Дмитрий Тарасов: «Спартак» не проиграет «Зениту» сегодня»

Теги Спартак Зенит Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Тарасов считает, что «Зенит» не выиграет у «Спартака» сегодня.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Сегодня историческое дерби. Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом, но «Спартак» сегодня не проиграет.

– То есть «Зенит» станет чемпионом в следующем туре?

– Я уверен в этом, да, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России.

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35 комментариев

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QWertY
Не проиграет, а опозорится) как обычно и бывает))
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Кирилл.С-Пб
Поживем увидим)
+17
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Александр Жердин
Ответ Спартак сила
потому что вся Россия за великую команду Спартак Москва
Великая команда с Дыркой от Бублика на Евро Арене? Ну тут всё понятно, зовите психиаторов с мед.братьями.Реал с Барселоной отдыхают пред великим и ужасным.
+17
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T622222
Ответ llolishe
В этом Спартак похож на Манчестер Юнайтед и Валенсию
Прекрасное сравнение
+6
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Кирилл.С-Пб
Ответ Спартак сила
потому что вся Россия за великую команду Спартак Москва
Кто о чём, а ты о бане)
+3
0
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ed vas
Ответ Спартак сила
потому что вся Россия за великую команду Спартак Москва
И где эта "россия" находится? Живу 52 года и всё никак её не встречу, только в виде визга на сайтах. Хоть направление покажите, только без мата. Реально не видел эту фантастическую страну, это из фэнтези?
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Прекрасная РФПЛ будущего
Дмитрий Тарасов: «Абыр Абыр Абырвалг»
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Dmitriy Vin
Димон, так поставь денег)) Только кажется мне, что на словах одно, а в голове другое
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Nick Crosier
Зенит будет очень заряжен.
+1
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Abriel
Ответ Кирилл.С-Пб
Да глупости это всё. Легче сделать.
из принципа не буду.
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Александр Жердин
Ответ Кирилл.С-Пб
Может и нет. Но стремления Ваши радуют. Вроде даже билеты все раздали...
Извините, но я решил не ходить до отмены фан-уйди. А своё решение я привык выполнять. Не хочу быть похожим, сами знаете на кого.
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Александр Жердин
Ответ Кирилл.С-Пб
Поживем увидим)
А вот это- правильно. Будет матч, и будет результат. А как оно будет, я не Ванга, и не Тарасов, даром предвидения не обладаю. Но победы пожелаю Зениту!
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Петр Сосулин
Ну если б зенит играл в гостях, я бы ещё мог бы сомневаться. А тут будет разгромная победа зенита на классе.
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Nick150486
Этот то мозгоправ куда лезет)))
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5hxrb7mywu
Ну и?😂😂😂🤡🤡🤡
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Muhammad Nazaraliev
В определённых кругах он балабол получается 🤣
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artem saribekyan
Это шепнули ему высшие силы! Отсюда и апломб.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Александр Жердин
А вот это- правильно. Будет матч, и будет результат. А как оно будет, я не Ванга, и не Тарасов, даром предвидения не обладаю. Но победы пожелаю Зениту!
Может и нет. Но стремления Ваши радуют. Вроде даже билеты все раздали...
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donatodonatore
Влетит как всегда. Ну семь не пропустит но трешечку засунут.
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Abriel
Ответ Спартак сила
потому что вся Россия за великую команду Спартак Москва
закусывал?
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Abriel
Ответ Кирилл.С-Пб
Может и нет. Но стремления Ваши радуют. Вроде даже билеты все раздали...
Если б не анти-народный фан уйди я б сходил
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Кирилл.С-Пб
Ответ Abriel
Если б не анти-народный фан уйди я б сходил
Да глупости это всё. Легче сделать.
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Иван Шуткин
И что это даёт?) Прям достижение)
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Александр Жердин
Ответ Кирилл.С-Пб
Я в МФЦ 15 минут пробыл. Дольше от дома шел
Дело даже не во времени. Принцип.
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Валерий Глубокий
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