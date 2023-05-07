Семак перед «Спартаком»: «Драки не боимся. Особенная принципиальность – скорее для болельщиков, журналистов, а мы делаем свою работу»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

– Не боитесь, что сегодня драка может повториться?

– Нет. Это было полгода назад. Сегодня совсем другой матч, другой турнир. Конечно, не боимся.

– Как на команду и вас влияет то, что этот матч может стать чемпионским?

– Никак. Мы готовимся так же, как к любому другому матчу. Еще пять туров впереди.

Конечно, нам сегодня хочется порадовать болельщиков, которые полностью заполнили стадион. Хочется добиться хорошего результата.

– Есть ли для « » особенная принципиальность в том, чтобы выиграть чемпионство в матче со « »?

– Чем раньше выиграть чемпионство, тем лучше. Мы хотим в каждой игре показывать хороший футбол.

Особенная принципиальность – она скорее для болельщиков, для журналистов, а мы делаем свою работу, – сказал главный тренер «Зенита».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.