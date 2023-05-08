«Кукуян отработал нормально, даже хорошо. Удаление Дуарте – стопроцентное, пенальти в ворота «Зенита» справедливый». Мостовой о судействе

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Павел Кукуян Алексис Дуарте Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой оценил работу судьи Павла Кукуяна на матче «Зенит» – «Спартак».

Петербуржская команда одержала победу со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ, досрочно оформив чемпионство. 

«Я с настороженностью смотрел матч «Зенит» – «Спартак» после последних грубых судейских ошибок. Но считаю, что Кукуян отработал нормально. Я бы даже сказал, что хорошо. Удаление Дуарте – стопроцентное. Он еще должен был подойти к Малкому и извиниться: у него могла быть страшная травма. Пенальти в ворота «Зенита» справедливый.

В первом тайме был спорный момент с неназначенным одиннадцатиметровым на Бальде. Для меня – именно по-футбольному – это не пенальти. Я много раз об этом говорил и возмущался: защитник ставит ногу перед прострелом и случайно по инерции совершает наступ. Судьи ошибаются, потому что не знают, как трактовать игровые моменты.

Судить надо по-футбольному. Понятно, что арбитрам тяжело: они в футбол не играли. Но хоть какой-то градус должен же быть. Идет борьба в середине поля – контакты, стыки, но футболист стоит на ногах. А в штрафной при точно такой же борьбе он берет и падает. Почему? Потому что он знает, что здесь могут дать пенальти. Вот и все», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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14 комментариев

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Тиджани Бабангида
Это суждение Мостового на редкость здравое и объективное
+28
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+21
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Glukinho
странный мостовой, даже как-то неуютно
+22
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Ильдар Фарукшин
Может мы что то не знаем. Может вне брачный отец другого Мостового 😊😊😊
+10
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+6
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Не уверен!!
Хорошо отработал, и ничего не увидел, это как? Все что мог он пропустил. Только из-за вар изменил свое решение
+2
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Виталий
Мостовой лучше всех зрит , а всё потому что он играл в футбол )
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Ak4705
Хотели бы засудить, не поставили бы точку, в конце матча.
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Сергей К
Александр Мостовой родился в Ленинградской области.
"Вне брачный" пишется слитно... )
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Алексей Минин
Даже непривычно)
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Temma
Если б ещё удар Бальде в спину лежащего Клауда упомянул, то точно подмена Мостового!
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lazar
Да такие как этот или с Крыльями на Кузяеве ставить не надо. Ладно если игрок мог эпизод дальше играть или там была явно грубая игра, пол ноги оторвали. А тут чуть наступили, все валятся и ждут пенальти.
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Typucm1
Ответ lazar
Да такие как этот или с Крыльями на Кузяеве ставить не надо. Ладно если игрок мог эпизод дальше играть или там была явно грубая игра, пол ноги оторвали. А тут чуть наступили, все валятся и ждут пенальти.
Кузяев, вообще-то, не валялся и на пенале не настаивал....
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