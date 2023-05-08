«Зенит» можно сравнивать с «Баварией» и «ПСЖ». Конкурировать с ними можно, если у них будет мало легионеров при большинстве русских». Семшов о 5-м чемпионстве питерцев подряд

Теги Спартак ЦСКА Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел ТАСС Футбол

Игорь Семшов назвал «Зенит» аналогом «Баварии» и «ПСЖ».

«Я думаю, что «Зенит» не ставил цель стать чемпионом в матче со «Спартаком», но, безусловно, выиграть при своих болельщиках приятно.

Чем быстрее «Зенит» оформил чемпионство, тем приятнее и легче потом варьировать составом, потому что есть футболисты, которые получали мало игровой практики, наверняка главный тренер даст ее.

С другой стороны, на длинной дистанции сейчас с «Зенитом» некому конкурировать, только в отдельном матче кто-то может составить конкуренцию.

Я думаю, что в ближайшие годы тяжело будет составить конкуренцию «Зениту», это можно сделать в том случае, если у них будет мало легионеров при большинстве русских. Мы видели в некоторых матчах, когда тренер давал поиграть большому числу русских футболистов, тогда можно конкурировать.

Когда есть такие легионеры, как Малком, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, конкурировать тяжело.

Я думаю, что можно говорить о «Зените» в сравнении с «Баварией» и «ПСЖ» для нашего чемпионата, мы видим, что, несмотря на легионеров в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо», пока с легионерами «Зенита» не могут конкурировать. При всем уважении к россиянам в «Зените», большую роль играют легионеры», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?

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46 комментариев

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Buharoid
Вот только Бавария самоокупаемый клуб, который не сидит на госбюджете Германии. Да и ПСЖ спонсируется не деньгами французских налогоплательщиков. А у нас тут безумный админресурс во имя хотелок Миллера, когда в нищий чемпионат без еврокубков, где все остальные клубы с хлеба на воду перебиваются, вагонами везут дорогих бразильцев, чтобы ДОКАЗАТЬ. В то время, когда полстраны не газифицировано тем самым национальным достоянием. Пенсионеры потерпят, тут вон Малком сколько забил!
+61
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Забил ли Заболотный?
Мне показалось или Семшов ща сравнил наших паспортистов с Мюллером, Киммихом, Нойером и другими немцами в Баварии?
+19
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Юрий Гуленков
Ответ Buharoid
Вот только Бавария самоокупаемый клуб, который не сидит на госбюджете Германии. Да и ПСЖ спонсируется не деньгами французских налогоплательщиков. А у нас тут безумный админресурс во имя хотелок Миллера, когда в нищий чемпионат без еврокубков, где все остальные клубы с хлеба на воду перебиваются, вагонами везут дорогих бразильцев, чтобы ДОКАЗАТЬ. В то время, когда полстраны не газифицировано тем самым национальным достоянием. Пенсионеры потерпят, тут вон Малком сколько забил!
А где этот вираж, который грозился что ни одного чёрного не будет, а без них первая лига... Где они.....
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Buharoid
Ответ Забил ли Заболотный?
Мне показалось или Семшов ща сравнил наших паспортистов с Мюллером, Киммихом, Нойером и другими немцами в Баварии?
Прекол еще в том, что у Баварии немецкий костяк, а в Зените русские для галочки присутствуют.
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evil
скорее альнаср
+6
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Виталий Желтоусов
Бавария и ПСЖ периодически шумят в еврокубках, а Зенит...
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Viktor Martunov
Ну как при всëм уважении(с победой вас, конечно) можно сравнивать с грандами футбола? Семшов наверное перебрал( переборшил)? До 2000сячных наша страна была конкурентно способной, как Динамовец всë равно переживал за КБ в Европе( конечно) и если мне кто то скажет что он был против? сразу скажу что он иноагент(моднее слова сейчас похоже нет)Жду бурные, продолжительные аплодисменты, забыл какой съезд КПСС был, да сейчас многие и не помнят(только через словарь, Википедию короче). Ждусссссс....
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T622222
Закусывать надо
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Юрий Гуленков
Ответ avcgloronalduMU
в газмпром лиге побеждает газмпром
Где вираж, где обощания, веры нет, как были грязью, так и остались..
+6
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Ростов-на-Дону
Семшова газом надули и он изменившимся голосом хрень несёт!
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Павел Ермаков
Бавария,ПСЖ.))))Ржу не могу.)))))
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error505
Я думаю, что если бы такой Локомотив был в первой части сезона, то они были бы хорошими конкурентами Зениту
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ARAMIS777
Ответ Зелёный гопник
По полям,по полям В Питер едет Кукуян При просмотре VAR системы кто то позвонил А ну малыш давай, попробуй отгадай, Кто же, кто же, кто же, кто же Карточку сменил Ми ми ми ми ми, ми ми ми ми ми Миллер, ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми денежку занёс!
Неплохо! Это браво.
+2
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TheSportNik
Какой аналог Баварии или ПСЖ, когда Зенита выкидывает в лиге чемпионов Брюгге без проблем.
Это больше Зенит можно сравнить с Ференцварошем из Венгрии или Карабах из Азербайджана и то при тренере Семака все таки Зенит умудрится и им проиграть.
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sergei_saenko77@mail.ru
Конкуренция в РПЛ и Бундеслиги и чеспионате Франции это все таки разные вещи
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Олег Ник.
Деньги "национального достояния" решают проблемы Зенита легко. Весь чемпионат продажный.
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T622222
Закусывать надо
+2
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Б81
Ответ Buharoid
Вот только Бавария самоокупаемый клуб, который не сидит на госбюджете Германии. Да и ПСЖ спонсируется не деньгами французских налогоплательщиков. А у нас тут безумный админресурс во имя хотелок Миллера, когда в нищий чемпионат без еврокубков, где все остальные клубы с хлеба на воду перебиваются, вагонами везут дорогих бразильцев, чтобы ДОКАЗАТЬ. В то время, когда полстраны не газифицировано тем самым национальным достоянием. Пенсионеры потерпят, тут вон Малком сколько забил!
Полстраны пользуется электричеством
+2
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Зелёный гопник
По полям,по полям
В Питер едет Кукуян
При просмотре VAR системы кто то позвонил
А ну малыш давай, попробуй отгадай,
Кто же, кто же, кто же, кто же
Карточку сменил
Ми ми ми ми ми, ми ми ми ми ми Миллер, ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми денежку занёс!
+10
-8
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Viktor Martunov
Ответ Б81
Полстраны пользуется электричеством
Этого мало.
+1
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SM40
Ответ Радонежский
Зенит гегемон, потому что другие скатились. Уровень зенита мы видели в еврокубках. Для того, чтобы с ними конкурировать, не нужно надеяться на уход бразильцев у питерцев, а нужно самим покупать качественных игроков и строить сильные команды
Да можно играть с ними! Это показали и ЦСКА и Спартак вчера. Всё будет хорошо. Пусть сейчас они немного сильнее, и до них очередь дойдёт
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Spartakus1984
С Баварией сравнивать нельзя,а с ПСЖ можно,два денежных мешка без истории
😡 ПСЖ без истории?

