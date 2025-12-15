Фигу о ЧМ-2026: «Испания – один из главных претендентов на победу, Португалия надеется выйти в финал. Также я верю в шансы Бразилии и Аргентины»

Луиш Фигу: верю в шансы Бразилии, Аргентины, Португалии и Испании на ЧМ-2026.

Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу назвал фаворитов на победу в чемпионате мира 2026 года.

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» заявил, что Испания «является одним из главных претендентов на победу».

«Я не знаю, выиграют ли они, потому что сейчас это невозможно предсказать. Но, без сомнения, Испания – одна из команд, обладающих наилучшими шансами стать чемпионами.

Надежда Португалии – выйти в финал и победить, именно на этом они сосредоточены.

Я верю в шансы Бразилии , Аргентины , Португалии и Испании . В конечном счете, жеребьевка – это лотерея. Нужно победить всех соперников, с которыми вы попадете в группу, чтобы достичь главной цели – стать чемпионом мира», – отметил Фигу.