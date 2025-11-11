Линекер о чемпионской гонке в АПЛ: «Если бы был болельщиком «Арсенала», чувствовал бы себя неплохо. Лидерство в таблице им поможет. Если не проигрывать – все будет хорошо»
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о ходе чемпионской гонке в АПЛ.
На данный момент в таблице чемпионата лидирует «Арсенал», имеющий в активе 26 очков в 11 матчах.
«В этом сезоне «Арсеналу» не приходится никого догонять. Они лидируют в таблице – и это им поможет. В таком положении, если не проигрывать, все будет хорошо, и если ни одна другая команда не будет невероятна стабильна.
«Манчестер Сити», конечно, набирает обороты, а «Ливерпуль» играет очень плохо.
Мы думали, что «Ливерпуль» после пары хороших матчей возвращается к тому, кем он был в прошлом сезоне, но в матче с «Манчестер Сити» они сделали шаг назад.
Если бы я был болельщиком «Арсенала», то сейчас чувствовал себя довольно неплохо», – сказал Гари Линекер в подкасте The Rest is Football.