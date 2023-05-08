Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»
Александр Мостовой оценил удаление Алексиса Дуарте в матче с «Зенитом» (2:3) в Мир РПЛ.
На 73-й минуте защитник «Спартака» получил красную карточку после подката в борьбе с Малкомом.
– Перед сезоном 90 процентов людей говорили, что чемпионом станут питерцы. Они и стали, уровень иностранцев там намного выше. Ну вот вам и результат, так и будет продолжаться, пока там находятся Малком и прочие товарищи.
«Спартак» терпел, сравняли, ну и в конце такой залетел. «Спартак» мог додавить, лез вперед даже в меньшинстве.
– Что скажете по судейству?
– Ну, я не так категоричен, как многие.
Остановлюсь на Дуарте, он сейчас просто должен пойти и извиниться перед Малкомом за фол, плюс бразилец точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу, – сказал экс-игрок сборной России.
Вместе с ногами
После таких подкатов менее везучие игроки вообще заканчивают с футболом
Почему вариант, что другие клубы начнут играть лучше относительно самих себя нынешних даже не рассматривается? Они не должны прогрессировать, что ли? Обязательно Зенит должен рухнуть, другие подняться не могут?
Может, полегче станет