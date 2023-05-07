Актриса Шкирандо о «Зените»: «Я была на матче, когда мы выиграли 4:0, до этого – 7:1. Интрига огромная: с каким счетом разгромим «Спартак»?»
Актриса Валерия Шкирандо уверена, что «Зенит» разгромит «Спартак».
– В прошлом году я была на матче, когда мы выиграли 4:0. До этого была на матче, когда мы выиграли 7:1. Интрига, мне кажется, огромная: с каким счетом разгромим «Спартак»?
– Какой счет будет сегодня?
– 5:1, – сказала Шкирандо.
Валерия Шкирандо – российская актриса кино и театра, прославившаяся благодаря ролям в сериале «Молодежка», военной драме «Батальон» и блокбастере «Защитники».
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Весьма эффектная дама так то
UPD. Я загулил, гугл выдал вот это.
"Валерия Юрьевна Шкирандо – российская актриса кино и театра, прославившаяся благодаря ролям в сериале «Молодежка», военной драме «Батальон» и супергеройском блокбастере «Защитники»."(с)
Про футбол , значит !
Тогда имеет полное право !