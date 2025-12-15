Тренер сборной Шотландии Кларк о стоимости билетов на ЧМ-2026: «Не стоит влезать в долги, пытаясь туда попасть. Это будет дорого, билеты в Америку и так дорогие»

Тренер сборной Шотландии: не стоит влезать в долги, чтобы попасть на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк посоветовал болельщикам не влезать в долги, чтобы слетать на чемпионат мира 2026 года. Турнир будет проходить в США, Мексике и Канаде.

Накануне члены фан-клубов национальной команды получили возможность подать заявки на билеты на матчи против Гаити и Марокко в Бостоне, а также на заключительный матч группового этапа против Бразилии в Майами.

На игру против Гаити цены составят 134, 298 или 372 фунта, а на встречу с Марокко – 163, 320 или 447 фунтов. Затем Шотландия отправится в Майами, чтобы 24 июня сыграть с Бразилией. Всего на этот матч Шотландии выделено 3736 билетов за 198, 373 или 523 фунта.

«Это будет дорого. Но поездка в Америку и так дорогая. Билеты дорогие.

Если вы можете туда добраться и позволить себе это, то это замечательно, но не стоит слишком сильно влезать в долги, пытаясь туда попасть.

Это турнир ФИФА , они принимают собственные решения. Футбольная ассоциация Шотландии забрала всю выделенную ей квоту.

Мой друг уже забронировал билеты и просит меня о них, но ему нужно будет подождать, потому что у меня сейчас нет билетов», – сказал Кларк.

Ассоциация футбольных болельщиков потребовала остановить продажу билетов на ЧМ: «Это предательство, позорные цены»