  • Радимов о Соболеве: «Вредит сам себе, показывая другие качества. От большого желания смещается на фланг, начинает разыгрывать – это отнимает уверенность»
Радимов о Соболеве: «Вредит сам себе, показывая другие качества. От большого желания смещается на фланг, начинает разыгрывать – это отнимает уверенность»

Владислав Радимов: Соболев вредит сам себе.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего команды Александра Соболева.

«Я бы сравнил Александра Соболева с Пашей Погребняком. В то время под ним играли Зырянов, Широков, Аршавин, Домингес.

Дик Адвокат говорил Погребняку: «Не мешай в середине, ты должен быть наконечником. Не распыляйся». Он стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в 2008 году. Только потому что он играл впереди.

Вот когда за Соболевым смотришь, видно, что он хочет доказывать. От большого желания он смещается на фланг, начинает разыгрывать. Это у него отнимает уверенность. В этом плане нужно упростить игру.

В «Зените» есть подносчики снарядов. Я больше чем уверен, что тренерский штаб об этом говорит.

Но Соболев, пытаясь показать совершенно другие качества, вредит сам себе», – сказал Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
