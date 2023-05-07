Малком, Соболев, Мостовой, Промес – в старте «Зенита» и «Спартака» на матч 26-го тура Мир РПЛ
«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Мир РПЛ.
Петербургская команда станет чемпионом, если обыграет красно-белых.
«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра.
«Спартак»: Александр Селихов, Никита Чернов, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Александр Соболев, Кейта Бальде.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура чемпионата России. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Вперёд к чемпионству, жаль конечно что не со стадиона смотреть, но чтож поделать, без клейма не пропустят.