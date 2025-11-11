Дегтярев хотел изменить лимит за несколько недель до начала сезона РПЛ. Дюков переубедил министра спорта, Дюмин выступил посредником («Чемпионат»)

Михаил Дегтярев мог изменить лимит на легионеров перед сезоном РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассматривал возможность введения ужесточенного лимита на легионеров в РПЛ уже перед этим сезоном.

«По нашей информации, министр был готов ввести новый лимит за несколько недель до старта нынешнего сезона РПЛ. Готовый приказ уже лежал на столе Михаила Дегтярева.

Но президенту РФС Александру Дюкову удалось приостановить процесс и убедить Минспорта в неправильности изменений регламентов за несколько недель до старта сезона.

По информации от источников, близких к Дегтяреву, главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин – бывший губернатор Тульской области, а сейчас – помощник Владимира Путина», – сообщается в тексте «Чемпионата».

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем