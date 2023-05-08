Быстров о «Спартаке»: «Ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение, а не в том, что чудак Дуарте безрассудно летит в ногу. А Соболев плачет, что Малком ему что-то говорит»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Игорь Денисов премьер-лига Россия Малком Александр Соболев Алексис Дуарте Футбол

Владимир Быстров раскритиковал Александра Соболева за жалобы на Малкома.

«Зенит» в 26-м туре Мир РПЛ одолел «Спартак» (3:2) и стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

«Болельщики «Спартака» сейчас ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение. То есть они не видят причины в том, что у них безрассудно просто чудак [Дуарте] летит в ногу спокойненько. И [для них] это нормально!

То есть Соболев плачет, обиделся на Малкома, что они ему что-то говорят. Так вот мяч! С мячом вырви ноги.

Я удивляюсь. Гарику [Денисову] кто-нибудь в «Спартаке» что-нибудь сказал — через минуту он бы лежал в ауте вместе с мячом и уже никогда бы ничего не говорил», – заявил бывший полузащитник «Зенита».

Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»

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105 комментариев

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Не уверен!!
Всем вроде все очевидно. Удаление чистое. Но прям перед 2 голом была чистая пенка. Но вар это не захотел увидеть, а фол на красную против Зенита вар сразу увидел.
+71
-41
+30
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Пользователь Huawei
Удаление Дуарте большой погоды не сыграло, как и общение Соболя с кем-то, а вот слепость судьи и вар реально повлияло на результат.
+40
-20
+20
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Александр Жердин
Ответ Не уверен!!
Всем вроде все очевидно. Удаление чистое. Но прям перед 2 голом была чистая пенка. Но вар это не захотел увидеть, а фол на красную против Зенита вар сразу увидел.
Зато когда лежащего Клаудиньо в спину ногой ударили, это что не КК? И ВАР промолчал, и судья не увидел?
+44
-25
+19
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Владимир Дмитриев
Смешной Володька. Думает, что он прадоруб,, а по сути хамоватое быдло!
+13
-3
+10
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Юрий Кечко
Соболев плачет что ему Малком что то говорит , но они общаются на разных частотах
+25
-19
+6
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KOTOV71
Ответ Sivtsevv1991
это уже не секрет все прекрасно знают что зенит тянут за уши весь рфс, но такие личности как быстров радимов и прочие не до умки прекрасно зная это начинают говорить об честности чемпионата... тьфу на весь этот газпромовский цирк
" ..Зенит тянут за уши.."))))) очень смешно, учитывая,что это выражение использует болельщик Спартака!
+7
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Owen_the_Simple
Ответ Не уверен!!
Всем вроде все очевидно. Удаление чистое. Но прям перед 2 голом была чистая пенка. Но вар это не захотел увидеть, а фол на красную против Зенита вар сразу увидел.
Иногда вспоминаю, как болельщики и "эксперты" Спартака обосновывали существование заговора тем фактом, что судья не идёт смотреть повторы тех эпизодов, которые кажутся им сомнительными.
А потом РФС им на пальцах вынужден был объяснять, что там есть комната отдельная с людьми, которые смотрят все повторы. Каждый раз смешно, как в первый.
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Голубой лев
Ответ Сергей К
Ой, блин, не жалуйся!) 5 чемпионств подряд, вторая звезда... Но что-то коробит...) минусы...
Меня не коробит. Все по делу. При 15 очках разницы мне бы стыдно рот было открывать, но я и не спартач.
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Голубой лев
Ответ Сергей К
Очень показательно количество минусов... )
И как это показательно? Меня ваша секта тоже минусит, но тут страдает один спартач, срочно на главную. Пока из вас не выветрится это пафосное дерьмоъ, вы и будете шапито на потеху публики.
+7
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Abriel
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
При том фол на Малкоме в начале матча никто не смотрел, а спартаку минут десять разглядывали лишь бы пенальти назначить.
Ещё Погребняк сказал - Спартк умеет с судьями работать!
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Vito74
Ответ Не уверен!!
Всем вроде все очевидно. Удаление чистое. Но прям перед 2 голом была чистая пенка. Но вар это не захотел увидеть, а фол на красную против Зенита вар сразу увидел.
Не было там никакой пенки, Ренан на траву наступил. Фол на Зобнине был. Итого, в сухом остатке мы имеем, что Спартак проиграл из-за того, что судья проморгал один фол в центре поля.
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Shast
Ответ LAOWAI
хны-хны еще долго будут рассказывать сами себе , какие они крутые и какие все вокруг плохие , особенно судейки )))) Видать чай ихний )не от каждого судьи помогает !
Ихний? Ты в школу вообще ходил?
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Ххх Ххх
Кто нибудь может вспомнить когда спартак проиграл и не стал искать виноватых в своё оправдание)) собрали команду нытиков и около плавающие такие же что не маловажно)) одно болото
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Пользователь Huawei
Ответ Голубой лев
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Вы не ответили на вопрос.
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xyg2rdwzx4
Спартак как известная субстанция, в которую наступишь, а потом неделю до следующего тура как будто субстанцию эту с обуви пытаешься стереть. После игр с ним вечно скандалы разборки. У Карпина удаление, с Краснодаром разборки, драки с Зенитом, дельфин и уголовник эти, какие то чаепития с судьями..
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pyritanza
Ответ Vito74
Не было там никакой пенки, Ренан на траву наступил. Фол на Зобнине был. Итого, в сухом остатке мы имеем, что Спартак проиграл из-за того, что судья проморгал один фол в центре поля.
Учитывая, что Зобнин сам замедлился после ускорения аккурат перед Кузяевым(то есть не продолжил бежать с с набранной скоростью, а дождался Далера), то это даже и не фол
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Abriel
володька, ты зачем усы сбрил, дурик?! (с)
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владимир семенов
Терпите вам осталось лет 11 до следующего чемпионства,ведь один раз 16 лет у вас
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Иван Иванов
Ответ Shast
Ихний? Ты в школу вообще ходил?
Он ходил два дня. Букварь скурил и бросил (не курить, а школу)))
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Голубой лев
Ответ sergei_saenko77@mail.ru
Вопрос, перед этим ни судья не вар не видит нарушение правил? Зато нарушение против игроков Зенита аж целый консилиум? Вопрос это закон нарушения правил Зенита не замечать???
В смысле не видит?
На 88 пендаль Зениту. Или это не считается? По мне, там ничего очевидного. Чистяков был первый на мяче, потом попал, канеш, но то потом
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SM40
Ответ Shast
Ихний? Ты в школу вообще ходил?
Послезавтра пойдёт.
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Андрей Климов
Только почему то сегодня игроку локо за такое же нарушение дали желтую, притом что реф один и тот же был
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Пользователь Huawei
Ответ Голубой лев
Погуглить? Ахаха. Сам гугли свои фейки.
Всё с тобой ясно.
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Owen_the_Simple
Ответ ДжангоБум
Да мы уже давно привыкли. А вы все ноете, что мы ноем :)
Да я только рад вашему нытью. Продолжайте.
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sergei_saenko77@mail.ru
Ответ Голубой лев
Какие трактовки? Сыграл в мяч. Что опять не так?!
Вам там играть можно , а другим назначают пенальти
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