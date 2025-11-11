Карпин о влиянии на российский футбол: «Сколько уже лимитов пережили? Сейчас опять новый. На футбол обращают внимание – это самый популярный вид спорта»
Валерий Карпин: на футбол обращают внимание – это самый популярный спорт.
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о попытках влияния на российский футбол.
Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».
– У вас есть ощущение, что российский футбол пытаются загнать в рамки, как-то повлиять в последнее время?
– На футбол просто обращают внимание, потому что это самый популярный вид спорта. И это нормально.
До этого было то же самое, был лимит, потом он изменился. Сейчас опять новый. Сколько мы уже лимитов пережили?
– Что делать?
– Ничего. Играть в футбол, – сказал Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