Пари Сен-Жермен имеет историю и ещё какую. Клуб тренировал легендарный Жерар Улье, приведший клуб к первому чемпионству в 1986 году. В активе у ПСЖ есть еврокубки - Кубок Кубков и Кубок Интертото. Есть легендарные победы над Реалом в 90-е в Кубке УЕФА и Кубке Кубков. В составе ПСЖ в свое время играли Рональдиньо, Раи, Джей Джей Окоча, Рикардо, Педро Мигел Паулета, Златан, Кавани и многие другие. ПСЖ воспитал таких знаменитых футболистов , как Николя Анелька, Патрис Эвра, Давид Нгог, Адрьен Рабьо, Кингсли Коман, Мусса Дембеле, Танги Куасси, Мамаду Сахо, Матео Гендузи и многих других.
Пари Сен-Жермен уже 10 лет стабильно играет в ЛЧ и выходит из группы. Совсем недавно играл в финале и полуфинале. За 10 лет в ЛЧ ПСЖ выигрывал такие клубы как Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, Бавария, Боруссия Д., Байер, Реал Мадрид, Барселона, Валенсия, Порту, Бенфика, Ювентус и многие другие.
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T622222
Закусывать надо
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Spartakus1984
С Баварией сравнивать нельзя,а с ПСЖ можно,два денежных мешка без истории
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SerGa
Ответ v.belorussky
Всё по делу, только одно НО. "остальные клубы с хлеба на воду перебиваются" Это не так. Так же живут на гос деньги, просто не в тех объемах. Все, кроме Краснодара.
Тебе не кажется, что ключевые слова здесь « не в тех объемах»? Причём охренительно не в тех. А, собственно, почему?
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