Быстров о «Спартаке»: «Ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение, а не в том, что чудак Дуарте безрассудно летит в ногу. А Соболев плачет, что Малком ему что-то говорит»

Владимир Быстров раскритиковал Александра Соболева за жалобы на Малкома.

«Зенит» в 26-м туре Мир РПЛ одолел «Спартак» (3:2) и стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

«Болельщики « » сейчас ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение. То есть они не видят причины в том, что у них безрассудно просто чудак [Дуарте] летит в ногу спокойненько. И [для них] это нормально!

То есть плачет, обиделся на , что они ему что-то говорят. Так вот мяч! С мячом вырви ноги.

Я удивляюсь. Гарику [ ] кто-нибудь в «Спартаке» что-нибудь сказал — через минуту он бы лежал в ауте вместе с мячом и уже никогда бы ничего не говорил», – заявил бывший полузащитник « ».

Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»

«Спартак» почти испортил праздник «Зениту»: схема-трансформер Абаскаля и мощь на стандартах