Семак перед «Спартаком»: «Драки не боимся. Особенная принципиальность – скорее для болельщиков, журналистов, а мы делаем свою работу»
Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».
– Не боитесь, что сегодня драка может повториться?
– Нет. Это было полгода назад. Сегодня совсем другой матч, другой турнир. Конечно, не боимся.
– Как на команду и вас влияет то, что этот матч может стать чемпионским?
– Никак. Мы готовимся так же, как к любому другому матчу. Еще пять туров впереди.
Конечно, нам сегодня хочется порадовать болельщиков, которые полностью заполнили стадион. Хочется добиться хорошего результата.
– Есть ли для «Зенита» особенная принципиальность в том, чтобы выиграть чемпионство в матче со «Спартаком»?
– Чем раньше выиграть чемпионство, тем лучше. Мы хотим в каждой игре показывать хороший футбол.
Особенная принципиальность – она скорее для болельщиков, для журналистов, а мы делаем свою работу, – сказал главный тренер «Зенита».
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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