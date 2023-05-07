Малком, Соболев, Мостовой, Промес – в старте «Зенита» и «Спартака» на матч 26-го тура Мир РПЛ

«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Мир РПЛ.

Петербургская команда станет чемпионом, если обыграет красно-белых.

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« »: , Никита Чернов, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Александр Соболев, Кейта Бальде.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура чемпионата России. Начало – в 18:00 по московскому времени.