Малком, Соболев, Мостовой, Промес – в старте «Зенита» и «Спартака» на матч 26-го тура Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Роман Зобнин Вячеслав Караваев Квинси Промес Далер Кузяев Александр Селихов Дуглас Сантос Кейта Бальде Никита Чернов Антон Зиньковский Кристофер Мартинс Перейра Малком Матео Кассьерра Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Александр Соболев Родригао Алексис Дуарте Томаш Тавареш Даниил Денисов Роберт Ренан Футбол

«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Мир РПЛ.

Петербургская команда станет чемпионом, если обыграет красно-белых.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра.

«Спартак»: Александр Селихов, Никита Чернов, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Александр Соболев, Кейта Бальде.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура чемпионата России. Начало – в 18:00 по московскому времени.

73 комментария

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katok_13@mail.ru
Состав Спартака без без защиты, что называется) весело будет видимо
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Александр Каретников
ну пипец конечно состав
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-2
+16
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xoms
Составы боевые, спасибо Абаскалю что не закрывается.
Вперёд к чемпионству, жаль конечно что не со стадиона смотреть, но чтож поделать, без клейма не пропустят.
+11
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+11
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magvin777
В 4 нападающих очень смело от Абаскаля, а так всем хорошего футбола
+5
0
+5
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Александр Колосов
Ответ magvin777
В 4 нападающих очень смело от Абаскаля, а так всем хорошего футбола
Да уже понятно, что игра будет 🔥 Спартак один-два должен забить с такой группой атаки. Вопрос сколько может Зенит накидать москвичам с такой защитой, плюс в чемпионском матче на заполненном домашнем стадионе. 5-6, думаю
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Voz2005a Fgfgfh
Когда Мозес появиться??
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Александр Каретников
ну пипец конечно состав
Дуарте это конечно чтото с чемто
+6
-3
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Кирилл.С-Пб
Дельфин и русалка, они если честно...
+9
-6
+3
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dreamstep
С такой тройкой ЦЗ Спартака Зенит может заранее праздновать победу.
+3
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Илья Румянцев
Ответ katok_13@mail.ru
Комментарий удален пользователем
Вообще то,я за Спартак
+3
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Sashabolshoy
Вперёд Зенит Санкт-Петербург 👊
+7
-5
+2
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Александр Колосов
Зенит такой защите Спартака 5 минимум накидает, Абаскаль сошёл с ума. Тащите кубок
+2
0
+2
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Александр Саканов
Ответ Александр Каретников
ну пипец конечно состав
Ты что офигел
+1
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Алексей Иванов
Удачи Спартак!!!
+2
-1
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Вадим flanec
Ответ Кирилл.С-Пб
Дельфин и русалка, они если честно...
А где здесь дельфин? Дельфин в Ростове.
+5
-4
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dmitrii.gorelkin1964@gmail.com
Главное чтобы играли А не футбол смотрели Питер уже праздновать готов Нас не догонят поют по телеку Можно испортить праздник И помнить про 7-1 Удачи Спартаку Если будут номер отбывать то это будет позор На следующую дом игру придут только родственник....
+1
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Павел Светлов
Ответ disharmony666
Соболева вообще не должно быть в этом матче , у него красная в прошлом
лучше технарь 3:0, подумал Абаскаль:)
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Павел Светлов
Ответ Илья Румянцев
Возьмем Зенит,кто в защите?Чистяков,Круговой,Караваев,на воротах Кержаков.Что,это прям топовые футболисты?ну нет же,а Зенит пропустил очень мало голов,значит дело не в защитниках,а как играет вся команда
Чистяков и Круговой по большим праздникам выходят, особенно Круговой
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juki_puki
шашки наголо? тогда снова разгром...
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hulk&boloto
Позорно расселили болельщиков для картинки с одной стороны...
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diversant
С такими защитниками боюсь предположить исход
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Александр Быкович
Опять Абаскаль перемудрил с составом)))То блин 4 цз выпустит,то 6 игроков атаки без навыков отбора
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diversant
Где обещанный аншлаг?🤣
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VolchoK
без Литвинова и Джикии - сложно.
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Назар Игорь
А почему Матч ТВ так поздно начал свой как они его называют "разогрев", всего за час до игры.? Вполне могли бы часов с 6 утра. И весь личный состав принял бы горячее участие.
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