Почти 3 миллиона рублей для борющегося с раком Алдонина собрали на благотворительном турнире. Средства отправят на лечение экс-хавбека ЦСКА

На лечение борющегося с раком поджелудочной железы Евгения Алдонина удалось собрать почти 3 миллиона рублей.

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже 45-летнего экс-футболиста прооперировали в Германии, сейчас он проходит там лечение.

Сегодня в Москве состоялся благотворительный футбольный турнир, организованный в поддержку экс-полузащитника ЦСКА . В состязании приняли участие бывшие игроки клуба и близкие спортсмена.

По окончании матчей был проведен благотворительный аукцион, в результате которого было собрано 2 980 000 рублей. Средства направят на медицинское лечение бывшего футболиста.

Алдонин выступал за армейцев с 2004 по 2012 год. В составе клуба он становился обладателем кубка УЕФА и дважды выигрывал чемпионат России.

Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»