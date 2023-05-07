«Спартак» способен обыграть «Зенит». Команды примерно равны по игре». Гаврилов перед матчем

Юрий Гаврилов считает, что «Спартак» может выиграть у «Зенита» сегодня.

«А почему нет?! Футбол — непредсказуемая игра. Я считаю, что сейчас обе команды примерно равны по игре, если не брать турнирное положение. Я думаю, «Спартак» способен обыграть «Зенит», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Сегодня « » примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?