Все билеты на матч «Зенит» – «Спартак» проданы

Все билеты на сегодняшний матч «Зенит» – «Спартак» проданы.

За два с половиной часа до начала игры пресс-служба « » сообщила, что все билеты на матч 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» проданы. При этом сине-бело-голубые не уточнили, сколько билетов было в продаже.

Таким образом, впервые после введения Fan ID на стадионе «Зенита» будет аншлаг.

Вчера директор «Зенита» по работе с VIP-клиентами и розничным продажам Илья Шадхан сообщил, что на игре со « » ждут около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром-Арены».

Согласно официальному сайту Мир РПЛ, вместимость «Газпром-Арены» – 63 145 зрителей.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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