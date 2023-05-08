Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»

Александр Мостовой оценил удаление Алексиса Дуарте в матче с «Зенитом» (2:3) в Мир РПЛ.

На 73-й минуте защитник «Спартака» получил красную карточку после подката в борьбе с Малкомом.

– Перед сезоном 90 процентов людей говорили, что чемпионом станут питерцы. Они и стали, уровень иностранцев там намного выше. Ну вот вам и результат, так и будет продолжаться, пока там находятся Малком и прочие товарищи.

« » терпел, сравняли, ну и в конце такой залетел. «Спартак» мог додавить, лез вперед даже в меньшинстве.

– Что скажете по судейству?

– Ну, я не так категоричен, как многие.

Остановлюсь на , он сейчас просто должен пойти и извиниться перед за фол, плюс бразилец точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу, – сказал экс-игрок сборной России.