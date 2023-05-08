Константин Зырянов: «Семак – лучший тренер России, «Зенит» – самая сильная, стабильная и играющая команда»

Теги Зенит Константин Зырянов Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Константин Зырянов назвал «Зенит» лучшей командой России.

Вчера «Зенит» досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд.

«Я, во-первых, поздравляю Сергея Богдановича Семака. Он самый лучший тренер России. Я ему вчера написал, поздравил его.

И, естественно, «Зенит» – самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Самая стабильная и самая играющая команда РПЛ. Результат закономерен.

Перспективы «Зенита»? Если команда становится пять раз чемпионами, то легко представить, что им удастся это сделать в шестой раз. Но всегда есть какой-то процент вероятности, что этого может не произойти – шансы 50 на 50», – сказал бывший хавбек «Зенита».

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый Волк
Бывший хавбек Зенита и нынешний главный тренер новороссийского «Черноморца», рвущегося в Первую лигу ☝🏻

Неужели так сложно, sports? Или важнее про Хасбика написать?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Семак уже вписал свое имя в историю.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAXIMum1
Ответ TheSportNik
Великий тренер Семак- это просто смешно, который тренировал только Уфу после Ганчаренко, который и создал ту команду, то есть Сереженька нечего в футболе не понимает, когда его выгонят из Зенита, любопытно будет посмотреть его в Рубине условно. Все видели потенциал Семака в лиге чемпионов, где именно Семак виноват в провале Зенита, иметь сильнейший состав и вылетать от Брюгге- это как пинок Миллеру по его амбициям.
А кто нынешний Зенит создал на пять лет вперед? Семак же ничего в футболе не понимает. Подумаешь, пять чемпионств подряд.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vito74
Ответ Red Wings the best
Лёгко быть лучшим при полной отсутствии конкуренции.
Это проблема конкурентов.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
Он борщ не ест, значит плохой
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Конечно Семак. А то пишут здесь всякую хрень что благодаря Газпрому, бывшим зенитовцам в рфс и РПЛ, судьям и тому подобной чуши.
Пять раз подряд чемпион - это тянет на книгу Гинесса.
Предлагаю Семака представить к награде и направить в столицу на ответственную работу - на ответственный участок - главным тренером Торпедо.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAXIMum1
Ответ Red Wings the best
Лёгко быть лучшим при полной отсутствии конкуренции.
И кто в этом виноват кроме конкурентов? Или ты предлагаешь, что бы Зенит стал слабее? Может конкуренты должны стать сильнее.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тралмейстер
Ответ Batyr Myh’Man
Как игрок согласен. А как тренер... по-моему имя вписал господин Миллер.
Пять чемпионств подряд это не повод? Вашим в 10 раз больше дай,выше 3-о не поднимитесь.Деньгами грамотно распорядиться надо уметь.
Вы сначала хоть одно чемпионство выиграйте,потом говорите.А то владельцы Запорожцев любят порассуждать о мерсах и БМВ.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пара Соль Ка
Ответ murzzzzzilka
Если ты не заметила,бОльшая часть этих веток о вчерашнем матче, держу в курсе:))
Ой, всё!)

Я прекрасно помню твою традиционную отмазку - "это другое!"
И, типа, значит нещитово...)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batyr Myh’Man
Ответ тралмейстер
Пять чемпионств подряд это не повод? Вашим в 10 раз больше дай,выше 3-о не поднимитесь.Деньгами грамотно распорядиться надо уметь. Вы сначала хоть одно чемпионство выиграйте,потом говорите.А то владельцы Запорожцев любят порассуждать о мерсах и БМВ.
Как раз я про деньги и говорил... Где новые Аршавины и Кержаковы?Которые УЕФА брали? Я про ЭТО!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Очередной шутник…
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тралмейстер
Ответ Batyr Myh’Man
Как раз я про деньги и говорил... Где новые Аршавины и Кержаковы?Которые УЕФА брали? Я про ЭТО!
Не путайте тёплое с мягким. Гении рождаются редко. Ждать новых - как СМ 20 лет без побед?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batyr Myh’Man
Ответ тралмейстер
Не путайте тёплое с мягким. Гении рождаются редко. Ждать новых - как СМ 20 лет без побед?
"Пока деньгами распоряжаются..." молодых и Генияльных из РФ не будут видны! Даже если появятся, то из за зарубежных выборов игроков, многие уедут в зарубежные середняки или даже во 2-ые лиги. А сили с деньгами пока что только у столичных. P.S.: я не За Зенит и За Спартак...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ro44an.siz
Дюков и судьи лучшие игроки чемпионата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Какой шикарный перепост у Уткина про Зенит:))))
Если спортс осмелится выложить, предвкушаю зарево:))))))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
С любым другим клубом Семак бы не выиграл чемпионат, впрочем как и любой другой тренер!!!
хотя конечно Семак отличный тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Ответ MAXIMum1
А кто нынешний Зенит создал на пять лет вперед? Семак же ничего в футболе не понимает. Подумаешь, пять чемпионств подряд.
Ну и что ты так и не понял, кто создавал этот Зенит?
А слышал что то про Газпром и господина Миллера, который не только усиливал команду футболистами и заваливал деньгами клуб и параллельно разваливал конкурентов, как Гинера обанкротил, когда тот решил построить стадион, как Динамо отправил в ФНЛ и так далее.
Раньше РПЛ была очень интересна, много игроков играли в России, а теперь без слез нельзя смотреть на наш чемпионат.
Так в историю и войдет Зенит, как клуб судейского беспредела и нищеты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ Ростов-на-Дону
Семак без "голубого потока" в России ноль, а Семак с "голубым потоком" в Европе тоже ноль.
У нас бюджет Страны зависит от " голубого потока", а вы про Зенит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пара Соль Ка
Ответ murzzzzzilka
Ой, мне до тебя, как до Луны:))) И потом, о том, что Зенит будет чемпионом, все знали еще до начала чемпионата. Смысл полыхать?
Вот и мне интересно, с чего бы тебе в этом случае вторые сутки носиться по новостным веткам Зенита... )
Как там.... трое суток я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны! (с))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Пара Соль Ка
Вот и мне интересно, с чего бы тебе в этом случае вторые сутки носиться по новостным веткам Зенита... ) Как там.... трое суток я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны! (с))
Если ты не заметила,бОльшая часть этих веток о вчерашнем матче, держу в курсе:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий