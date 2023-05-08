Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Алексис Дуарте Футбол

Александр Мостовой оценил удаление Алексиса Дуарте в матче с «Зенитом» (2:3) в Мир РПЛ.

На 73-й минуте защитник «Спартака» получил красную карточку после подката в борьбе с Малкомом.

– Перед сезоном 90 процентов людей говорили, что чемпионом станут питерцы. Они и стали, уровень иностранцев там намного выше. Ну вот вам и результат, так и будет продолжаться, пока там находятся Малком и прочие товарищи.

«Спартак» терпел, сравняли, ну и в конце такой залетел. «Спартак» мог додавить, лез вперед даже в меньшинстве.

– Что скажете по судейству?

– Ну, я не так категоричен, как многие.

Остановлюсь на Дуарте, он сейчас просто должен пойти и извиниться перед Малкомом за фол, плюс бразилец точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу, – сказал экс-игрок сборной России.

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67 комментариев

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Алексей Петров
Царь прав тут на все 100
+59
-9
+50
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1футбол1
В Мостовом два Царя живёт. Адекватный который редко появляется и не адекват.
+41
-2
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Hong Kil
Если бы заремские каждый раз извинялись за подлость, то прощенное воскресенье было бы каждый день.
+48
-22
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Caerly
Ответ Mr.Hahn
Да обычный игровой фол. Хотел выбить мяч в подкате, но Малком в последний момент грамотно укрыл мяч левой ногой, в которую и пришёлся удар. Удаление по делу.
Подкат на такой высоте это безумие
+29
-7
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ 1футбол1
В Мостовом два Царя живёт. Адекватный который редко появляется и не адекват.
Все зависит от того успел опрокинуть рюмку уже или нет.
+9
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BaltikaSPb
Ответ Mr.Hahn
Да обычный игровой фол. Хотел выбить мяч в подкате, но Малком в последний момент грамотно укрыл мяч левой ногой, в которую и пришёлся удар. Удаление по делу.
Ага, хотел выбить мяч..
Вместе с ногами
После таких подкатов менее везучие игроки вообще заканчивают с футболом
+14
-5
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KOT_B_yHTAX
Дуарте это конечно топ трансфер)
+8
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korablev
«… так и будет продолжаться, пока там находятся Малком и прочие товарищи …»
Почему вариант, что другие клубы начнут играть лучше относительно самих себя нынешних даже не рассматривается? Они не должны прогрессировать, что ли? Обязательно Зенит должен рухнуть, другие подняться не могут?
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Юрий Кечко
Ответ Pueblo
Фол, конечно, жесткий... А на счёт извинения... Перед Соболевым за попадание мячом в лицо тоже никто не извинился, хотя тут еще больше напрашивалось. Начало игры, эмоции еще не разгорелись, случайно попал - подойди, извинись. Время было, желания не было.
Ты реально это сравниваешь ?
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Евгений Громов 22
Ответ 1футбол1
В Мостовом два Царя живёт. Адекватный который редко появляется и не адекват.
Адекватный не нужен , нужно шоу . Аудитория любит когда кто-то другой , тем более известный , выглядит глупее их . Александр не стесняется зарабатывать на этом , его право.
+5
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NIK7478
Конченного Дуарте нужно выгнать из команды. Что у этого человека в голове?!
+6
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rej1sta
Ответ Spiker1606
А что скажешь насчёт Гави? У него в каждом матче такие подкаты, но при этом он не получает красные карточки.
Не надо врать, сразу видно, что увидел аватарку и решил накинуть. Гави грубоват, но так он не подкатывается.
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Coodesnik
Ответ Павел Ермаков
Извиняться надо,если порвал бы.
На собственном г ей опыте рассказываешь?
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Coodesnik
Ответ Spartakus1984
Саш,можешь идти вместе с судьями и Малкомом........,надеюсь тебя в Спартаке не будет никогда больше, ни в каком качестве.
Надеюсь вашего нытья, несправедливости и подлости больше никогда не будет. Берите олицетворение вашего клуба зарему и катитесь куда подальше.
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jdrk
Ответ Mr.Hahn
Да обычный игровой фол. Хотел выбить мяч в подкате, но Малком в последний момент грамотно укрыл мяч левой ногой, в которую и пришёлся удар. Удаление по делу.
Почитал бы от тебя комментарий, если бы это был игрок Спартака
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Coodesnik
Ответ Ильдар Фарукшин
Осталось только на колени встать 😊😊😊. Вчера все бразилы лежали. Особенно" новые русские "
Так на колене спортачек и встает перед Зенитом последние ,лет 13
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amadeus_amadeus
Ответ СИ
Желтая и то была с нятягом. Своё видение на происходящее на футб поле и Мастер класс для судей: Шёл процесс подката в мяч, а Малком поставил уже в процессе подката свою ногу между мячом и бутсами игрока спартака и вовремя убрал ногу от столкновения касания и которое столкновение сам же Малком и пытался изобразить . Но столкновения касания на фол щне было а за то что Малком театрально кувыркался на травке а потом встал и бодро побежал судья должен был Малкому показать красную а он показал красную игроку спартака. Судейство полный зашквар - второй гол в ворота спартака был забит после двух нарушений игроков Зенита в течение 15 секунд предшествующего голу. Одно нарушение тянуло на красную - игрок Зенита наступил шипами на ногу игрока спартака. В начале второго тайма был назначен угловой в сторону спартака которого я считаю не было. Соболева свалили в штрафной Зенита и даже не было вара чтобы разобраться и назначить пенальти в ворота Зенита. И вопрос - зачем все это судейство ? Все уже давно знали что Зенит будет чемпионом. Так зачем такая спешка с назначением чемпиона? Игра была слабенькая ошибок море с обеих сторон. А учитывая что играли ключевую игру лидеры РПЛ - делаю свои выводы - лига РПЛ очень слабенькая.
Через 20 минут уже можно взять бухла
Может, полегче станет
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Северный болельщик
Дуарте включит Погатеца, но обошлось!
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57s6w79qhh
Что есть то есть. Карточка красная и никаких разговоров. Но то что там пенка была перед голом, это тоже 100%.
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Андрей Морозов
Дуарте сам перекрестился, уходя.
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mancity111
Ответ Евгений Громов 22
Адекватный не нужен , нужно шоу . Аудитория любит когда кто-то другой , тем более известный , выглядит глупее их . Александр не стесняется зарабатывать на этом , его право.
Думаю, он не играет)
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Евгений Цыбулин
Ответ 1футбол1
В Мостовом два Царя живёт. Адекватный который редко появляется и не адекват.
Две или три личности)Вот,адекватная вылезла на поверхность-но это ненадолго)))
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Петр Васильев
Ответ igor.igorev
В какой школе учат говорить ПИТЕРЦЫ? Это звучит как если на москвичей говорить МОСКАЛИ.
На периферии так и говорят
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Spiker1606
Ответ BaltikaSPb
Ага, хотел выбить мяч.. Вместе с ногами После таких подкатов менее везучие игроки вообще заканчивают с футболом
Ещё ни один не закончил. Такие подкаты почти в каждом матче, а у Гави такие подкаты в каждом матче, но он не получает красные карточки.
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HRYNDEL
Кто вообще такое чудо купил в Спартак уж не Зарема ли сама!!!
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