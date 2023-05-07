Семак перед «Спартаком»: «Драки не боимся. Особенная принципиальность – скорее для болельщиков, журналистов, а мы делаем свою работу»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

– Не боитесь, что сегодня драка может повториться?

– Нет. Это было полгода назад. Сегодня совсем другой матч, другой турнир. Конечно, не боимся.

– Как на команду и вас влияет то, что этот матч может стать чемпионским?

– Никак. Мы готовимся так же, как к любому другому матчу. Еще пять туров впереди.

Конечно, нам сегодня хочется порадовать болельщиков, которые полностью заполнили стадион. Хочется добиться хорошего результата.

– Есть ли для «Зенита» особенная принципиальность в том, чтобы выиграть чемпионство в матче со «Спартаком»?

– Чем раньше выиграть чемпионство, тем лучше. Мы хотим в каждой игре показывать хороший футбол.

Особенная принципиальность – она скорее для болельщиков, для журналистов, а мы делаем свою работу, – сказал главный тренер «Зенита».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ </c/>
надо устроить драку...
У Промеса колюще-режущие отобрали?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ </c/>
надо устроить драку...
Выпускайте бычка(с)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zenitchempik1703
Акцентированные удары:
Барриос - 1
Соболев - 0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий