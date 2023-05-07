Аршавин о «Спартаке»: «Для «Зенита» привилегия – обыграть самого принципиального соперника для Петербурга и стать чемпионом»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин назвал привилегией шанс «Зенита» стать чемпионом в матче со «Спартаком».

«Для «Зенита» это привилегия – обыграть самого принципиального соперника для Петербурга, для команды и стать чемпионом.

Это будет очень круто. В это трудно было поверить до вчерашнего матча «Ростова». Трудно написать сценарий лучше, чем-то, что сейчас есть у «Зенита», – сказал  в эфире «Матч ТВ» бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель гендиректора клуба.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий