Александр Мостовой: «У Станковича сдали нервы – это не в первый раз. Его начали критиковать с первых дней в «Спартаке». Обыграли «Ахмат» – и критики замолчали»

Александр Мостовой: у Станковича не в первый раз сдали нервы.

Главный тренер «Спартака» после матча с «Ахматом » (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое».

Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

«Да, у Станковича сдали нервы, и это не в первый раз. А что здесь такого? Все же говорят, что его, скорее всего, уберут. Станковича все начали критиковать уже с первых дней в «Спартаке».

Сейчас они обыграли «Ахмат», и все критики замолчали. Отставание от первого места всего восемь очков, – это немного.

Если выиграют еще у ЦСКА, то отрыв ещё меньше будет. Интрига будет до последнего тура, «Спартак» еще поднимется», – сказал Александр Мостовой.