Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Химок», «Ростов» примет «Факел», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в воскресенье

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«Динамо» сыграет в гостях с «Химками» в 26-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Ростов» примет «Факел».

В воскресенье ЦСКА встретится дома с «Оренбургом», «Зенит» сразится со «Спартаком».

Завершится тур в понедельник матчем «Локомотив» – «Сочи».

Чемпионат России

26-й тур

Химки – Динамо
Дата проведения
6 мая, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торпедо – Ахмат
Дата проведения
6 мая, 16.30, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Факел
Дата проведения
6 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Урал
Дата проведения
7 мая, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Оренбург
Дата проведения
7 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Спартак
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Крылья Советов
Дата проведения
7 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Сочи
Дата проведения
8 мая, 17.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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12 комментариев

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Счастье жить
и пусть третьи станут четвертыми

бгг
+4
-1
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mean machine/
Зениту - удачи и без травм! Страну - с наступающим Светлым праздником!
+3
-1
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Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так

Чемпионат России. «Зенит» разгромил «Спартак» и другие матчи

бгг
+4
-2
+2
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Дмитрий Калибабчук
В ожидании эмоциональной и яркой игры завтра.
И чтоб сыграли все сильнейшие, в частности, Родригао и Вендел.Вчера они готовились наравне со всеми.
Давай, Зенит!

Факелу удачи сегодня.
+2
-1
+1
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Кеша
Ответ блокад блокадыч
мне кажется обосрутся)
Погиб Максим ну и … с ним
0
0
0
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