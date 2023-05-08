Константин Зырянов: «Семак – лучший тренер России, «Зенит» – самая сильная, стабильная и играющая команда»

Константин Зырянов назвал «Зенит» лучшей командой России.

Вчера «Зенит» досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд.

«Я, во-первых, поздравляю Сергея Богдановича Семака. Он самый лучший тренер России. Я ему вчера написал, поздравил его.

И, естественно, «Зенит» – самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Самая стабильная и самая играющая команда . Результат закономерен.

Перспективы «Зенита»? Если команда становится пять раз чемпионами, то легко представить, что им удастся это сделать в шестой раз. Но всегда есть какой-то процент вероятности, что этого может не произойти – шансы 50 на 50», – сказал бывший хавбек « ».