Актриса Шкирандо о «Зените»: «Я была на матче, когда мы выиграли 4:0, до этого – 7:1. Интрига огромная: с каким счетом разгромим «Спартак»?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ кино Футбол

Актриса Валерия Шкирандо уверена, что «Зенит» разгромит «Спартак».

– В прошлом году я была на матче, когда мы выиграли 4:0. До этого была на матче, когда мы выиграли 7:1. Интрига, мне кажется, огромная: с каким счетом разгромим «Спартак»?

– Какой счет будет сегодня?

– 5:1, – сказала Шкирандо.

Валерия Шкирандо – российская актриса кино и театра, прославившаяся благодаря ролям в сериале «Молодежка», военной драме «Батальон» и блокбастере «Защитники».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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35 комментариев

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T622222
Что? Кто??????
+32
-2
+30
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Комаров Олег
Это кто? Какая она актриса? Где снималась?
+20
-4
+16
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Юрий Кечко
Ответ Комаров Олег
Это кто? Какая она актриса? Где снималась?
В лицо может узнаёт кто , я тоже сначала не понял
Весьма эффектная дама так то
+7
-1
+6
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Пепси пеналдувич
Жирно набросила конечно.
+6
-2
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Александр Киричев
жду когда спортс будет спрашивать мнение у моих соседей
+5
-1
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Alexandr Sokolov
Ответ Комаров Олег
Это кто? Какая она актриса? Где снималась?
в суперпуппер российском блокбастере "Защитники" ))))
+4
-1
+3
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6tspey7tb5
А на 3-0 была ?
+2
0
+2
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Pb-SE
Ответ Александр Киричев
жду когда спортс будет спрашивать мнение у моих соседей
Если не ошибаюсь, ты сам можешь их спросить и опубликовать на спортсе. Правда, не факт, что это окажется на главной.
+2
0
+2
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Pb-SE
Ответ T622222
Что? Кто??????
Черный ящик
+3
-1
+2
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Albert58
Сыграет Спартак, как в кубке и всё получится, но при отсутствии Джикия и Литвинова шансов мало, но это не так важно, главное игра в дерби с ЦСКА.
+1
0
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Stt
Шкирандо? Не, не слышал ни разу. Запоминается просто, как Иванова, только наоборот.
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Pasta
Кто это? Почему ее мнение постят? В первый раз про эту актрису слышу.

UPD. Я загулил, гугл выдал вот это.
"Валерия Юрьевна Шкирандо – российская актриса кино и театра, прославившаяся благодаря ролям в сериале «Молодежка», военной драме «Батальон» и супергеройском блокбастере «Защитники»."(с)
+1
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Артём Никулин
На спортсе не затерялась бы
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Andrew Moiseev
Ответ Alexandr Sokolov
в суперпуппер российском блокбастере "Защитники" ))))
О, это ж наш ответ Марвел)
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OldRedWhite
Ответ Alexandr Sokolov
в суперпуппер российском блокбастере "Защитники" ))))
Защитники ?
Про футбол , значит !
Тогда имеет полное право !
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Abriel
игра покажет
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Konstantin Zorin
Билет бесплатно получила?
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Хрюкающий иблис
Очень красивая женщина, на мой взгляд.
0
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RW_4ever
Это типа как певица Бузова
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Игорь Новиков
Ответ Комаров Олег
Это кто? Какая она актриса? Где снималась?
В новости написано.
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Alexandr Sokolov
Ответ Andrew Moiseev
О, это ж наш ответ Марвел)
он самый)
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Хрюкающий иблис
Ответ Комаров Олег
Это кто? Какая она актриса? Где снималась?
https://youtu.be/h7xDfqSAdh0
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Юрий Богодаев
Ответ Комаров Олег
Это кто? Какая она актриса? Где снималась?
В клипе "Ленинград - Сумка"
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