наступа там не было в принципе. Ничего нового.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Зарема о знакомстве с Федуном: «Можно сколько угодно приглашать мужика на чай с печенюшками, это не работает!
Когда надо – наклонюсь пониже»
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Почему Зулейха закрывает глаза на то, что ни первого гола Спартака, ни наступа Ренана на ногу Бальде не должно было быть по правилам игры, так как задолго до того Бальде должен был получить прямую красную карточку за акцентированный удар ногой по спине лежащего Клаудиньо? Выходит, что закрытое чаепитие с печеньками всё же даёт свои плоды...
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Скажите уже кто-нибудь Зареме что Спартак в 15 очках (вчера было 12) от Зенита. О каких "когда надо", установках она вообще бредит, если Спартак даже спину Зенита не видит, только оседающую после забега Зенита к золоту пыль глотает, так далеко тот оторвался.
Да и в целом успокойте тетеньку. А то она сейчас на эмоциях, кроме подкармливания судей красно-белыми печенюшками, и всю остальную спартаковскую грязь сдаст.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Slobodskikh
Почему, когда убивают соперников Спартака, от этой дамы из под стола - ни слова не дождёшся?
В ином же случаю - просто понос
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Очередной прорыв спартаковского духа. И опять какие-то лозунги и причитания "это всё они", "все знают" и "кто не понял, тот поймёт" без какой-либо конкретики. Скучно
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amadeus_amadeus
Все правильно
В матче Спартак Динамо все видели, что именно так
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Alex Slobodskikh
Почему, когда убивают соперников Спартака, от этой дамы из под стола - ни слова не дождёшся? В ином же случаю - просто понос
Вообще-то, были слова. После судейского убийства соперников Спартака, Зарема нагло глумится с комментариями о том, что "судейство было офигительное" и "оказывается в России умеют судить".
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serega T
Я не понимаю претензий Спартака к судье! Спартак 100% обосрался с первыми двумя пропущенными голами, плюс в их пользу был поставлен пенальти. В данном случае Спартак сам просрал этот матч, и судьи тут не причем.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Ну что за бред. Судья поставил пенальти в ворота Зенита на 88 минуте. Мог не ставить, пенальти был неоднозначным.
У нас судьи просто судить не умеют, и правила меняются каждую неделю. Не только для Зенита со Спартаком, для всех клубов...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1футбол1
Судей на чай с плюшками пригашали в матче с Динамо, Краснодаром, Ростовом плюшки сработали. На матч с Зенитом плюшки закончились👍👍👍👍👍
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ага 20 лет во всем виноваты судьи, а что ее мужинек удавил клуб и 20 тренеров поменял виноват Кукуян????? Сказочные конечно… он и она
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl_Ivanovich
Что в народном "Лукойле" денюшки закончились - только на чай с плюшками и хватает?!
Дамочка открытым текстом сообщила, что всенародный "Спартак" пытался подкупить судей, чтобы удержаться хотя бы на втором месте.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Напомню, что Спартак только весной пробил 9 пенальти, а Зенит за весь сезон 7 штук. Но им всё-равно мало и они ноют, что на Бальде был пенальти.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sem_odin
У нее видимо в договоре прописано, что кляп можно вынимать только в момент, когда в пользу Спартака не ошиблись
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Зарема человек-самодур. Провокация и троллинг для нее основа диалога. Если не обращать это внимание, она займет своё законное место под плинтусом.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий