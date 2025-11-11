Кафанов о Хайкине и Норвегии: «Он всегда хочет играть за сборную России. У него российское спортивное гражданство – обсудили с ним это, не понимает, откуда идут такие вопросы»
Виталий Кафанов: Хайкин всегда хочет играть за сборную России.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, который, как сообщалось ранее, получает паспорт Норвегии по ускоренной программе.
– Общались ли вы с Хайкиным по поводу Норвегии?
– Не существует термина спортивное гражданство. У него оно пока российское. Обсудили с ним этот момент. Он не понимает, откуда идут такие вопросы.
Получить паспорт сложно, на это уйдет много времени. Только после этого он получит приглашение в сборную.
За сборную России он всегда хочет играть, – сказал Виталий Кафанов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
