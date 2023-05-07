Аршавин о «Спартаке»: «Для «Зенита» привилегия – обыграть самого принципиального соперника для Петербурга и стать чемпионом»

Андрей Аршавин назвал привилегией шанс «Зенита» стать чемпионом в матче со «Спартаком».

«Для « » это привилегия – обыграть самого принципиального соперника для Петербурга, для команды и стать чемпионом.

Это будет очень круто. В это трудно было поверить до вчерашнего матча «Ростова». Трудно написать сценарий лучше, чем-то, что сейчас есть у «Зенита», – сказал в эфире « » бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель гендиректора клуба.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.