«Спартак» способен обыграть «Зенит». Команды примерно равны по игре». Гаврилов перед матчем

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Футбол

Юрий Гаврилов считает, что «Спартак» может выиграть у «Зенита» сегодня.

«А почему нет?! Футбол — непредсказуемая игра. Я считаю, что сейчас обе команды примерно равны по игре, если не брать турнирное положение. Я думаю, «Спартак» способен обыграть «Зенит», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?

Опрос

«Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком»?
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17 комментариев

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Наталья Ларионова
Теоретически, конечно, может. В одной игре возможно всё. Но говорить, что Зенит и Спартак играют на одном уровне, может только человек, которого борщ ещё не отпустил.
+22
-2
+20
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fil_spb
Ахах. Интересно, а как он тогда себе объясняет разницу аж в 12 очков в таблице между "равными по игре командами"? Традиционно для красно-белых свидетелей заговора?
+12
-2
+10
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Юрий Кечко
Равны))) весной особенно
+7
0
+7
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Svobodu Mne
Примерно если брать, в РПЛ все равны. Это если примерно
+3
-1
+2
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Владислав88
Какой там равны, у Спартак треть очков судейские, одного Дельфина раз 8 не удалили, вопреки правилам футбола. Абсолютно беспрцедеетныйсоучац в истории футбола, чтоб одному игроку ща один сезон столько железных вторых жёлтых дали. Костолому Вернблума за 7 лет меньше простили карточек, чем Дельфину за один этот сезон....
+3
-1
+2
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Valentin Grabenovsky
такое обсуждение , как будто заведомый аутсайдер может случайно зацепить ничейку с безоговорчным лидером
+1
0
+1
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Nekrasof
Шансов объективно нет
+1
0
+1
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Deca
Ответ Valentin Grabenovsky
такое обсуждение , как будто заведомый аутсайдер может случайно зацепить ничейку с безоговорчным лидером
Так так и есть )
+1
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Кирилл.С-Пб
Будем посмотреть...
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Konstantin Zorin
Всё будет зависить от составов.
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ed vas
Психушка.
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donatodonatore
Смешной вывод.
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Александр Жердин
Снимите у Гаврилова таблицу 5 тура. Старый, что поделаешь.
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Крэнг
Равны, равны. Акрон не даст соврать
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Жесткий Костас
Не способны! Мажоры против пижонов! Смотреть противно.
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