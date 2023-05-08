«Кукуян отработал нормально, даже хорошо. Удаление Дуарте – стопроцентное, пенальти в ворота «Зенита» справедливый». Мостовой о судействе

Александр Мостовой оценил работу судьи Павла Кукуяна на матче «Зенит» – «Спартак».

Петербуржская команда одержала победу со счетом 3:2 в 26-м туре Мир , досрочно оформив чемпионство.

«Я с настороженностью смотрел матч « » – « » после последних грубых судейских ошибок. Но считаю, что отработал нормально. Я бы даже сказал, что хорошо. Удаление Дуарте – стопроцентное. Он еще должен был подойти к Малкому и извиниться: у него могла быть страшная травма. Пенальти в ворота «Зенита» справедливый.

В первом тайме был спорный момент с неназначенным одиннадцатиметровым на Бальде. Для меня – именно по-футбольному – это не пенальти. Я много раз об этом говорил и возмущался: защитник ставит ногу перед прострелом и случайно по инерции совершает наступ. Судьи ошибаются, потому что не знают, как трактовать игровые моменты.

Судить надо по-футбольному. Понятно, что арбитрам тяжело: они в футбол не играли. Но хоть какой-то градус должен же быть. Идет борьба в середине поля – контакты, стыки, но футболист стоит на ногах. А в штрафной при точно такой же борьбе он берет и падает. Почему? Потому что он знает, что здесь могут дать пенальти. Вот и все», – сказал бывший полузащитник сборной России.