«Зенит» можно сравнивать с «Баварией» и «ПСЖ». Конкурировать с ними можно, если у них будет мало легионеров при большинстве русских». Семшов о 5-м чемпионстве питерцев подряд

Игорь Семшов назвал «Зенит» аналогом «Баварии» и «ПСЖ».

«Я думаю, что «Зенит» не ставил цель стать чемпионом в матче со « », но, безусловно, выиграть при своих болельщиках приятно.

Чем быстрее «Зенит» оформил чемпионство, тем приятнее и легче потом варьировать составом, потому что есть футболисты, которые получали мало игровой практики, наверняка главный тренер даст ее.

С другой стороны, на длинной дистанции сейчас с «Зенитом» некому конкурировать, только в отдельном матче кто-то может составить конкуренцию.

Я думаю, что в ближайшие годы тяжело будет составить конкуренцию «Зениту», это можно сделать в том случае, если у них будет мало легионеров при большинстве русских. Мы видели в некоторых матчах, когда тренер давал поиграть большому числу русских футболистов, тогда можно конкурировать.

Когда есть такие легионеры, как , Вендел, , , конкурировать тяжело.

Я думаю, что можно говорить о «Зените» в сравнении с «Баварией» и «ПСЖ» для нашего чемпионата, мы видим, что, несмотря на легионеров в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо», пока с легионерами «Зенита» не могут конкурировать. При всем уважении к россиянам в «Зените», большую роль играют легионеры», – сказал бывший полузащитник « ».

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?