Гильермо Абаскаль: «Зенит» – лидер в России последние пять лет. У «Спартака» было множество титулов, но ты не можешь выигрывать всегда»

Гильермо Абаскаль высказался перед матчем против «Зенита» в Санкт‑Петербурге.

– Как игроки атаки будут распределены, вы увидите по ходу матча. Такой выбор был обусловлен тем, что нам нужна вариативность в атаке и агрессивность впереди.

– Видите ли какую‑то слабость в игре « »?

– «Зенит» является лидером в России последние пять лет. Мы изучали его игру. Мы понимаем его сильные и слабые стороны. Сделаем максимум, чтобы использовать его слабые стороны.

Но все будет решаться на поле. Каждый матч абсолютный разный. Но мы понимаем, что, если будем владеть мячом, то все может быть.

– «Зенит» в этой игре может оформить чемпионский титул.

– Чемпионат выигрывается не в одном матче. Чемпионат выигрывает тот, кто показывает стабильность. Потому что чемпионат состоит из 30 матчей. Кто показывает стабильный результат на длинной дистанции, то и побеждает.

Я здесь человек новый, только первый сезон. Мы прекрасно знаем, что у «Спартака» было множество титулов. Но ты не можешь выигрывать всегда, – сказал главный тренер « ».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.