Кафанов о Хайкине и Норвегии: «Он всегда хочет играть за сборную России. У него российское спортивное гражданство – обсудили с ним это, не понимает, откуда идут такие вопросы»

Виталий Кафанов: Хайкин всегда хочет играть за сборную России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, который, как сообщалось ранее, получает паспорт Норвегии по ускоренной программе.

– Общались ли вы с Хайкиным по поводу Норвегии?

– Не существует термина спортивное гражданство. У него оно пока российское. Обсудили с ним этот момент. Он не понимает, откуда идут такие вопросы.

Получить паспорт сложно, на это уйдет много времени. Только после этого он получит приглашение в сборную.

За сборную России он всегда хочет играть, – сказал Виталий Кафанов.