Все билеты на матч «Зенит» – «Спартак» проданы

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Fan ID Футбол

Все билеты на сегодняшний матч «Зенит» – «Спартак» проданы.

За два с половиной часа до начала игры пресс-служба «Зенита» сообщила, что все билеты на матч 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» проданы. При этом сине-бело-голубые не уточнили, сколько билетов было в продаже.

Таким образом, впервые после введения Fan ID на стадионе «Зенита» будет аншлаг.

Вчера директор «Зенита» по работе с VIP-клиентами и розничным продажам Илья Шадхан сообщил, что на игре со «Спартаком» ждут около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром-Арены».

Согласно официальному сайту Мир РПЛ, вместимость «Газпром-Арены» – 63 145 зрителей.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?

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55 комментариев

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Pushkin_CR7
Розданы.
+58
-8
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Prokuror Prokurorov
Как беплатные билеты могут быть проданы?
+52
-9
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Фануйди? ))) Ну всё. Победили #ненаши.
пол стадиона инстасамок, пол сотрудники клубов, волонтёры, друзья и подруги футболистов, ни одного активного фаната!!!
+40
-7
+33
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Колбаскер тут
Даже не такой матч я не пошел. Не буду делать фануйди. Среди моих друзей тоже все по барам и домам смотрят
+13
-3
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Влад Безруков
Проданы))))))))
+8
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неудивительно, Спартак снова сделал кассу! )
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Фануйди? ))) Ну всё. Победили #ненаши.
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Шапка Сёмина
так и знал первые же сольются
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jabbatut
нытик которые не ходят на матчи , вы где ?
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Красная стрела
Болельщики Зенита, самые ярые бойцы против фан уйди. Уже второй сезон. Может они в знак протеста будут заполнять и другие стадионы?
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Александр Егоров
по фиг сколько продали, сколько пришло,главное матч огненный выдайте команды!!!
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Спартак Уокер
Ну вот и хорошо с болельщикам футбол интересней
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Artem Ka
Ответ </c/>
пол стадиона инстасамок, пол сотрудники клубов, волонтёры, друзья и подруги футболистов, ни одного активного фаната!!!
Так может оно и к лучшему?
+11
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ZlomSpb
Жаль, что ограничено 45тысячами. Так бы думаю и полный собрали.
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Artem Piatkov
"100% пришли на Спартак посмотреть, а не Чемпионство родного Зенита отпраздновать" - глоры спартака
+7
-5
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ </c/>
пол стадиона инстасамок, пол сотрудники клубов, волонтёры, друзья и подруги футболистов, ни одного активного фаната!!!
А ниже написал, что Спартак сделал кассу!)
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Евгений Кузнецов
посмотрим сколько из "проданных" билетов будут присутствовать
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Mi4eL
Ответ Денис Курагин
Все спартачи и зенитчики прогнулись под Fan ID?
игра крутая. выходной.
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Наталья Ларионова
Ответ Святогор
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И какая у фк ночлежка гостевая квота сегодня?
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fil_spb
Ответ Красная стрела
Болельщики Зенита, самые ярые бойцы против фан уйди. Уже второй сезон. Может они в знак протеста будут заполнять и другие стадионы?
Нет, самые ярые бойцы против фан айди это болелы Спартака, которые начали уходить со стадиона еще тогда, когда о фан айди даже слухов не было. Ведь в последний полноценный доковидный сезон по посещаемости "популярный спартачок" упал уже на 3 место, после Зенита и Ростова. Причем с отрицательной динамикой, а у Краснодара, который был 4, динамика была положительная. Т.е. была бы еще пара лет без потрясений и Спартак бы и тройку по этому показателю покинул.
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Ахаха пишут, оказывается награждения не будет в любом случае, потому что Миллера нет в городе. То есть натурально игрушка одного человека. А болельщики так, декорация.
только сегодня понял?
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Сергей Гришин
Ответ Архитектор Мендисабаль
Иду на матч. Приобрёл два билета за 9800 за свои кровные. А где раздают-то?
а вы хотите сказать, что билеты на Зенит не раздают через разные структуры?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ </c/>
безусловно нагнали людей на Спартак...при любом раскладе для питера важно хорошо сыграть сегодня, в том числе за кубок осенью....
да чего тут нагонять то? Я бы и сам был рад на такой матч нагнаным быть. 😅 Ох уж, как пойдете сочинять! Там с Москвы народу куча будет.)
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gukmamop
продали, все, но это не точно
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Russian Horse
Ну логично, давно, в принципе, стало понятно, что в питере самый раболепный народ
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