Дмитрий Тарасов считает, что «Зенит» не выиграет у «Спартака» сегодня.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Сегодня историческое дерби. Я думаю, что « » будет чемпионом, но « » сегодня не проиграет.

– То есть «Зенит» станет чемпионом в следующем туре?

– Я уверен в этом, да, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России.