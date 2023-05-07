Дмитрий Тарасов: «Спартак» не проиграет «Зениту» сегодня»
Дмитрий Тарасов считает, что «Зенит» не выиграет у «Спартака» сегодня.
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
– Сегодня историческое дерби. Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом, но «Спартак» сегодня не проиграет.
– То есть «Зенит» станет чемпионом в следующем туре?
– Я уверен в этом, да, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России.
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