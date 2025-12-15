Газизов о «Динамо» Махачкала: «Выбор тренера – одно из сложнейших решений. Я приверженец отечественной школы, Гаджиев тоже, думаю. Ведем консультации»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался на тему назначения нового главного тренера команды.
На прошлой неделе попечительский совет клуба принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. После 18 туров Мир РПЛ махачкалинцы с 15 очками занимают 13‑е место в турнирной таблице.
– Пока работаем по поиску нового главного тренера. Консультации ведутся. Выбор тренера – это одно из сложнейших решений. По футболистам проще работать.
– Вы хотели назначить тренера до Нового года, а возможно ли объявить о назначении на этой неделе?
– Это возможно. Чем быстрее мы это сделаем – тем лучше.
– Будет российский специалист?
– Я приверженец отечественной школы. Думаю, Гаджи Муслимович [Гаджиев] тоже, – сказал Газизов.