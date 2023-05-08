Быстров о «Спартаке»: «Ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение, а не в том, что чудак Дуарте безрассудно летит в ногу. А Соболев плачет, что Малком ему что-то говорит»
Владимир Быстров раскритиковал Александра Соболева за жалобы на Малкома.
«Зенит» в 26-м туре Мир РПЛ одолел «Спартак» (3:2) и стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
«Болельщики «Спартака» сейчас ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение. То есть они не видят причины в том, что у них безрассудно просто чудак [Дуарте] летит в ногу спокойненько. И [для них] это нормально!
То есть Соболев плачет, обиделся на Малкома, что они ему что-то говорят. Так вот мяч! С мячом вырви ноги.
Я удивляюсь. Гарику [Денисову] кто-нибудь в «Спартаке» что-нибудь сказал — через минуту он бы лежал в ауте вместе с мячом и уже никогда бы ничего не говорил», – заявил бывший полузащитник «Зенита».
Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»
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А потом РФС им на пальцах вынужден был объяснять, что там есть комната отдельная с людьми, которые смотрят все повторы. Каждый раз смешно, как в первый.
На 88 пендаль Зениту. Или это не считается? По мне, там ничего очевидного. Чистяков был первый на мяче, потом попал, канеш, но то потом