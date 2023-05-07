Аршавин о «Спартаке»: «Для «Зенита» привилегия – обыграть самого принципиального соперника для Петербурга и стать чемпионом»
Андрей Аршавин назвал привилегией шанс «Зенита» стать чемпионом в матче со «Спартаком».
«Для «Зенита» это привилегия – обыграть самого принципиального соперника для Петербурга, для команды и стать чемпионом.
Это будет очень круто. В это трудно было поверить до вчерашнего матча «Ростова». Трудно написать сценарий лучше, чем-то, что сейчас есть у «Зенита», – сказал в эфире «Матч ТВ» бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель гендиректора клуба.
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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