«Зенит» можно сравнивать с «Баварией» и «ПСЖ». Конкурировать с ними можно, если у них будет мало легионеров при большинстве русских». Семшов о 5-м чемпионстве питерцев подряд
Игорь Семшов назвал «Зенит» аналогом «Баварии» и «ПСЖ».
«Я думаю, что «Зенит» не ставил цель стать чемпионом в матче со «Спартаком», но, безусловно, выиграть при своих болельщиках приятно.
Чем быстрее «Зенит» оформил чемпионство, тем приятнее и легче потом варьировать составом, потому что есть футболисты, которые получали мало игровой практики, наверняка главный тренер даст ее.
С другой стороны, на длинной дистанции сейчас с «Зенитом» некому конкурировать, только в отдельном матче кто-то может составить конкуренцию.
Я думаю, что в ближайшие годы тяжело будет составить конкуренцию «Зениту», это можно сделать в том случае, если у них будет мало легионеров при большинстве русских. Мы видели в некоторых матчах, когда тренер давал поиграть большому числу русских футболистов, тогда можно конкурировать.
Когда есть такие легионеры, как Малком, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, конкурировать тяжело.
Я думаю, что можно говорить о «Зените» в сравнении с «Баварией» и «ПСЖ» для нашего чемпионата, мы видим, что, несмотря на легионеров в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо», пока с легионерами «Зенита» не могут конкурировать. При всем уважении к россиянам в «Зените», большую роль играют легионеры», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?
Это больше Зенит можно сравнить с Ференцварошем из Венгрии или Карабах из Азербайджана и то при тренере Семака все таки Зенит умудрится и им проиграть.
В Питер едет Кукуян
При просмотре VAR системы кто то позвонил
А ну малыш давай, попробуй отгадай,
Кто же, кто же, кто же, кто же
Карточку сменил
Ми ми ми ми ми, ми ми ми ми ми Миллер, ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми денежку занёс!
Пари Сен-Жермен имеет историю и ещё какую. Клуб тренировал легендарный Жерар Улье, приведший клуб к первому чемпионству в 1986 году. В активе у ПСЖ есть еврокубки - Кубок Кубков и Кубок Интертото. Есть легендарные победы над Реалом в 90-е в Кубке УЕФА и Кубке Кубков. В составе ПСЖ в свое время играли Рональдиньо, Раи, Джей Джей Окоча, Рикардо, Педро Мигел Паулета, Златан, Кавани и многие другие. ПСЖ воспитал таких знаменитых футболистов , как Николя Анелька, Патрис Эвра, Давид Нгог, Адрьен Рабьо, Кингсли Коман, Мусса Дембеле, Танги Куасси, Мамаду Сахо, Матео Гендузи и многих других.
Пари Сен-Жермен уже 10 лет стабильно играет в ЛЧ и выходит из группы. Совсем недавно играл в финале и полуфинале. За 10 лет в ЛЧ ПСЖ выигрывал такие клубы как Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, Бавария, Боруссия Д., Байер, Реал Мадрид, Барселона, Валенсия, Порту, Бенфика, Ювентус и многие другие.