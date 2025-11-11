  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев хотел изменить лимит за несколько недель до начала сезона РПЛ. Дюков переубедил министра спорта, Дюмин выступил посредником («Чемпионат»)
70

Дегтярев хотел изменить лимит за несколько недель до начала сезона РПЛ. Дюков переубедил министра спорта, Дюмин выступил посредником («Чемпионат»)

Михаил Дегтярев мог изменить лимит на легионеров перед сезоном РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассматривал возможность введения ужесточенного лимита на легионеров в РПЛ уже перед этим сезоном.

«По нашей информации, министр был готов ввести новый лимит за несколько недель до старта нынешнего сезона РПЛ. Готовый приказ уже лежал на столе Михаила Дегтярева.

Но президенту РФС Александру Дюкову удалось приостановить процесс и убедить Минспорта в неправильности изменений регламентов за несколько недель до старта сезона.

По информации от источников, близких к Дегтяреву, главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин – бывший губернатор Тульской области, а сейчас – помощник Владимира Путина», – сообщается в тексте «Чемпионата».

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

Что «Динамо» делать с Карпиным?19859 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoМихаил Дегтярев
Алексей Дюмин
logoАлександр Дюков
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Политика
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Футболистам и персоналу «Кубани» с августа не платят зарплату. Клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем (Sport Baza)
1 минуту назад
Зампред Госдумы Буцкая: «Разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема сегодня стоит крайне остро»
3 минуты назад
Савина переобъявили в розыск. Экс-футболист обвиняется в дискредитации ВС РФ
13 минут назад
Генсек РФС Митрофанов: «РПЛ – сильная лига, нам интересно смотреть на своих звезд. Если российский футболист едет в зарубежный клуб, то это должна быть сильный чемпионат и топ‑команда»
33 минуты назад
Сборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском кладбище в Петербурге
48 минут назадВидео
Карпин про Станковича и репортера «Матч ТВ»: «Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может, после поражения Деян так бы не сказал»
58 минут назад
Иньесту подозревают в мошенничестве в Перу. Его компания собирала деньги на спортивные и музыкальные мероприятия и обанкротилась, потери инвесторов – более 600 000 долларов
сегодня, 08:33
Андрей Аршавин: «Состав «Зенита» становится немного хуже. Нет глубины»
сегодня, 08:20
Карпин о Вахании и Мелехине в «Динамо»: «Как вариант – может быть, да. Я много кого хотел бы видеть в команде»
сегодня, 07:50
Джейми Каррагер: «Ман Сити» никогда не будет крупнее «МЮ». «Ливерпуль» и «МЮ» – самые большие команды в Англии. Так сложилось исторически, не думаю, что это изменится»
сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Колосков: «Ключевая проблема российского футбола – не лимит и зарплаты, а плохая тренировочная работа. Диву даешься, сколько бестолковых решений на поле»
18 минут назад
Виталий Кафанов: «Акинфеев – величайший вратарь в истории России, такие рождаются раз в сто лет. Но с Яшиным его нельзя сравнивать»
39 минут назад
«ПСЖ» поддерживает Шевалье после лайка видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен. Его извинения считают искренними
49 минут назад
Экс-футболистка Алуко об оскорбительных сообщениях Бартона: «Он поздравлял меня с успехами в карьере за четыре года до этих ужасных постов. Есть расчет в том, что он сделал»
сегодня, 08:35
Мостовой о 5-м месте «Балтики»: «Их результаты – больше случайность. Поймали кураж, все получается, фарт есть, они им пользуются. Давайте дождемся конца чемпионата»
сегодня, 08:06
Кирилл Глебов: «Ла Лига или Бундеслига – подходящие чемпионаты для меня, много скоростных футболистов. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного»
сегодня, 08:05
Тарпищев о легионерах в «Спартаке»: «Это вопрос системы нашего футбола – посмотрите на «Зенит». Любая команда, претендующая на золото, должна иметь два равных состава»
сегодня, 07:35
«Станкович не приведет «Спартак» туда, куда они хотят. Назначение Деяна – рискованная ставка, которая не сработала». Геркус о красно-белых
сегодня, 07:05
Зырянов о Шилове: «Терпеть точно нужно. В «Зените» нужно вгрызаться зубами за место, чтобы забрать его себе. Ребята видят тренировки Жерсона и Вендела – это большой плюс»
сегодня, 06:45
Аршавин о судействе в РПЛ: «Первое – арбитры странно трактуют игру руками. Второе – судьи долго смотрят ВАР, любой зритель на пятом повторе понимает, что случилось»
сегодня, 06:20