Газизов о «Динамо» Махачкала: «Выбор тренера – одно из сложнейших решений. Я приверженец отечественной школы, Гаджиев тоже, думаю. Ведем консультации»

Газизов: ищем нового тренера в «Махачкалу», я приверженец отечественной школы.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов высказался на тему назначения нового главного тренера команды.

На прошлой неделе попечительский совет клуба принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. После 18 туров Мир РПЛ махачкалинцы с 15 очками занимают 13‑е место в турнирной таблице.

– Пока работаем по поиску нового главного тренера. Консультации ведутся. Выбор тренера – это одно из сложнейших решений. По футболистам проще работать.

– Вы хотели назначить тренера до Нового года, а возможно ли объявить о назначении на этой неделе?

– Это возможно. Чем быстрее мы это сделаем – тем лучше.

– Будет российский специалист?

– Я приверженец отечественной школы. Думаю, Гаджи Муслимович [Гаджиев] тоже, – сказал Газизов.