Линекер о чемпионской гонке в АПЛ: «Если бы был болельщиком «Арсенала», чувствовал бы себя неплохо. Лидерство в таблице им поможет. Если не проигрывать – все будет хорошо»

Гари Линекер высказался о фаворитах чемпионской гонке АПЛ.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о ходе чемпионской гонке в АПЛ .

На данный момент в таблице чемпионата лидирует «Арсенал », имеющий в активе 26 очков в 11 матчах.

«В этом сезоне «Арсеналу» не приходится никого догонять. Они лидируют в таблице – и это им поможет. В таком положении, если не проигрывать, все будет хорошо, и если ни одна другая команда не будет невероятна стабильна.

«Манчестер Сити », конечно, набирает обороты, а «Ливерпуль» играет очень плохо.

Мы думали, что «Ливерпуль » после пары хороших матчей возвращается к тому, кем он был в прошлом сезоне, но в матче с «Манчестер Сити» они сделали шаг назад.

Если бы я был болельщиком «Арсенала», то сейчас чувствовал себя довольно неплохо», – сказал Гари Линекер в подкасте The Rest is Football.