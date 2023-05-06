Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Химок», «Ростов» примет «Факел», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в воскресенье

«Динамо» сыграет в гостях с «Химками» в 26-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » примет « ».

В воскресенье ЦСКА встретится дома с « », « » сразится со « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Локомотив» – «Сочи».

Чемпионат России

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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