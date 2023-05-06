Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Химок», «Ростов» примет «Факел», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в воскресенье
«Динамо» сыграет в гостях с «Химками» в 26-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Ростов» примет «Факел».
В воскресенье ЦСКА встретится дома с «Оренбургом», «Зенит» сразится со «Спартаком».
Завершится тур в понедельник матчем «Локомотив» – «Сочи».
26-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 6 мая, 16.30, «Лужники»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 7 мая, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 8 мая, 17.00, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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бгг
Чемпионат России. «Зенит» разгромил «Спартак» и другие матчи
бгг
И чтоб сыграли все сильнейшие, в частности, Родригао и Вендел.Вчера они готовились наравне со всеми.
Давай, Зенит!
Факелу удачи сегодня.