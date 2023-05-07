Все билеты на матч «Зенит» – «Спартак» проданы
Все билеты на сегодняшний матч «Зенит» – «Спартак» проданы.
За два с половиной часа до начала игры пресс-служба «Зенита» сообщила, что все билеты на матч 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» проданы. При этом сине-бело-голубые не уточнили, сколько билетов было в продаже.
Таким образом, впервые после введения Fan ID на стадионе «Зенита» будет аншлаг.
Вчера директор «Зенита» по работе с VIP-клиентами и розничным продажам Илья Шадхан сообщил, что на игре со «Спартаком» ждут около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром-Арены».
Согласно официальному сайту Мир РПЛ, вместимость «Газпром-Арены» – 63 145 зрителей.
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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