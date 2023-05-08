Константин Зырянов: «Семак – лучший тренер России, «Зенит» – самая сильная, стабильная и играющая команда»
Константин Зырянов назвал «Зенит» лучшей командой России.
Вчера «Зенит» досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд.
«Я, во-первых, поздравляю Сергея Богдановича Семака. Он самый лучший тренер России. Я ему вчера написал, поздравил его.
И, естественно, «Зенит» – самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Самая стабильная и самая играющая команда РПЛ. Результат закономерен.
Перспективы «Зенита»? Если команда становится пять раз чемпионами, то легко представить, что им удастся это сделать в шестой раз. Но всегда есть какой-то процент вероятности, что этого может не произойти – шансы 50 на 50», – сказал бывший хавбек «Зенита».
Неужели так сложно, sports? Или важнее про Хасбика написать?
Пять раз подряд чемпион - это тянет на книгу Гинесса.
Предлагаю Семака представить к награде и направить в столицу на ответственную работу - на ответственный участок - главным тренером Торпедо.
Вы сначала хоть одно чемпионство выиграйте,потом говорите.А то владельцы Запорожцев любят порассуждать о мерсах и БМВ.
Я прекрасно помню твою традиционную отмазку - "это другое!"
И, типа, значит нещитово...)
Если спортс осмелится выложить, предвкушаю зарево:))))))
хотя конечно Семак отличный тренер.
А слышал что то про Газпром и господина Миллера, который не только усиливал команду футболистами и заваливал деньгами клуб и параллельно разваливал конкурентов, как Гинера обанкротил, когда тот решил построить стадион, как Динамо отправил в ФНЛ и так далее.
Раньше РПЛ была очень интересна, много игроков играли в России, а теперь без слез нельзя смотреть на наш чемпионат.
Так в историю и войдет Зенит, как клуб судейского беспредела и нищеты.
Как там.... трое суток я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны! (с))